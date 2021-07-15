В Советском Союзе дружбу народов укреплял КГБ

Когда я был маленьким, я жил в Чечено-Ингушской АССР и учился в сельской школе. Рядом с нашим селом был военный городок, где квартировали семьи советских офицеров. А их дети учились в нашей школе. У меня был одноклассник и приятель Коля. Однажды Колю в коридоре поймали хулиганы-старшеклассники и задали ему каверзный богословский вопрос: в кого ты веришь, в Бога или в Аллаха? На самом деле, правильного ответа на этот вопрос не существовало. Мальчика собирались бить.

Но Коля ответил: я пионер и верю в дело Ленина и в победу коммунизма. А если вы будете приставать ко мне со своей религиозной пропагандой, то я расскажу своему отцу, офицеру Советской Армии, а он позвонит в местный КГБ, и этой же ночью ваши родители будут давать объяснения, чему они дома учат своих детей. «Богословы» тут же отстали от пионера и потом старательно обходили его стороной. Перспектива, что их родителей вызовут в КГБ, показалась им одновременно и реальной, и ужасающей.

Когда Коля рассказал мне о своей победе над хулиганами, я восхитился его находчивости, но усомнился в том, что он сам смог до такого додуматься, да ещё и чётко изложить в стрессовой ситуации общения с агрессивными старшеклассниками. Коля сказал: а, ерунда. Меня давно научили. Мы же раньше в Средней Азии жили. Там басмачи постоянно пристают. Пока им про КГБ не расскажешь. А про КГБ расскажешь – всё, больше не пристают.

Вспомнил я эту историю потому, что в средствах массовой информации и в социальных сетях недавно появилось сообщение о том, что русского мальчика в Киргизии на спортивных сборах две недели избивали за то, что он русский и православный. Другие такие же мальчики, но киргизы и мусульмане. Националисты, изоляционисты, сепаратисты сразу же встали в стойку. Издевательства над ребёнком все осудили, что правильно. Кое-кто намекнул, что нам бы тоже надо тут у себя киргизов начать избивать. Или хотя бы выкинуть всех к шайтану из России. А русских вернуть домой. В комментариях многие вспомнили о том, что этот случай не единичный. Что после развала СССР русские сталкивались в Киргизии с насилием и притеснениями постоянно. Из-за чего многие были вынуждены просто бежать куда глаза глядят. Но и в новой России их не очень-то ждали. В общем, вскрылась застарелая боль.

А я подумал о том, что в Советском Союзе случаи национализма и религиозного экстремизма тоже были. В том числе и среди подростков. Школьные хулиганы – это вообще вечная тема, они были и будут всегда. Но был и «протокол лечения». Трёхфазный: светское социалистическое образование, интернациональное воспитание и, если ничего не помогает, то всегда в запасе старый добрый КГБ. Там мудрые дядьки знали ответы на все сложные вопросы: кто сильнее, Бог или Аллах, какой пророк самый главный, аланы ли осетины или, наоборот, ингуши, чей Карабах, правда ли, что все люди на Земле произошли от грузин и кто, в конце концов, вырыл Чёрное море. А теперь СССР нет, КГБ нет, но, что самое важное, протокола нет. Нет метода. Нет лекарства. Нет вакцины.

Хорошо, конечно, что этот отвратительный инцидент стали широко обсуждать. МИД России заявил о своём внимании к проблеме. Премьер-министр Киргизии взял дело под свой особый контроль. Плохо, что без внимания и обсуждения остаются многие другие случаи, не попавшие на свет публичности. И плохо, что нет системного подхода. А каждый отдельный инцидент решать – тут не нарешаешься. Но чего мы, собственно, хотим?

СССР распался 30 лет назад. 30 лет в истории и антропологии – это период смены поколений. То есть, не то, чтобы все старые умерли, а новые народились. Но произошла массовая замена на ключевых социальных позициях. Выросла и стала могущественной новая генерация людей. Тех, кто никогда не жил в Советском Союзе, даже в младенчестве. А это значит, что точка невозврата пройдена.

Всё. СССР больше нет. И не будет. Это наша травма, травма нашего поколения. Мы должны её прожить, пережить и избыть. А не носиться с ней, как инфантильные европейцы, клиенты психоаналитиков, носятся с детскими травмами. Мы уже взрослые. Мы должны вылечить себя сами. И не транслировать свою травму в новое поколение. Новое поколение не понимает, о чём мы говорим. То есть, они делают вид, что понимают. Бесплатные квартиры, Гагарин, БАМ, ДнепроГЭС, вот это вот всё. Это круто было. И майки со звездой. Могут даже татуировку сделать. Но на самом деле для них СССР – идея, миф, сказка, протест, вызов скучной буржуазной действительности. Их убеждения, даже социалистические, основаны совсем на другом опыте. На их собственном опыте жизни при капитализме.

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Поэтому лозунг «давайте вернём дружбу народов, которая была при СССР» не работает. Например, потому что советской дружбе народов очень помогал КГБ. Как последняя инстанция. Нет КГБ – нет дружбы народов. Маленькие киргизы, избивавшие русского мальчика, не знают ничего ни про СССР, ни про КГБ. И даже их родители уже очень смутно про это помнят. Мы с русскими жили в одной державе? Да, было что-то такое. В империи Чингисхана. Где мы, киргизы, были главными. Маленьких киргизов научили, что их религия ислам, она самая правильная и единственно верная. Киргизы и мусульмане рулят.

А все остальные – отступники, безбожники, обитатели ада. Дети понимают точно, как им было сказано. Нюансы им не доступны. Они растут маленькими ваххабитами. Маленькими нацистами. И что мы с этим будем делать? Ведь то же самое происходит повсюду в республиках Средней Азии. Не всё центрально-азиатское общество, нет, не всё, но существенная часть воспитывает своих детей, новое поколение, в духе ксенофобии и религиозного экстремизма. Оставлять эту опасную, прежде всего, для самих среднеазиатских народов, тенденцию без адекватного реагирования нельзя.

Нужен новый «протокол лечения» мракобесия, фанатизма, нацизма на всём евразийском пространстве. Нужна новая евразийская идеология и практика: политическая, экономическая и культурная. Конечно, новое евразийство должно опираться на опыт СССР, но смотреть не в прошлое, а в будущее. Нужна «мягкая сила» России везде, поддержка Русского мира и русскоязычных граждан в любой стране. Хватит бесконечно отступать, отступать, сдавать позиции и переходить на всё новые и новые запасные линии обороны. Время развернуть танки культурной экспансии и начать контратаку. Время вернуть своё и защитить наших.