В Советском Союзе дружбу народов укреплял КГБ

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Соль подорожает из-за железнодорожников

Производители соли заметили ценовой сговор на рынке вагонов Александр Рюмин/ТАСС
Только удалось решить проблему с резким ростом стоимости хлеба и подсолнечного масла, как на горизонте замаячила новая. Россиянам обещают рост цен на соль более чем на треть. Любопытно, что на этот раз общемировой рост цен, судя по всему, ни при чем. Производители соли видят в случившемся искусственно созданную ситуацию для обогащения ряда компаний.  Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Байден подослал к России «доброго полицейского»

Джон Керри видит светлое будущее в российско-американских отношениях Сергей Фадеичев/ТАСС
Первым представителем администрации Джо Байдена, который посетил Россию с визитом, стал его спецпосланник по климату – бывший госсекретарь Джон Керри. К Керри в Москве относятся лучше, чем к другим представителям американской элиты, а сам он, судя по всему, готов взять на себя «наведение мостов» между странами. Но получится ли? И причем здесь вообще климат? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В Советском Союзе дружбу народов укреплял КГБ

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В КГБ мудрые дядьки знали ответы на все сложные вопросы: кто сильнее, Бог или Аллах, какой пророк самый главный, аланы ли осетины или, наоборот, ингуши, чей Карабах, правда ли, что все люди на Земле произошли от грузин и кто, в конце концов, вырыл Чёрное море. Подробности...

БЛМ и ЛГБТ Афганистану еще лет двести не пригодятся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием. Подробности...
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Идеалы гуманизма достигаются жестким принуждением

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить. Подробности...
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Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

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Зеленский вернул любовь народа

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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Герман Садулаев

    В Советском Союзе дружбу народов укреплял КГБ

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		15 июля 2021, 17:30

    Когда я был маленьким, я жил в Чечено-Ингушской АССР и учился в сельской школе. Рядом с нашим селом был военный городок, где квартировали семьи советских офицеров. А их дети учились в нашей школе. У меня был одноклассник и приятель Коля. Однажды Колю в коридоре поймали хулиганы-старшеклассники и задали ему каверзный богословский вопрос: в кого ты веришь, в Бога или в Аллаха? На самом деле, правильного ответа на этот вопрос не существовало. Мальчика собирались бить.

    Но Коля ответил: я пионер и верю в дело Ленина и в победу коммунизма. А если вы будете приставать ко мне со своей религиозной пропагандой, то я расскажу своему отцу, офицеру Советской Армии, а он позвонит в местный КГБ, и этой же ночью ваши родители будут давать объяснения, чему они дома учат своих детей. «Богословы» тут же отстали от пионера и потом старательно обходили его стороной. Перспектива, что их родителей вызовут в КГБ, показалась им одновременно и реальной, и ужасающей. 

    Когда Коля рассказал мне о своей победе над хулиганами, я восхитился его находчивости, но усомнился в том, что он сам смог до такого додуматься, да ещё и чётко изложить в стрессовой ситуации общения с агрессивными старшеклассниками. Коля сказал: а, ерунда. Меня давно научили. Мы же раньше в Средней Азии жили. Там басмачи постоянно пристают. Пока им про КГБ не расскажешь. А про КГБ расскажешь – всё, больше не пристают. 

    Вспомнил я эту историю потому, что в средствах массовой информации и в социальных сетях недавно появилось сообщение о том, что русского мальчика в Киргизии на спортивных сборах две недели избивали за то, что он русский и православный. Другие такие же мальчики, но киргизы и мусульмане. Националисты, изоляционисты, сепаратисты сразу же встали в стойку. Издевательства над ребёнком все осудили, что правильно. Кое-кто намекнул, что нам бы тоже надо тут у себя киргизов начать избивать. Или хотя бы выкинуть всех к шайтану из России. А русских вернуть домой. В комментариях многие вспомнили о том, что этот случай не единичный. Что после развала СССР русские сталкивались в Киргизии с насилием и притеснениями постоянно. Из-за чего многие были вынуждены просто бежать куда глаза глядят. Но и в новой России их не очень-то ждали. В общем, вскрылась застарелая боль.

