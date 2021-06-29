Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер»

29 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

Поставки газа через Белоруссию резко сократятся Виталий Невар/ТАСС
Россия сделала неожиданный ход в европейской газовой игре: Газпром намерен сразу на 80% сократить транзит газа через Белоруссию в страны ЕС. Чем вызвано такое решение, как оно связано с запуском «Северного потока – 2» и почему его реализация станет победой Газпрома и поражением Польши и Украины? Подробности...
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Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

Дружба Москвы и Пекина не нравится американцам и их союзникам Алексей Дружинин/ТАСС
Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Как США вредят православию

Рождественские костры у храма Святого Саввы в Белграде. Из всех православных храмов он имеет наибольшую площадь Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
Глава МИД Сергей Лавров обвинил Вашингтон в расколе мирового православия. Эта деятельность Госдепартамента и аффилированных с ним советников редко предается огласке, хотя насчитывает не один десяток лет. Что движет американцами, вносящими смуту в православный мир? И как это соотносится с принципом невмешательства в дела Церкви, который они проповедуют в своей стране? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО. Подробности...
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Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

Михаил Погребинский
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко – Зеленского. Но выгодно ли это тем, кто как минимум на словах выступает за другую Украину? Подробности...
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США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Возникающая вокруг Афганистана новая ситуация – это прекрасный повод для России проявить способность к внешней политике, которая не совпадает с устоявшимися стереотипами и ожиданиями. Подробности...
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США против православия

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Худиев

    Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		29 июня 2021, 09:08

    Американская разведка выпустила доклад об НЛО, которые все более назойливо летают над Америкой. По мнению авторов доклада, «неопознанные воздушные явления представляют собой проблему в области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США». Как сообщает The New York Times, «ознакомившиеся с документом сотрудники администрации, ввиду его неопределенности, пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями инопланетян».

    Я, признаться, несколько скептически отношусь к версии об инопланетянах – в частности, потому, что суперцивилизация, которая строит межзвездные корабли, которые к тому же нарушают законы аэродинамики как хотят, могла бы отлично замаскировать их от глаз туземцев. Но доклад интересен как феномен человеческого сознания – рост интереса к «летающим тарелкам», проникновение этого интереса на вершины власти, есть симптом определенных перемен в обществе и в его элите.

    Внимание к «неопознанным летающим объектам» – НЛО, или, если использовать английскую аббревиатуру – UFO, время от времени обостряется. Мы сами видели это в наши 90-е годы, когда буйно расцветала различная «альтернативная духовность» – Кашировский и Чумак лечили все болезни через телеэкран, квазииндийские гуру конкурировали с местными колдунами за право почистить гражданам карму и чакры (и заодно кошелек), экзальтированные культисты обещали конец света на текущей неделе и, конечно же, эскадрильи летающих тарелок летали туда и сюда, периодически задерживаясь в «аномальных зонах». Впрочем, еще в 70-е годы Высоцкий пел «То тарелками пугают, дескать, подлые, летают». Причем все эти увлечения могли собирать свою дань и в довольно высоких коридорах власти.

    Все это никоим образом не исчезло, но заняло свою нишу – на специфических телеканалах и на некоторых полках книжных магазинов. То, что мы видим живой интерес к НЛО в американских верхах, говорит о том, что человеческая природа везде одинакова, люди тянутся к чудесному и таинственному, а в периоды политических и мировоззренческих кризисов эта тяга становится более заметной.

    При этом как академическая наука, так и традиционная религия смотрят на увлечение НЛО с сильным неодобрением. Уфология залезает на обе поляны, и нигде ей не рады.

    Фото: Секретные материалы , Ten Thirteen Productions

    Ученые, конечно, хотели бы обнаружить внеземной разум, многие говорят о том, что это было бы величайшим открытием в человеческой истории. Но научная этика требует строго отличать желаемое от действительного, убирать, насколько это возможно, личные предпочтения, а если делать какие-то сенсационные заявления, то на основании хорошо проверенных данных. Программа поиска внеземного разума (SETI) существует уже десятилетия, ученые и множество их добровольных помощников сканируют небеса в поисках радиосигналов, которые могли бы выдавать разумную жизнь. Представители SETI просят продолжать финансирование, рассказывая о том, насколько бесконечно важным будет открытие внеземной разумной жизни. И, исходя из их картины мира, она обязательно должна быть – если за разумной жизнью на Земле стоит не божественный замысел, а просто законы природы и очень много времени, то те же законы за то же время должны были бы произвести жизнь и разум и в других местах. Наша цивилизация в таком случае не может быть единственной – и крайне маловероятно, что она является самой старой. Вселенная должна быть полна цивилизаций, многие из которых далеко опередили нас в своем развитии. То, что мы их не наблюдаем, получило название «парадокса Ферми» – по имени американского физика, который впервые обратил на него внимание.

    За время поисков был совершен ряд важных открытий, но вот никаких инопланетян не нашли. Ученых, особенно работающих в этой области, раздражают притязания профанов, которые не могут отличить пульсара от квазара, зато всем рассказывают о том, что Землю посещают инопланетные корабли, а некоторые счастливцы даже побывали у них на борту.

    Но уфология имеет не только (псевдо)научное, но и отчетливо религиозное измерение. Хотя многие уфологи наотрез отрицают религиозный характер своего увлечения, подчеркивая его «научность», со стороны глядя, нельзя не поразиться параллелям с другими религиями. Люди страстно ищут пришельцев из глубины небес, непостижимо Иных, могущественных, завораживающе таинственных, причем контакт с ними видится как ценный сам по себе – уфологи не ждут от инопланетян денег или здоровья, они просто хотят их встретить.

    Даже если полагают, что это небезопасно. Это именно то переживание Mysterium tremendum («тайны, повергающей в трепет»), о котором писал немецкий теолог Рудольф Отто в своей книге «Священное». Отличие инопланетян от языческих богов тут только в названии. Христианство опознает уфологию именно как (квази)религиозное обольщение, и склонно интерпретировать опыт встречи с «инопланетянами» как демонический. Но важно даже не столько это – христианство удовлетворяет ту потребность в чуде и тайне, которую люди пытаются утолить за счет НЛО.

    И усиление внимания к НЛО – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. США традиционно были глубоко религиозной страной. Однако сейчас намечается отход американцев от веры, а если говорить о правящей элите, то она, вывешивая радужные флаги на посольствах и продвигая аборты по всему миру, показывает себя людьми не просто чуждыми, но и активно враждебными христианскому наследию своей страны.

    А людей, которые отвергают христианскую веру, постигает обычное в таких случаях бедствие – они начинают верить во всякую чушь и ересь, вроде летающих тарелок. Конечно, тут мог бы несколько помочь интеллектуальный аскетизм, присущий настоящим ученым – но это добродетель совсем уж редкая. Дехристианизация не означает, что люди начинают верить в строгий сциентизм – они начинают верить во что угодно, от чистки кармы до НЛО.

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