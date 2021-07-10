Победа не мерится потерями

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10 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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Талибы пообещали Москве не переходить границ

Новое поколение «талибов» оказалось способно договариваться с Москвой Allauddin Khan/AP/ТАСС
Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву. Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться? Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Массовое убийство евреев в Польше оправдывают ненавистью к России

Массовыми преступлениями во время Второй мировой отметились не только немцы dpa/Global Look Press
Ровно 80 лет назад, 10 июля 1941 года произошел погром в польском местечке Едбавне – самый известный случай избиения еврейского населения местными без участия немцев и даже до их прихода. Это преступление до сих пор остается кровоточащей раной в истории Польши. А некоторые поляки пытаются снять с себя ответственность и переложить ее на кого угодно, вплоть до русских. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Победа не мерится потерями

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
У бившихся в Смоленском сражении частей в 1941-м получилось совершить великое дело. Протоптавшись на месте два месяца, немцы окончательно потеряли намеченный в плане нападения на СССР темп. Подробности...

Лжегерои среди нас

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Украинский народ разделен по социальному положению

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев. Подробности...
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
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  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

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  • «Ширли-мырли»
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    Тимур Шерзад

    Победа не мерится потерями

    Тимур Шерзад
    журналист
    		10 июля 2021, 12:00

    80 лет назад, 10 июля 1941 года, началось Смоленское сражение. Напряженная и кровавая битва шла два месяца. Красная Армия дорого за нее заплатила: потери были несоизмеримо больше, чем у фашистов, и, несмотря на все усилия, враг в итоге все равно продолжил двигаться к Москве. Но фундаменты будущих побед могли закладываться и жарким, но мрачным летом 1941 года.

    В июле захлопнулась крышка Смоленского котла. Немецкие маневренные соединения наступали быстро и располагали внушительной силой, поэтому из самого Смоленска Сталинграда не получилось – большая часть города была занята противником за каких-то три дня. А затем немцы столь же стремительно окружили советские силы в районе Смоленска – 3 армии РККА. Впрочем, не все было так плохо: во-первых, оставшуюся часть города русские все еще продолжали удерживать, а в самом котле имелась не очень большая, но все-таки щель – тонкая полоска земли с дорогой, проходящей через городок под названием Ярцево.

    Более 200 тыс. человек, попавших в этот без пяти минут котел, впрочем, не спешили воспользоваться этой тропой, чтобы бросить все и отступить. Вместо этого было принято решение замедлить продвижение врага, удерживая остатки города. А жизненно важную дорогу через Ярцево использовали, чтобы снабжать войска продовольствием, медикаментами и боеприпасами.

    Почему же немцы, почти овладевшие Смоленском и почти окружившие две сотни тысяч бойцов, не дожали этот крошечный участок, окончательно отрезав русских от снабжения? Ответ прост: красноармейцы сидели в котле не пассивно, а активно. Постоянные атаки, бульдожья хватка, с которой окруженные цеплялись в многократно превосходящего врага, делали свое. Пока немцы тратили силы, ресурсы и время на то, чтобы эти атаки отбить, они не могли атаковать сами – ведь для этого надо накопить людей и боеприпасы, а сделать это можно только в более-менее спокойных условиях.

    Результатом чрезвычайно активного поведения (а это вообще было чертой РККА с первых же дней войны) стало затягивание немецкого наступления на Москву на целых два месяца. Смоленск, многократно переходивший из рук в руки во время войн с Польшей 500-летней давности, небезосновательно считался «воротами на Москву».

    Фото: Леонид Бать/РИА Новости

    Летом 1941-го эти ворота, конечно, было сложно назвать прочно запечатанными. Но огрызались наши так яростно, что в итоге немцы были вынуждены окончательно поломать свой большой план захвата СССР, и перенести направление основного удара на юг – в сторону Киева. А это требовало времени.

    Они не вернулись из битвы

    Вечно это сопротивление, разумеется, продолжаться не могло. В итоге немцы все-таки собрались с силами, и ударили. Крышка котла окончательно захлопнулась. Кто-то успел оттуда выбраться, но три четверти сражающихся осталось внутри. Это, разумеется, не закончило битву – она шла не только в Смоленске и округе. Сражения происходили вокруг множества городов и населенных пунктов, от Могилева до Ельни. Красная Армия держала целое направление, на которое нацелились лучшие моторизованные части вермахта, собранные в группе армий «Центр».

    Но активное сопротивление, контратаки, не дающие превосходящему противнику подавить окруженных сразу, стоили дорого. Так же дорого обошелся и общий фон 1941 года – немцы имели инициативу и численное преимущество, они владели сложной (ее нельзя было просто слепо скопировать) техникой организации и проведения блицкрига. Результатом 1941-го были котлы, котлы и еще раз котлы. Сотни тысяч бойцов РККА отрезались от снабжения и попадали в плен, шансы вернуться живыми из которого были минимальны. Или погибали в попытках прорваться из окружения. Выйти к своим получалось лишь у меньшинства.

    Все эти особенности диктовали «некрасивый» итог потерь в Смоленском сражении. 760 тыс. человек против сотни тысяч у немцев. Это – общие потери, включавшие в себя и раненых, значительная часть из которых могла вернуться в строй. По безвозвратным потерям, то есть, убитым или пленным, соотношение выглядит еще разгромнее – около 480 тысяч против 20 тысяч. Если бы мы воспринимали войну, как некий спорт – а так делать, конечно же, не следует – то речь шла бы о том, что Красную армию просто размазали по стенке. Но со стратегической точки зрения все было ровно наоборот.

    Важнее, чем жизнь

    У бившихся в Смоленском сражении частей получилось совершить великое дело. Особенно если не подходить к нему с мерками последующих, куда более успешных, чем 1941-й, годов. Протоптавшись на месте два месяца, немцы окончательно потеряли намеченный в плане нападения на СССР темп. Они уже не успевали овладеть всеми назначенными стратегическими целями вроде Москвы и Ленинграда до зимы, а, значит, все первоначальные расчеты кампании против Советского Союза полетели ко всем чертям. После Смоленска у немцев окончательно заканчивался план, и начиналась чистая авантюра.

    И дело тут было далеко не только в «русских морозах» – выигрыш драгоценных летних месяцев под Смоленском давал РККА время на подготовку резервов. Именно они будут сражаться всю осень, именно они будут продолжать наносить немцам потери и тупить острие их смертоносного копья в виде опаснейших маневренных частей – создавать котлы могли только они. И, когда под самой Москвой в этих отборных, определяющих судьбы всех сражений, останется лишь бледная тень былого могущества, РККА сможет нанести мощный контрудар, который окончательно похоронит блицкриг – идею разобраться с Советским Союзом всего за одну кампанию.

    Подвиг тех, кто не просто намертво стоял, но и активно контратаковал под Смоленском, выигрывая для остальной страны драгоценное время, невозможно переоценить. Ведь именно действия этих людей дали тот самый шанс выстоять – а это в условиях 1941 года само по себе стоило ой как немало. Это был фундамент Победы – только после него можно было наносить контрудары, переламывать ход войны и принести эту самую войну уже в Германию.  

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