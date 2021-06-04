Московская интеллигенция ждет счет за трагедию в Одессе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Рогозин поддержал предложение главы NASA продлить работу МКС до 2030 года

4 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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Борьбе с инфляцией поможет сильный рубль

Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре, считают эксперты Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше? Подробности...
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Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
«Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму? Подробности...
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Почему Хрущев сорвал венское примирение с США

Хрущев и Кеннеди плохо понимали друг друга REUTERS/Evelyn Lincoln
Ровно 60 лет назад Россия и США предприняли попытку разрядить свои отношения – состоялся «Венский саммит» Хрущева и Кеннеди. В итоге эта встреча на высшем уровне оказалась едва ли не самой провальной за всю историю советско-американских отношений. Почему лидеры двух стран не смогли друг друга понять и что последовало вслед за этим? Подробности...
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Дания лишила Польшу козыря в торге с Газпромом

Прокладка Baltic Pipe остановлена на неопределенный срок Energinet/Maria Tux
Польша возмущена – ее союзник и сосед по Европейскому союзу, Дания, начал мешать реализации важнейшего энергетического проекта. Речь идет о газопроводе Baltic Pipe, направленном прежде всего против интересов России. Как в этом деле оказались замешаны проживающие на территории Дании мелкие млекопитающие и какую угрозу польский газопровод представляет для «Северного потока – 2»? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Московская интеллигенция ждет счет за трагедию в Одессе

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском военном отряде, какой только воевал против нас после Басаева, театрально кается на камеру и просит не выдавать его туда, где при его поддержке бомбили и убивали – вот теперь табор завыл от огорчения. Подробности...

Зеленский возвысил караимов и крымчаков над русскими

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жители Украины зададут вопрос: почему власти делят их на коренных и некоренных, наделяя первых особыми правами и дискриминируя всех остальных граждан? Подробности...

Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если кого и будут показательно наказывать контрсанкциями, то именно Украину. Так что жалобы Зеленского европейским СМИ на сближение Минска и Москвы вполне можно понять. Но, конечно, не простить. Подробности...
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Кто такой Рон Десантис

Ключи от Киева в руках у Батьки

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«Бандеровцы» против «Брата»

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В День защиты детей в московском парке Горького прошел фестиваль «Большая перемена»

1 июня, в День защиты детей, двери парка Горького открылись для Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Целый день для участников фестиваля проводились мастер-классы и викторины, призванные раскрыть сильные стороны и проявить таланты участников. Фестиваль завершился концертом с участием российских звезд
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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Рогозин поддержал предложение главы NASA продлить работу МКС до 2030 года
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    Дмитрий Ольшанский

    Московская интеллигенция ждет счет за трагедию в Одессе

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		4 июня 2021, 20:44

    Семь лет назад московская интеллигенция была спокойна как слон. Люди горят в здании? Что ж, бывает. Это ведь не те люди. К тому же у них, говорят, паспорта России и Приднестровья, так что...

    Люди прыгают из окон, спасаясь от огня, а на земле их добивают палками активисты? Ой, ну вы заладили, пойдемте лучше гулять, погода хорошая. Авиабомбы падают на площади, а после них остается женщина с оторванными ногами? А не надо сепаратизмом заниматься.

    Артиллерийские обстрелы, мертвый ребенок рядом с мертвой матерью на земле? Так они же за Путина. 

    Ни одна складочка, ни одна морщиночка не дрогнула тогда на достойном лице у всего этого прогрессивного табора. Тогда все было можно.

    Зато теперь, когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском военном отряде, какой только воевал против нас после Басаева, театрально кается на камеру и просит не выдавать его туда, где при его поддержке бомбили и убивали – вот теперь табор завыл от огорчения. Не надо нашего мальчика, нельзя-нельзя нашего мальчика, я/мы «Азов».

    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

    Да вы не грустите, короли и королевы Бердичева. Все у вашего мальчика, к сожалению, будет почти хорошо. Но завыли вы правильно.

    Потому что разрушено главное: абсолютная неуязвимость и неприкосновенность того, кто на правильной стороне, да еще и в другой стране, и в чужом самолете. И если оттуда достали – значит, есть о чем волноваться всему табору. Тем более здесь же тоже «репрессии», «диктатура», «сажают».

    Семь лет назад вы себя показали. Счет – как принято было думать – уже не придет. Или придет.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского 

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