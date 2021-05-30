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В Британии задумались о создании отряда охотников за НЛО
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Великобритания готова создать отряд охотников за неопознанными летающими объектами, пишет газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в министерстве обороны страны.
Такое решение, как указывает издание, было принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в Сеть видео, на котором запечатлено преследование истребителями США «летающих тарелок», сообщает «Московский комсомолец».
По данным Telegraph, отряд в Британии готовы собрать уже в следующем месяце. Однако, они просят американских коллег предоставить убедительные доказательства существования НЛО.
Ранее экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Пилот не исключил, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР.
Украинский посол потребовал от России репараций
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой. Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.
По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.
С заявлениями о выплатах репараций регулярно выступают страны Прибалтики и Польша. В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Недавно Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призывал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в ответ на слова посла отмечал, что «на самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией».
Политик вспомнил ранее сделанные Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
Среди прочего Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
А на этой неделе посол был одним из немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к предложению сопредседателя партии «Союз-90» /«зеленые» Роберта Хабека начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. «Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, – сказал посол в интервью агентству Dpa. – Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений».
Герд уверен, что Берлину «стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали».
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Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Эксперт объяснил решение России принимать авиарейсы в обход Белоруссии
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«Европейские авиакомпании получили разрешение летать в обход Белоруссии, потому что стали подавать соответствующие заявки. Если бы Россия намерено отказывала в приеме рейсов, то авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее несколько европейских авиакомпаний сообщили о том, что получили от России разрешения совершать рейсы в обход Белоруссии.
«То, что сейчас Air France и Lufthansa получили разрешение летать в Россию в обход Белоруссии, означает, что они начали заблаговременно подавать заявки на новый маршрут», – сказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Росавиация сообщала, что в связи с большим наплывом запросов на изменение маршрутов время на рассмотрение заявок удлиняется, особенно если меняется точка входа в воздушное пространство России. Это уже вопросы воздушной обороны, требующие дополнительных согласований», – напомнил эксперт.
«Поэтому на первые рейсы в обход Белоруссии европейские авиакомпании не получили разрешения, а на последующие согласовали и получили. Если бы Россия запретила полеты в обход Белоруссии, то европейские авиакомпании не сажали бы пассажиров в самолет. Значит, они надеялись, что получат разрешения быстро и просто, но это невозможно», – подчеркнул Гусаров.
Кроме того, получить постоянное разрешение на полеты в обход Белоруссии можно будет только в том случае, «когда будут возобновлены регулярные полеты между Россией и Францией, Россией и Австрией и так далее». «На сегодняшний день из-за ограничений ЕС регулярных полетов в страны Евросоюза нет. И те полеты, которые осуществляются, являются чартерными, по разовым разрешениям. Соответственно, европейские авиакомпании не имеют права просить постоянные разрешения у Москвы на полеты до тех пор, пока не будут сняты ограничения самим Евросоюзом», – уточнил Гусаров.
Эксперт добавил, что многим европейским авиакомпаниям придется и дальше запрашивать специальные разрешения на выполнение каждого рейса, «точно так же, как делают наши отечественные авиакомпании». «Если любая из стран захочет возобновить регулярное авиасообщение – милости просим! Присылайте дипломатическую ноту, в которой будет говориться о том, что согласно межправительственному соглашению мы готовы возобновить регулярные рейсы с такой-то частотой, по такому-то маршруту», – пояснил Гусаров.
По его словам, такая нота обязательно будет рассмотрена и европейские авиаперевозчики получат разрешение на регулярные полеты в Москву и другие города. «Но покуда этого нет, Москва не может выдать им постоянное разрешение, потому что межправительственные соглашения подразумевают взаимность, то есть такое же разрешение они должны дать, допустим, российскому «Аэрофлоту». Если они не готовы к этому, то пускай получают разовые разрешения», – указал Гусаров.
В субботу стало известно о получении немецкой авиакомпанией Lufthansa разрешения от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам в обход воздушного пространства Белоруссии. «Lufthansa продолжает летать семь раз в неделю в Москву (Домодедово) и четыре – в Санкт-Петербург (Пулково). Изменение маршрутов было одобрено [авиационными] ведомствами», – сообщил представителя авиакомпании.
Однако представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявил РИА «Новости» о заинтересованности в постоянном разрешении РФ на рейсы в Москву с альтернативным маршрутом, а не на каждый день. По его словам, компания уже получила разрешения на субботний рейс в обход Белоруссии, а на воскресный пока нет. Представитель Air France сообщила агентству, что компания возобновила полеты из Парижа в Москву, разрешение от властей РФ получено.
В четверг Austrian Airlines получила первый отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. Ранее по той же причине был отмен рейс Air France из Парижа в Москву. В Кремле заявили, что эти случаи вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России. В пятницу Россия выдала Austrian Airlines разрешение на рейс из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. Евросоюз пообещал запретить белорусским самолетам летать в небе ЕС, а европейским компаниям было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».
Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.
«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.
«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.
«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах
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Бывшая студентка режиссера театра и кино Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах.
По ее словам, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что «ничего делать не будет». «Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», – рассказала Антоненко в интервью «Комсомольской правде».
Как отметила актриса, со стороны Табакова подобные предложения и высказывания были обычным делом. В пример она привела ситуацию с недвусмысленными намеками в адрес ее однокурсницы, которая в отместку актеру стала встречаться с его сыном Антоном Табаковым.
«За это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность», – заявила она.
Между тем вдова Табакова прокомментировала обвинения в адрес покойного мужа, назвав их «бредом». «Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», – заявила она в интервью «Пятому каналу».
