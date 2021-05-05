Как двести лет назад провалился проект единой Европы

5 мая 1821 года в скромном доме Лонгвуд-Хаус на острове Святой Елены, расположенном далеко в Атлантическом океана, от рака желудка скончался Наполеон Бонапарт, бывший император Франции, в конце жизни ставший «пленником Европы». Даже лишившись власти, он внушал страх, отчего был отправлен на край света, откуда уж точно не мог сбежать.

Наполеон был похоронен на острове Святой Елены, но его популярность на родине была столь сильной, что уже в 1840 году по приказу короля Луи-Филиппа I фрегат «Белль пуль» привёз во Францию прах бывшего императора. Местом последнего упокоения Наполеона стал саркофаг из карельского порфира, привезенного из Российской империи, долгое время бывшей одним из главных военных противников Франции. Так посмертная история великого полководца оказалась тесно связана с победившей его державой.

Но смерть Наполеона не означала гибель его идей. Идеология бонапартизма становилась во Франции все сильнее и сильнее. После революции 1848 года, свергнувшей Орлеанскую династию, все больше французов хотели увидеть на троне представителя дома Бонапартов. Так что племянник Наполеона I, принявший имя Наполеона III, был избран сначала президентом республики, а затем после всенародного голосования его провозгласили императором. Для России такой ход событий не значил ничего хорошего, ведь Наполеон III показал себя решительным сторонником реванша и уже в 1854 году объявил войну России. Хотя это отдельная история, уже мало связанная с Наполеоном I.

Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года на острове Корсика, совсем недавно присоединенном к Франции и населенном по большей части итальянцами, поэтому император французов до конца жизни не мог избавиться от сильного итальянского акцента. Даже имя Наполеон - не французское, а итальянское. Семья Бонапартов хотя и принадлежала к дворянству, была очень небогата, отчего настоящим подарком судьбы стало получение стипендии на обучение десятилетнего Наполеона в военной школе Бриен-ле-Шато. За время обучения Бонапарт продемонстрировал прекрасную успеваемость, особенно в математике и военной истории, хотя держался нелюдимо, да и природные французы воспринимали его каким-то провинциалом, да еще и с итальянскими корнями.

За заслуги в учёбе Наполеон после окончания школы был отправлен продолжить образование в Парижское военное училище, из которого в 1785 году отправился на службу в королевскую армию, получив чин младшего лейтенанта артиллерии – тут Бонапарту очень помогло его знание математики и других точных наук. К этому времени финансовые дела его семьи были в настолько плохом состоянии, что Наполеон всерьез задумался над переходом на службу в русскую армию, где хорошим специалистам платили приличные деньги и можно было сделать быструю карьеру во время постоянных войн. Но случилось так, что ему предложили поступить на службу лишь с понижением в чине, что решительно не устроило честолюбивого Наполеона. Так Россия лишилась талантливого офицера.

И тут в 1789 году началась Французская революция. Наполеон в то время придерживался весьма радикальных взглядов, был убежденным республиканцем. Поэтому, как только в стране повеяло ветром перемен, он взял отпуск и отправился на родину – «делать революцию». Благодаря заслугам перед новым правительством он уже в 1792 году стал капитаном и был переведен в Париж. В следующем году Наполеон написал памфлет «Ужин в Бокере», в котором описал свой застольный разговор с несколькими торговцами, перед которым он защищал преимущества республиканского строя. Эта небольшая книга так понравилась Огюстену Робеспьеру, брату всемогущего Максимилиана Робеспьера, что тот упросил брата назначить верному республиканцу Бонапарту самое сложное задание, в котором он смог бы себя проявить.

Наполеон получил назначение, определившее будущее: его отправили в осаждённый республиканской армией Тулон, восставший против революционных властей. Состояние французской армии после революции было просто отвратительным, дисциплины почти не существовало, солдаты не доверяли офицерам из дворян, а новые командиры, выдвинутые из низов, совсем не знали военного дела. Приехав к окруженному городу, Бонапарт тщательно изучил местность, придумал, каким образом можно наиболее эффективно расположить артиллерийские батареи, чудом убедил командование, что его план может сработать и, наконец, после долгой бомбардировки, принудил восставших сдаться. «У меня слов не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта: у него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера, и это еще даст тебе слабое понятие о хороших качествах этого редкого офицера», - писал в Париж генерал Дютиль, командовавший осадой, чью репутацию, а возможно и жизнь, Бонапарт спас, взяв Тулон.

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Вслед за этим событием начался стремительный карьерный рост молодого офицера. Он приобрел славу военного гения и в 24 года стал бригадным генералом, но вскоре поссорился с влиятельными чиновниками и оказался не у дел. В 1795 году, когда Наполеон сидел в Париже и ждал хоть какого-нибудь назначения, началось роялистское восстание. Получилось так, что из числа стоящих генералов, на которых могли рассчитывать республиканские власти, под рукой оказался только Бонапарт. Его немедленно произвели в дивизионные генералы и назначили командующим парижским гарнизоном. Наполеон собрал все верные войска, приказал вывезти на городские улицы пушки и расстрелял роялистов картечью. Это было очень жестоко, но зато молодой генерал одержал победу и доказал свою верность новой власти.

