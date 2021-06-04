Московская интеллигенция ждет счет за трагедию в Одессе

Семь лет назад московская интеллигенция была спокойна как слон. Люди горят в здании? Что ж, бывает. Это ведь не те люди. К тому же у них, говорят, паспорта России и Приднестровья, так что...

Люди прыгают из окон, спасаясь от огня, а на земле их добивают палками активисты? Ой, ну вы заладили, пойдемте лучше гулять, погода хорошая. Авиабомбы падают на площади, а после них остается женщина с оторванными ногами? А не надо сепаратизмом заниматься.

Артиллерийские обстрелы, мертвый ребенок рядом с мертвой матерью на земле? Так они же за Путина.

Ни одна складочка, ни одна морщиночка не дрогнула тогда на достойном лице у всего этого прогрессивного табора. Тогда все было можно.

Зато теперь, когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском военном отряде, какой только воевал против нас после Басаева, театрально кается на камеру и просит не выдавать его туда, где при его поддержке бомбили и убивали – вот теперь табор завыл от огорчения. Не надо нашего мальчика, нельзя-нельзя нашего мальчика, я/мы «Азов».

Да вы не грустите, короли и королевы Бердичева. Все у вашего мальчика, к сожалению, будет почти хорошо. Но завыли вы правильно.

Потому что разрушено главное: абсолютная неуязвимость и неприкосновенность того, кто на правильной стороне, да еще и в другой стране, и в чужом самолете. И если оттуда достали – значит, есть о чем волноваться всему табору. Тем более здесь же тоже «репрессии», «диктатура», «сажают».

Семь лет назад вы себя показали. Счет – как принято было думать – уже не придет. Или придет.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского