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2 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
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    Латыши обманули Чулпан Хаматову

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		2 июня 2021, 17:05

    Тут к нам в Латвию вдруг переехала Чулпан Хаматова. Купила кусочек земли в 100 км от Риги за изрядные деньги и получила, согласно латвийскому Закону, вид на жительство. Временный, на 5 лет.

    А после покупки кусочка латвийской земли «Зулейха всей Руси» смачно плюнула в сторону страны, гражданкой которой она пока ещё является. Цитата: «Многие талантливые люди вынуждены были туда [в Латвию] выехать, не имея возможности здесь [в России] элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться...»

    Чудны дела твои, Господи... Латышские актёры-режиссёры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. Хоть бы на шоу Соловьёва попасть, как актёр Андрис Лиелайс, чтобы сыграть там роль латышского отморозка (за это шоу Лиелайсу, по слухам, платят такие деньги, которых в Латвии давно нет).

    Хоть как режиссёр Алвис Херманис, поставивший в России спектакль «Горбачёв», где, кстати, Раису Максимовну сыграла та же самая Чулпан. В России у Херманиса зритель есть, хоть и специфический. А в Латвии его давно уже нет, никакого. Все латышские деятели культуры исторически ломятся в Россию со времён СССР, хоть тушкой, хоть чучелом. Кушать-то хочется! И тут вдруг звезда популярных российских спектаклей-сериалов, обласканная и обцелованная всем, кем можно, уезжает из России в мою забытую богом Латвию под девизом, что ей там, в России, «не дают расти в собственной профессии или как-то в ней состояться...»

    Она собралась расти и состояться в профессии ЗДЕСЬ? Где в театры ходят полтора инвалида, и театров – по пальцам одной руки пересчитать, где фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду? Расскажу для непричастных про «вид на жительство в Латвии». И для новообращённой латышки Чулпан – тоже. Это интересно. Началась сия тема в благословенном 2008 году, когда в мире грянул кризис «недвижки». Лопнул кредитный пузырь, и оказалось, что в Латвии на пике роста «балтийских тигров», только что вступивших в Евросоюз, понастроили дикую кучу дорогой недвижимости, на которую вдруг не оказалось покупателей. Застройщики-риелторы взвыли...

    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Латыши – народ небольшой (около миллиона всех вместе взятых), но расчетливый. В том же году они придумали каверзу под названием «золотая инвестиционная виза». Означала она вид на жительство (ВНЖ) в Латвии на 5 лет с правом продления для всех, кто купит недвижку на сумму 100 тысяч латов (140 тысяч евро). А латвийский ВНЖ, как страны Евросоюза, автоматически даёт безвизовое перемещение по всей Европе, включая членов семьи «инвесторов». Покупай, живи, радуйся, путешествуй без виз.

    И потекли в Латвию средне-богатые буратинки со всей России. Купить ВНЖ в Лондоне – там миллионы надо, это для высокобогатых буратинок, а в Латвии – всего 140 тысяч, почти каждый директор вещевого рынка из провинции может накопить. Латвийские «элитные» квартиры-особняки разлетались в конце 2010-х, как горячие пирожки. Особенно среди творческой российской интеллигенции. Пришлось даже достраивать, не всем хватило. Каждый год в экономику Латвии, которая по населению равна примерно Удмуртии, вливались миллиарды полновесных российских евро. Тысячи новых «инвесторов» радостно пили кофе в рижских кафе без виз, просто купив билет на самолёт из Москвы. Всего-то чуть больше часа лёту, и ты уже в как бы Европе...

    А через 5 лет, в 2012-м, латыши заметили, что недвижка за 140 тыс. у них уже кончилась. А вот то, что подороже – простаивает. Они увеличили «инвестиционный» ценз до 250 тыс. евро. Средне-богатые буратинки из России (Украины, Казахстана) принялись покупать и её. И опять в экономику Латвии потекли миллиарды. А ещё через 5 лет, в 2017 году, латыши, убедившись, что весь их дорогой неликвид недвижки распродан, учинили новый Закон для тех, кто уже вляпался в их «инвестиционный проект». До этого было так: покупаешь недвижимость в Латвии за 140 или потом за 250 тысяч евро – получаешь автоматом «евросоюзный» ВНЖ на пять лет с правом бесплатного продления каждые пять лет пожизненно. И имеешь безвизовое передвижение по всей Европе, если ты свою недвижимость не продал.

    Латыши озаботились: а почему продление ВНЖ для этих русских у нас – бесплатно? Почему мы 10 лет назад так решили? Непорядок! Давайте-ка сделаем его платным. Например, по 5 тысяч евро на 5 лет с каждого владельца нашей недвижимости и каждого члена его семьи. А что? Имеем право, мы здесь власть! Сказано – сделано. И вот накупившие в Латвии недвижки российские буратинки столкнулись с суровой латышской реальностью: продление «инвестиционного» ВНЖ на каждого члена их семьи в год будет им стоит по 1000 евро с носа. Опаньки! Так это ж в 7 раз дороже годовой шенгенской визы!

    А что взамен? Квартирка в Риге или домик в латвийских кустах в 5 км от моря? В Латвии, где делать в принципе нечего, где от скуки аж мухи дохнут? Где лето – две недели в году, а остальные 50 недель – отопительный сезон? А отопление в Латвии, замечу, – отдельная системообразующая статья расходов. На него местное население зимой кредиты берёт, зарплаты хватает не всем... И начался обратный отсчёт: накупившие в Латвии недвижимости российские буратинки бросились сливать её по-быстрому. А не получилось. Оказалось, что в Латвии только одни они – дураки с ВНЖ по 1000 евро в год. На их «элитные» квартиры-особняки местных покупателей нету. Население Латвии живёт бедненько-скромненько. А отдельные богачи, поднявшиеся как раз на продаже российским буратинкам «элитной» недвижимости, давно уже накупили всего, что им надо.

    И стоят сейчас по забытой Богом Латвии дома средне-богатых российских буратинок: бизнесменов, шоуменов и просто когда-то удачливых торговцев редиской. Где окна не мыли лет пять уже, а может и больше.

    Прогуливаюсь иногда мимо них, наблюдаю... Чулпан Наилевна Хаматова купила на днях за дурные деньги вместе с ВНЖ даже не дом у моря, и не квартиру в Риге, а только участок земли в 100 км от Риги, в окрестностях микроскопического городка по имени Цесис. Она там хочет построить дом и там «расти в собственной профессии».

    Я знаю эту тему. Этот кусочек земли по заоблачной цене ей продал дико хитрый латышский бизнесмен Айвар Звирбулис («воробей» в переводе с латышского)  Этот латышский «джек-воробей» в своё время перекопал ландшафт в 100 км от Риги, разбил его на кусочки и теперь раскручивает там проект «латышский город солнца для иностранных миллионеров». Пока что я не слышал, что кто-то из иностранных миллионеров, кроме Чулпан Хаматовой, там начал жить. Чулпан сказала, что купить эту землю ей посоветовал её латышский друг. Я даже догадываюсь – кто. Режиссёр Херманис? А кто ж ещё? Латыши – народ маленький, все друг друга знают. Все в доле. Особенно, когда надо развести доверчивых русских пусть даже с татарскими фамилиями.

    Когда бедная Чулпан поймёт, что возвести там, в заднице мира, дом – это по деньгам ей надо ещё сняться в трёх «зулейхах»... А когда она поймёт, что 100 км от Риги – там вообще жизни нет, что в Латвии жизнь заканчивается в 3 км от столицы, а дальше – волки воют... И что до рижского аэропорта оттуда ей ехать минимум три часа, и то, если кто-то дорогу расчистит... А в самом Рижском аэропорту тоже скоро волки завоют...

    Возможно, через несколько лет, потерявши свои деньги, силы и часть здоровья, она вернётся из Латвии в Россию и со свойственным ей талантом расскажет, как это было у неё в Латвии, как она там «выросла в профессии». А пока рассказываю об этом я. Я в теме, я редко ошибаюсь.

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