    А я подумал о том, что в Советском Союзе случаи национализма и религиозного экстремизма тоже были. В том числе и среди подростков. Школьные хулиганы – это вообще вечная тема, они были и будут всегда. Но был и «протокол лечения». Трёхфазный: светское социалистическое образование, интернациональное воспитание и, если ничего не помогает, то всегда в запасе старый добрый КГБ. Там мудрые дядьки знали ответы на все сложные вопросы: кто сильнее, Бог или Аллах, какой пророк самый главный, аланы ли осетины или, наоборот, ингуши, чей Карабах, правда ли, что все люди на Земле произошли от грузин и кто, в конце концов, вырыл Чёрное море. А теперь СССР нет, КГБ нет, но, что самое важное, протокола нет. Нет метода. Нет лекарства. Нет вакцины.    

    Фото: Жиганов Николай/Фотохроника ТАСС

    Хорошо, конечно, что этот отвратительный инцидент стали широко обсуждать. МИД России заявил о своём внимании к проблеме. Премьер-министр Киргизии взял дело под свой особый контроль. Плохо, что без внимания и обсуждения остаются многие другие случаи, не попавшие на свет публичности. И плохо, что нет системного подхода. А каждый отдельный инцидент решать – тут не нарешаешься. Но чего мы, собственно, хотим?

    СССР распался 30 лет назад. 30 лет в истории и антропологии – это период смены поколений. То есть, не то, чтобы все старые умерли, а новые народились. Но произошла массовая замена на ключевых социальных позициях. Выросла и стала могущественной новая генерация людей. Тех, кто никогда не жил в Советском Союзе, даже в младенчестве. А это значит, что точка невозврата пройдена.

    Всё. СССР больше нет. И не будет. Это наша травма, травма нашего поколения. Мы должны её прожить, пережить и избыть. А не носиться с ней, как инфантильные европейцы, клиенты психоаналитиков, носятся с детскими травмами. Мы уже взрослые. Мы должны вылечить себя сами. И не транслировать свою травму в новое поколение. Новое поколение не понимает, о чём мы говорим. То есть, они делают вид, что понимают. Бесплатные квартиры, Гагарин, БАМ, ДнепроГЭС, вот это вот всё. Это круто было. И майки со звездой. Могут даже татуировку сделать. Но на самом деле для них СССР – идея, миф, сказка, протест, вызов скучной буржуазной действительности. Их убеждения, даже социалистические, основаны совсем на другом опыте. На их собственном опыте жизни при капитализме.

    Поэтому лозунг «давайте вернём дружбу народов, которая была при СССР» не работает. Например, потому что советской дружбе народов очень помогал КГБ. Как последняя инстанция. Нет КГБ – нет дружбы народов. Маленькие киргизы, избивавшие русского мальчика, не знают ничего ни про СССР, ни про КГБ. И даже их родители уже очень смутно про это помнят. Мы с русскими жили в одной державе? Да, было что-то такое. В империи Чингисхана. Где мы, киргизы, были главными. Маленьких киргизов научили, что их религия ислам, она самая правильная и единственно верная. Киргизы и мусульмане рулят.

    А все остальные – отступники, безбожники, обитатели ада. Дети понимают точно, как им было сказано. Нюансы им не доступны. Они растут маленькими ваххабитами. Маленькими нацистами. И что мы с этим будем делать? Ведь то же самое происходит повсюду в республиках Средней Азии. Не всё центрально-азиатское общество, нет, не всё, но существенная часть воспитывает своих детей, новое поколение, в духе ксенофобии и религиозного экстремизма. Оставлять эту опасную, прежде всего, для самих среднеазиатских народов, тенденцию без адекватного реагирования нельзя.

    Нужен новый «протокол лечения» мракобесия, фанатизма, нацизма на всём евразийском пространстве. Нужна новая евразийская идеология и практика: политическая, экономическая и культурная. Конечно, новое евразийство должно опираться на опыт СССР, но смотреть не в прошлое, а в будущее. Нужна «мягкая сила» России везде, поддержка Русского мира и русскоязычных граждан в любой стране. Хватит бесконечно отступать, отступать, сдавать позиции и переходить на всё новые и новые запасные линии обороны. Время развернуть танки культурной экспансии и начать контратаку. Время вернуть своё и защитить наших. 

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