Ранее актриса Елена Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.
Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду.
Названы выгоды России от строительства «Пакистанского потока»
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«Со строительством «Пакистанского потока» Исламабад оттянет на себя ряд поставок газа с других рынков, в том числе европейского, где начнут усиливаться позиции России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».
«Название «Пакистанский поток» выбрано скорее с пиар-точки зрения. Это уже такой бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Но в реальности этот проект существенно отличается от предыдущих «потоков» прежде всего тем, что не предполагает поставок российского газа. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Но говорить о сроках полноценного старта этого проекта пока рано, «сперва стоит дождаться начала строительства, потому что сейчас речь идет о политических и административных договоренностях».
«Для России «Пакистанский поток» выгоден тем, что нам заплатят деньги за его строительство. Во-вторых, он улучшит газификацию самого Пакистана. Чем больше Пакистан будет потреблять газа, тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо. Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – пояснил эксперт.
Что касается поставок российского газа в Пакистан, то это будет возможно благодаря обменным операциям с другими странами. «Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – добавил собеседник.
Как пояснил Юшков, речь может идти о так называемых своповых поставках, когда компании обмениваются газом. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Газпром отчитывается о том, что он чуть ли не крупнейший поставщик газа в Великобританию, но в реальности российский газ в эту страну физически не доходит. Аналогичные объемы Газпром отдает, как правило, в Голландии или Бельгии, а те отпускают газ по своим контрактам. Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям», – рассказал эксперт.
Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – подытожил Юшков.
Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг»). Реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России. «Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» страны подписали в 2015 году. Стоимость газопровода протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.
В марте стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Как сообщал «Коммерсант», ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.
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В Москве боец MMA избил мужчину на самокате
Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший находится в больнице с переломом черепа.
Конфликт спортсмена и 25-летнего Георгия Афанасьева произошел в пятницу вечером на одной из улиц Москвы. Сообщается, что мужчина ехал на самокате и отказался уступить Дибирову дорогу, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как после нескольких ударов Георгий Афанасьев упал, а на помощь ему пришли очевидцы происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа, он находится в реанимации. Дибиров был задержан и доставлен в отделение полиции.
Гарун Дибиров, помимо выступлений в ММА, также является тренером по самообороне. Он является призером чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 года, также побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.
Ранее боец ММА Алан Хадзиев умер после драки в ресторане в Моздоке, он получил удар ножом, пытаясь разнять дерущихся.
Дочь Шойгу объявила о помолвке с блогером
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения сообщила, что выходит замуж за блогера Алексея Столярова.
«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро!» – написала Шойгу в своем Instagram, приложив фотографию с обручальным кольцом на пальце.
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Столяров в ответ также выложил совместное фото с девушкой в свой профиль в Instagram и подписал: «Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки».
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Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу. Его YouTube-канал насчитывает почти 3 млн подписчиков. Он снимает развлекательные спортивные челленджи.
Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID
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Коронавирус имеет искусственное происхождение, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев), отметив, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что это – его частное мнение, а не официальная позиция РПЦ.
Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска.
Как отметил митрополит, против вакцин, выступают Telegram-каналы, блогеры. Это, по его словам, массированная кампания пропаганды против вакцин. «И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать», – добавил он.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
«Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.
По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.
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Мясников рассказал о «национальном бедствии» России
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В России проблема ожирения стала своего рода «национальным бедствием», частично это связано с распространением «быстрой еды», однако фастфуд может быть полезным в умеренных количествах, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в США, однако там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами, передает РИА «Новости».
При этом, по словам медика, некоторая подобная пища может быть полезной в умеренных количествах: к примеру, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами. Более того, как отметил телеведущий, абсолютно полезной или вредной еды нет. По его мнению, даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу.
«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел – у тебя бодрость, и ты готов», – добавил Мясников.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила газете ВЗГЛЯД, что если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом.
В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова
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Российский МИД отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.
Речь идет о публикации агентства Kyodo, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС, передает РИА «Новости».
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», – сказали в министерстве.
Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.
Ранее в Японии заявили о планах СССР передать Токио часть Курил.
До этого в японском МИДе заявили, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по Южным Курилам и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. В Токио также призвали выработать «солидарный подход» в отношении России.
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В Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID
Найдены доказательства лабораторного происхождения COVID-19, заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, отметив, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип».
По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские исследователи, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.
По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.
Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это, по его словам, позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд – это крайне маловероятное явление», – подытожил Биргер Соренсен.
Ранее об искусственном происхождении коронавируса заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он отметил, что в антипрививочной кампании заинтересованы те, кто этот вирус запустили.
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Сборная России обыграла Швейцарию в матче ЧМ по хоккею
Сборная России одержала победу в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге, переиграв команду Швейцарии со счетом 4:1.
Встреча группы А завершилась со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу россиян. У победителей отличились Антон Бурдасов (36-я минута), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев шайбу забросил Нико Хишер (49), передает РИА «Новости».
Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами, а сборная Швейцарии днем ранее встретится с белорусами, передает ТАСС.
22 мая сборная России по хоккею со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче группового этапа чемпионата мира в Риге.
США провалили испытания противоракет SM-6 для системы ПРО Aegis
Испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились неудачей, они не смогли поразить цель. Об этом сообщило агентство по ПРО Минобороны США.
Уточняется, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. «Однако перехват не был выполнен», – говорится в заявлении.
Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».
Ранее в США назвали Москву лучшим местом для выживания при ядерной войне. Журналист Калеб Ларсон в статье для National Interest отметил, что у России есть план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.
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