Как 1200 человек заплатили за британскую самонадеянность

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НОВОСТЬ ЧАСА

Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ

7 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

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Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как 1200 человек заплатили за британскую самонадеянность

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
7 мая 1915 года отправился ко дну британский пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1959 в основном мирных граждан на борту, погибло почти 1200 человек. Непосредственным виновником их смерти была германская подлодка. Но далеко не она одна. Подробности...

Россия возвращается к самогоноварению

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Первые волны изоляции имени вируса Covid-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь. А также женщины и девушки. Подробности...
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Атаки на Москву и Минск должны стать для Запада дорогим удовольствием

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Запад переходит своего рода «красную черту», вовлекая в санкционное противостояние не только политиков и госаппарат, но и граждан Белоруссии. Расчет делается уже не на бунт элит против президента Александра Лукашенко, а на рост социального напряжения, иными словами – на развал страны Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ
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    Тимур Шерзад

    Как 1200 человек заплатили за британскую самонадеянность

    Тимур Шерзад
    журналист
    		7 мая 2021, 11:40

    Возглавляемая капитаном Вальтером Швигером подлодка U-20 крейсировала вдоль ирландских берегов, активно разыскивая торговые суда. Немцы не видели ничего плохого в том, чтобы участвовать в блокаде Британских островов – в конце концов, сами англичане занимались тем же самым, вызывая в Германии проблемы с продовольствием. Так что каждый член экипажа субмарины искренне считал, что занимается вполне себе правым делом.

    В стартовавшем 30 апреля походе Швигеру удалось утопить три судна: одну небольшую шхуну и два средних размеров транспорта. Но главное ждало капитана впереди. Это была «Лузитания» – заполненный пассажирами гигантский трансатлантический лайнер водоизмещением 44 тысячи тонн.

    U-20 выстрелила всего одной торпедой – капитан экономил боеприпасы. Такому большому судну, как «Лузитания», одной торпеды могло бы и не хватить. Но лайнеру не повезло – попадание оказалось удачным. На «Лузитании» сдетонировали котлы.

    Лайнер накренился на правый бок, поэтому спустить удалось только половину шлюпок. Это значило, что спасутся далеко не все – многим придется барахтаться в холодной воде, замерзать и цепляться за обломки. Так и вышло – из пассажиров и экипажа погибло 1198 человек, в том числе много женщин и детей. Среди них было почти 130 американских граждан. Это вызвало волну немецких погромов в США, но не более – позиции изоляционистов в Америке были все еще сильны. Чтобы эта страна вступила в войну, требовалось что-то большее, чем уничтоженный британский лайнер с американскими пассажирами на борту.

    Цена самоуверенности

    В потоплении следующего из Нью-Йорка трансатлантического лайнера и гибели 1200 человек многое зависело не только от немцев, но и от британского бардака и самоуверенности. Англичане уповали на высокую скорость «Лузитании» – 25 узлов было очень много для тогдашних подводных лодок. Выйти на торпедную атаку против судна, несущегося по волнам так быстро, было невозможно. Должно было именно что повезти – как это и произошло со Швигером. Британцы на такое везение не рассчитывали и особых беспокойств насчет судьбы «Лузитании» не испытывали. Они не выделили ей никакого эскорта – считалось, что при ограничении скорости лайнера скоростью конвоя он имел бы больше шансов попасть под атаку и погибнуть.

    Кроме того, «Лузитания» не использовала заметно усложнявший атаку противоторпедный зигзаг. Самое интересное, что капитан лайнера получил соответствующие инструкции, но составлены они были очень путанно. В результате у него создалось полное впечатление, что зигзагом, конечно, идти надо, но не сейчас. Ни руководство, ни пассажиры тоже не испытывали особых переживаний – это был уже 19-й рейс «Лузитании» с начала войны, и все думали, что всё пройдет как обычно. Распространяемые в Америке предупреждения немецких консульств, что любой, кто садится на следующий в Европу британский лайнер, делает это на свой страх и риск, были проигнорированы.

    Фото: Общественное достояние

    Всё имеет последствия

    Другим соображением, успокаивающим людей, была сложившаяся практика действий подводных лодок, заданная Женевской и Гаагской конвенциями. Они подразумевали, что подводники не должны лупить торпедами, едва завидев судно. Надо было сперва остановить его и выслать досмотровую партию. Если в трюмах было что-то, запрещенное к перевозке «мирными» судами, то пассажиров следовало ссадить в шлюпки, а транспортник потопить.

    На «Лузитании» такой груз, кстати, имелся – это были винтовочные патроны и элементы артиллерийских снарядов. Но немцы не стали досматривать судно, чтобы узнать это наверняка. Причиной были приказы, отданные Адмиралтейством торговому флоту – при первой возможности удирать от тихоходной субмарины, а если та всплыла слишком близко, таранить ее корпусом с хорошим шансом отправить германских моряков на корм рыбам. За успешное выполнение такой задачи полагалась награда. Впрочем, даже не пытающийся убегать или атаковать транспортник мог передать координаты подводной лодки в радиоэфир, что было для подводников немногим лучше. Ведь основным преимуществом любого, в том числе надводного рейдера была тайна текущего местонахождения.

    Кроме этого, британцы активно использовали суда-ловушки. На внешне безобидном транспорте маскировались скорострельные орудия. Они приводились к бою за какие-то секунды – подлодке достаточно было всплыть и отправить досмотровую партию, как субмарина тут же расстреливалась из пушек, а отправленный на шлюпке десант брался в плен или расстреливался из пулеметов. Немцы с таким положением дел были решительно не согласны – их флот был значительно слабее, и подводные лодки оставались единственным способом как-то отвечать на английскую морскую блокаду. Но эта возможность британцами уничтожалась – а значит, кайзеровские штабисты чувствовали себя свободными перейти к неограниченной подводной войне. Именно поэтому транспорты стали топиться внезапно и без предупреждения. Никто даже не собирался действовать «по-джентльменски» – это могло стоить выполнения боевого задания и даже жизни. 

    Изо всей этой истории можно извлечь урок. Война – это понятие более широкое, чем боевые действия. Подписанные договоры будут действовать ровно до того момента, пока они приемлемы для всех участвующих в войне и подписавших их сторон. Как только выверенный в договорах баланс будет нарушен, его тут же перестанут соблюдать – потому что в по-настоящему большой и серьезной войне воля к победе будет во сто крат важнее каких-то там правил.

    Поэтому важно понимать – если вы нашли отличный асимметричный способ изменить баланс, то мало все это провернуть. Надо быть готовыми к последствиям, когда асимметрично ответит уже противник. А он обязательно это сделает – уж будьте уверены.

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