Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

Поговорим о game changers и слетаем в будущее? Game сhanger (геймченджер) – это один из моих любимых терминов, не имеющих корректного перевода на русский язык. А потому его и не получится использовать ни в одном нормальном издании. Геймченджер – это что-то полностью меняющее ситуацию на поле, ставящее под сомнение правила, по которым велась игра до этого момента. Самый простой пример – пешка, добравшаяся до восьмой горизонтали и превратившаяся в ферзя. Вот тот самый геймченджер, кардинально меняющий ситуацию на поле боя.

Примеров геймченджеров в жизни тоже достаточно – айфон, напрочь перепахавший любовно возделываемое поле смартфонов. Проблема в том, что люди (журналисты, эксперты), видя сам геймченджер, очень часто переоценивают его влияние на других игроков или не могут оценить, насколько будет растянуто по времени его влияние. Либо называют геймченджером то, что по сути им не является.

Примеры? Да та же самая Tesla – первый электромобиль с устойчивым спросом, начавший формировать устойчивый электромобильный тренд. Отличная штука, кто спорит. Однако, если вы вернетесь в прошлое и почитаете статьи экспертов, то увидите, что очень многие писали что-то вроде «Tesla выходит на рынок, мир резко меняется, автогиганты плачут и разорятся в ближайшие годы». Tesla вышла, она успешна, тренд есть, но вот до разорения автогигантов или перехода всего мира на электромобили еще годы, а то и десятки лет. И автогиганты по-прежнему на месте, и никто из них не бежит с изменившимся лицом к пруду.

Еще один, пусть и не столько яркий пример – Crew Dragon. В прошлом году я прочитал десятки колонок о том, что Crew Dragon – это смерть Роскосмоса, что теперь на «Союзах» летать никто не будет, а весь мир будет рассекать на «драконах». Прошел год, Crew Dragon красивый и белый, но и Роскосмос все еще стоит и будет стоять. Впрочем, говорить о Crew Dragon уже не модно, теперь у нас новый тренд – Starship все поменяет, госкорпорации рассыплются, а космонавтика уже никогда не будет прежней.

Хотите попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год.

Маск доработал Starship на исходе 2023 года. По итогу оказалось, что он может выводить не 140, а 120 тонн на низкую опорную орбиту (НОО), но это мелочи. И спускать на нем оказалось можно гораздо меньший груз, но все равно много, гораздо больше, чем современные корабли. NASA взвизгнуло и готовится к лунным миссиям, Илон Маск ваяет вариант космического корабля для облета Марса и считает сколько туда нужно положить кислорода, воды и еды в расчете на одного астронавта. Пока выходит реально много – полтора года в пути, это не шутка.

А что же космонавтика? Ну да, Маск закончил Starlink и попутно вывел остатки коммерческих заказов, которых оставалось уже не так много. Новые заказы? Тут все спорно – чаще всего нужен вывод на конкретную орбиту, а гонять Starship ради пары спутников просто глупо, поэтому по-прежнему пользуются небольшими ракетами. Космического строительства пока так и не появилось, и не факт, что появится в ближайшем будущем.

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Суборбитальные перелеты? Для пассажиров у Starship очень большие перегрузки, можно брать на борт только после длительного медицинского обслуживания, да и длительная подготовка съедает весь выигрыш времени. Для грузовых полетов ситуация еще менее радужная – практически не существует грузов, которые бы не могли подождать несколько часов полета и требовали бы мгновенной доставки. Вопрос габаритов тоже не стоит – Ан-124 и «Мрия» удобнее для погрузки, ну и, конечно, гораздо-гораздо дешевле.

Вот и выходит странная штука. Для НОО Starship оказывается во многом переразмерен, для перевозки в пределах планеты слишком дорог – военные к нему, конечно, присматриваются, но идея спускать танки с высоты двадцатиэтажного дома их не радует. Мир продолжает запускать ракеты, как и запускал. ESA, CNSA и Роскосмос продолжают работать. Starship может стать безусловным геймченджером, но лишь в полетах к Луне или дальше. В космонавтике на НОО мало что поменяется. Не нравится? Ну что, придумывайте свое будущее.

Источник: блог Михаила Котова