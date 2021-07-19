От имени Франции выступил американизированный хам

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19 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Сбившая на переходе троих детей москвичка вызвала волну гнева

18-летняя девушка, сбившая трех детей, получила водительское удостоверение в 2020 году Никулинский суд/ТАСС
Решение столичного суда отправить под домашний арест 18-летнюю москвичку, сбившую на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли, вызвало возмущение как в блогосфере, так и среди политиков. Что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? Подробности...
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Когда Украина станет Афганистаном

Если Киев лишится американского покровительства, Украина превратится в гигантскую «Свадьбу в Малиновке» Ленфильм, "Свадьба в Малиновке"
Киев может приступить к поискам нового покровителя вместо США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это произойдет, если Америка заставит Украину выполнять Минские соглашения. Есть претензии у Киева и к ЕС. Недавно поддержки США лишился Афганистан, а ситуация в этой стране мгновенно вышла из-под контроля. Что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...

Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Максим Соколов

    От имени Франции выступил американизированный хам

    Максим Соколов
    публицист
    		19 июля 2021, 09:02

    Речи, которые произнес статс-секретарь МИД Франции Клеман Бон – например, «Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины – российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – вызвали болезненную реакцию Смоленской площади. Тем более, что это было не единственное высказывание статс-секретаря – он высказывался от пуза веером.

    От него досталось и Греции, которая «Допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)».

    И главе «Непокорившейся Франции» Ж. Л. Меланшону, усмотревшего в жестком отказе Парижа от российского «Спутника V» не медико-биологические, но скорее идеологические причины.

    И руководителю региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, который сделал предзаказ на «Спутник V» в ожидании, пока европейский регулятор одобрит препарат – «Я думаю, это нехорошо и безответственно».

    Это не считая безапелляционных высказываний на прочие темы. Турция, Белоруссия, Россия, покушавшаяся на А. А. Навального, «Северном потоке», Кипре – досталось всем.

    Фото: REUTERS/Stephane Mahe

    МИД РФ устами своего официального представителя Марии Захаровой отреагировал резко: «Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса».

    Указать Бону, что ce n'est pas bon, входило в обязанности МИД РФ, поскольку статс-секретарь вышел далеко за рамки дипломатических приличий, а равно и своей компетенции. Что там говорят Меланшон и Мюзелье – совсем не его дело.

    Но в какой степени речи Бона на самые различные темы отражают официальную позицию Франции?

    Формально – да, отражают. Если наглые речи Бона не дезавуированы главой МИД Жаном-Ивом Ле Дрианом, партнеры Франции вправе предположить, что Бон говорит не от своего имени, но от имени Республики.

    В то же время молчание Ле Дриана, а также Макрона, производит странное впечатление. Французская дипломатия может быть всякой, может быть и жесткой, но устойчивая традиция предписывает ей быть политичной. «Что француз нам ни сболтнет, выйдет деликатно». Тут же наперекор всем традициям от имени Франции выступает какой-то американизированный хам. Что есть немалая инновация.

    Возможно, конечно, на Кэ д'Орсе решили сменить манеры, и теперь намерены вести дела со всем надлежащим моветоном. Но тогда сладостным новым стилем должно овладеть и министру Ле Дриану. Однако же, нет. О нем вообще мало слышно, но ежели слышно (недавно он – а почему-то не статс-секретарь Клеман Бон – общался с помощником Байдена по национальной безопасности Сулливаном), то он выступает в традиционной манере.

    Следующая странность. Статс-секретарь министерства – давнее изобретение, призванное демпфировать кадровые вихляния парламентской (и даже полупарламентской) республики. Министр есть политический назначенец, часто новичок в своем ведомстве, тогда как статс-секретарь есть компетентный бюрократ, знающий внутреннюю кухню министерства. Старый конь борозды не испортит.

    Но послужной список молодого жеребчика Бона (ему еще нет сорока) никак не свидетельствует о знании проблем Кэ д'Орсе. Перед нами европеоид широкого профиля, который где только не отметился. Замначальника отдела финансового законодательства в Бюджетном управлении. Замначальника отдела научных исследований и высшего образования. Технический советник по бюджетным вопросам в канцелярии премьер-министра. Советник по европейским, международным и бюджетным вопросам в канцелярии министра экономики, промышленности и цифровых технологий. И т. д.

    Для столь кастовой и консервативной структуры, как французский МИД, довольно сомнительный бэкграунд.

    Да, с 2017 по 2020 г. Бон был специальным советником в дипломатическом отделе администрации президента Французской Республики, т. е. при Макроне. Т. е. специальным советником с нулевым дипломатическим опытом. Три года посоветовав Макрону, молодой человек пошел в статс-секретари, где и начал отжигать не по-детски.

    Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. В 2018 г. его охранник Александр Беналла устроил мордобой сперва в районе улицы Муфтар, где когда-то жил Портос, а затем в Ботаническом саду. Объектом мордобоя были «желтые жилеты» и вообще подозрительные в этом отношении лица. Поскольку охраняемого лица, т. е. Макрона, ни в мушкетерском квартале, ни в саду не было, неясно, на каких основаниях Беналла учинял рукоприкладство.

    Когда дело вышло наружу, выяснилось, что топтун был любимцем Макрона. Он держал его близ сердца и допускал к самым важным государственным делам. Что-то вроде охранной грамоты, выданной Ришелье – «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства».

    Сам сын Франции долго отмалчивался, жался и кряхтел, чтобы в конце концов заявить, что Беналла его предал. После чего стали совсем открытым текстом говорить, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона – чем и объяснялась та сила, которую он приобрел.

    То, как стал куролесить Бон, вызывает напрашивающиеся аналогии с похождениями предыдущего миньона. Для полного счастья в 2020 г. Клеман, или, по-русски, Климент, открыто объявил о своих сверхъестественных наклонностях.

    Традиция – душа держав. Можно вспомнить Генриха III и его двор. Можно – стремительный взлет маркиза де Сен-Мар, в 19 лет ставшего великим конюшим Франции при Людовике XIII, который был без ума от юного маркиза. Затем, однако, Сен-Мар стал много на себя брать и в 22 года сложил голову на плахе по настойчивой воле Ришелье.

    Вряд ли юный Климент кончит жизнь на эшафоте – нынче не Ancien Régime, но до президентских выборов осталось меньше года, карантины, локдауны и прочие антиковидные меры сильно подорвали популярность Макрона. Раздуть историю с новым миньоном – хотя бы между Макроном и миньоном не было ничего запрещенного – ход напрашивающийся.

    Так что на Смоленской площади вряд ли стоит особо кручиниться. Пример Беналлы показывает, что миньоны не отличаются долговечностью. Слишком много доброжелателей.

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