В 1796 году Бонапарт получил под командование уже целую Итальянскую армию. Чуть более чем за год он разбил австрийские войска, создал союзные Франции Цизальпинскую и Лигурийскую республики, заключил почетный мир и отправил в Париж гигантские суммы, конфискованные в Италии. Также в обозах, следующих во Францию, ехало множество редчайших произведений искусства, по сей день занимающих почетное место во французских музеях. Ну а сам Бонапарт после похода в Италию стал очень богатым человеком.

Молниеносная и победоносная Итальянская кампания сделала Наполеона одним из самых популярных во Франции людей. Поэтому даже его совершенно авантюрный план завоевания Египта, что должно было нанести удар английской торговле, не вызвал серьезных возражений. В 1798 году началась Египетская экспедиция, во время которой французы смогли захватить заморскую арабскую страну, но увязли в ней, так что Наполеон предпочел сбежать во Францию. Поводом стали успехи русских войск фельдмаршала князя Суворова в Италии. Наполеон возвращался в Париж, открыто заявляя, что собирается навести во Франции порядок.

Когда Наполеон 13 октября 1799 года высадился у Фрежюса, никто даже не решился обвинить его в дезертирстве. Через три дня он уже был в Париже, где развернул самую активную деятельность по подготовке переворота. Уже 9 ноября солдаты под командованием Мюрата вошли в зал, где заседали депутаты парламента и заставили народных избранников проголосовать за передачу власти Наполеону, получившему звучащий на римский манер титул Первого консула. Теперь в руках Бонапарта оказалась сосредоточена вся высшая власть в республике.

И он немедленно ей воспользовался. В стране была проведена целая серия реформ, оказавшихся очень полезными и эффективными. По приказу Наполеона был разработан свод гражданского права, известный как «Кодекс Наполеона» - он действует во Франции и поныне. Были усовершенствованы налоговая система, административное устройство страны, упорядочено образование, а позже все высшие учебные заведения объединились в единый Университет Франции. В государстве были восстановлены закон и порядок, сильно подорванные за годы революции.

При этом Бонапарт демонстративно показывал свою приверженность революционным идеалам и закрепил все перемены в обществе, что появились после 1789 года. Экономика, подпитываемая репарациями, получаемыми от побежденных, пошла в рост. Все это вместе с военными победами принесло Наполеону такую популярность, что в 1804 году он объявил себя императором, не забыв оформить столь радикальные перемены с помощью всенародного голосования.

Агрессивные устремления Наполеона, который уже не видел, кто сможет противостоять мощи его армии, привели к продолжительным войнам, занявшим последующие десять лет. Несмотря на победы, чем больше становилась Французская империя, тем сильнее она напоминала колосс на глиняных ногах. Наполеон был убежден, что его армия на своих штыках приносит другим народам мир и прогресс. Целью для него стала объединённая Европа, в которой первой место занимала бы Франция. Для этого к Франции были присоединены обширные территории в Бельгии, Италии, на Рейне и даже на Балканах в Иллирии. Бонапарта мало беспокоило то, что там обитали другие народы, он полагал что пропаганда и система образования очень быстро сделают из них настоящих французов.

В зависимые страны королями были посажены братья Наполеона: Жозеф, Люсьен и Жером. К 1812 году под контролем императора оказался весь континент. В Испании было установлено марионеточное правительство, он был покровителем германского Рейнского союза, Пруссия и Австрия были подчинены военной силой. Всюду, куда приходили французские войска, отменялись старинные сословные ограничения и вводился «Кодекс Наполеона». Вся Европа была опутана системой Континентальной блокады, когда все таможни подчинялись французским властям и были обязаны конфисковать товары, поступающие из Англии. Российская империя также была вынуждена присоединиться к блокаде, хотя постоянно нарушала ее, так как запрет на торговлю очень плохо сказывался на русской экономике.

Именно желание окончательно подчинить Россию привело Наполеона к началу войны 1812 года. Его общеевропейская империя не могла существовать, если на континенте оставались хоть какие-то страны, не входящие в единую экономическую систему, какой ее видел Наполеон. Более того, Французская империя могла существовать лишь пока идут завоевательные войны, которые превратились в источник денег и славы, легитимизующей власть Наполеона. Однако за десять лет непрерывных войн народ Франции устал и хотел мира. Даже маршалы Наполеона не демонстрировали желания идти в бой и хотели отдохнуть от боев и походов. Единая Европа, основанная на военной силе, оказалась чрезвычайно неустойчивой конструкцией.

Поход в Россию оказался для императора французов роковым. Храбрость русской армии, талант ее полководцев в сочетании со слабым развитием системы снабжения надорвали силу Великой армии, которая буквально растаяла в русских снегах. В 1813 году оказалось, что народы Европы вовсе не горят желанием жить в одной большой империи, устроенной по французскому плану. Против Наполеона поднялись Австрия и Пруссия, а в Испании еще шире разгорелся пожар партизанской войны. Чуть более чем за год великая держава, равной которой не видела европейская история, была разбита и 31 марта 1814 года русские войска под предводительством Александра I триумфально вошли в Париж.

Наполеон еще попытался вернуться к власти в 1815 году, но после поражения при Ватерлоо, был взят под стражу и на британском линейном корабле «Нортумберленд» отправился на остров Святой Елены, где и провел последние годы своей жизни.

Урок Бонапарта не пошел впрок его подражателям. Второй раз единую Европу, тоже с помощью силы, попытались построить нацисты. И только третья попытка, уже в послевоенный период, теперь основанная уже на экономике, оказалась успешной. Впрочем, даже она в немалой степени держится на глобальном военном доминировании США и военной силе блока НАТО.