Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

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НОВОСТЬ ЧАСА

В результате стрельбы у школы в Волгоградской области пострадали двое подростков

8 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
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Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

По мнению Чехии, Тихановская теперь официально представляет государство Белоруссию senat.cz
Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны. Прага официально называет Тихановскую не кем-нибудь, а избранным президентом Белоруссии. Последствия этой политической акции могут оказаться совсем иными, чем представляют себе чешские руководители. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Хотите, попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год. Подробности...

Где МХАТ и где Бузова

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. Подробности...

Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в то, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Байден унизил Зеленского

Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В результате стрельбы у школы в Волгоградской области пострадали двое подростков
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    Михаил Котов

    Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

    Михаил Котов
    научный журналист
    		8 июня 2021, 12:20

    Поговорим о game changers и слетаем в будущее? Game сhanger (геймченджер) – это один из моих любимых терминов, не имеющих корректного перевода на русский язык. А потому его и не получится использовать ни в одном нормальном издании. Геймченджер – это что-то полностью меняющее ситуацию на поле, ставящее под сомнение правила, по которым велась игра до этого момента. Самый простой пример – пешка, добравшаяся до восьмой горизонтали и превратившаяся в ферзя. Вот тот самый геймченджер, кардинально меняющий ситуацию на поле боя.

    Примеров геймченджеров в жизни тоже достаточно – айфон, напрочь перепахавший любовно возделываемое поле смартфонов. Проблема в том, что люди (журналисты, эксперты), видя сам геймченджер, очень часто переоценивают его влияние на других игроков или не могут оценить, насколько будет растянуто по времени его влияние. Либо называют геймченджером то, что по сути им не является.

    Примеры? Да та же самая Tesla – первый электромобиль с устойчивым спросом, начавший формировать устойчивый электромобильный тренд. Отличная штука, кто спорит. Однако, если вы вернетесь в прошлое и почитаете статьи экспертов, то увидите, что очень многие писали что-то вроде «Tesla выходит на рынок, мир резко меняется, автогиганты плачут и разорятся в ближайшие годы». Tesla вышла, она успешна, тренд есть, но вот до разорения автогигантов или перехода всего мира на электромобили еще годы, а то и десятки лет. И автогиганты по-прежнему на месте, и никто из них не бежит с изменившимся лицом к пруду.

    Еще один, пусть и не столько яркий пример – Crew Dragon. В прошлом году я прочитал десятки колонок о том, что Crew Dragon – это смерть Роскосмоса, что теперь на «Союзах» летать никто не будет, а весь мир будет рассекать на «драконах». Прошел год, Crew Dragon красивый и белый, но и Роскосмос все еще стоит и будет стоять. Впрочем, говорить о Crew Dragon уже не модно, теперь у нас новый тренд – Starship все поменяет, госкорпорации рассыплются, а космонавтика уже никогда не будет прежней.

    Хотите попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год.

    Фото: REUTERS/Gene Blevins

    Маск доработал Starship на исходе 2023 года. По итогу оказалось, что он может выводить не 140, а 120 тонн на низкую опорную орбиту (НОО), но это мелочи. И спускать на нем оказалось можно гораздо меньший груз, но все равно много, гораздо больше, чем современные корабли. NASA взвизгнуло и готовится к лунным миссиям, Илон Маск ваяет вариант космического корабля для облета Марса и считает сколько туда нужно положить кислорода, воды и еды в расчете на одного астронавта. Пока выходит реально много – полтора года в пути, это не шутка.

    А что же космонавтика? Ну да, Маск закончил Starlink и попутно вывел остатки коммерческих заказов, которых оставалось уже не так много. Новые заказы? Тут все спорно – чаще всего нужен вывод на конкретную орбиту, а гонять Starship ради пары спутников просто глупо, поэтому по-прежнему пользуются небольшими ракетами. Космического строительства пока так и не появилось, и не факт, что появится в ближайшем будущем.

    Суборбитальные перелеты? Для пассажиров у Starship очень большие перегрузки, можно брать на борт только после длительного медицинского обслуживания, да и длительная подготовка съедает весь выигрыш времени. Для грузовых полетов ситуация еще менее радужная – практически не существует грузов, которые бы не могли подождать несколько часов полета и требовали бы мгновенной доставки. Вопрос габаритов тоже не стоит – Ан-124 и «Мрия» удобнее для погрузки, ну и, конечно, гораздо-гораздо дешевле.

    Вот и выходит странная штука. Для НОО Starship оказывается во многом переразмерен, для перевозки в пределах планеты слишком дорог – военные к нему, конечно, присматриваются, но идея спускать танки с высоты двадцатиэтажного дома их не радует. Мир продолжает запускать ракеты, как и запускал. ESA, CNSA и Роскосмос продолжают работать. Starship может стать безусловным геймченджером, но лишь в полетах к Луне или дальше. В космонавтике на НОО мало что поменяется. Не нравится? Ну что, придумывайте свое будущее.

    Источник: блог Михаила Котова

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