Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

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НОВОСТЬ ЧАСА

Британия рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – посмотрели трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость. Подробности...

Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут ни при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается как наезд на русскую национальную идентичность. Подробности...

Славянская письменность стала кодом русской души

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских — мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

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    Глеб Простаков

    Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 мая 2021, 18:20

    Два года Владимира Зеленского у власти на Украине и пресс-конференция, прошедшая по этому поводу, дали обильную пищу для комментариев и позволяют сделать несколько важных выводов.

    Вывод первый – Зеленский окреп и заматерел. Невнятность и сбивчивость речи президента некоторые наблюдатели поспешили отнести к усталости и неуверенности в себе. На самом деле все ровно наоборот: Зеленский обжился в роли типичного украинского президента, поэтому может позволить себе невнятные пространные монологи и бесконечные «э-э-э». К тому же, на большинство вопросов Зеленскому действительно нечего ответить – реальных достижений ни по одному важнейшему пункту повестки дня, начиная с урегулирования в Донбассе и заканчивая ростом тарифов и падением качества жизни украинцев, нет.

    При этом всем рейтинг президентской партии «Слуга народа», являющийся своеобразным индикатором президентского рейтинга самого Зеленского, несмотря на значительное падение, вдвое больший, чем у ближайших преследователей – партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Это позволяет Зеленскому уклончиво отвечать на вопрос о втором президентской сроке (ранее он уверял, что пришел на один срок), а также демонстрировать отсутствие алармистской повестки в политической жизни страны. Если еще несколько месяцев назад всерьез обсуждалась возможная замена Зеленского на более управляемую Западом фигуру, то сейчас речь об этом не идет и ситуация, насколько это вообще может быть на Украине, находится под контролем власти.

    Вывод второй – Зеленский получил определенную свободу действий и уже не столь сильно зажат между интересами дуумвирата США-Великобритании и интересами украинских олигархов. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена наблюдается охлаждение интереса к Украине. И даже попытка критического обострения ситуации на линии разграничения с непризнанными республиками с тем, чтобы привлечь внимание метрополии, в итоге не была одобрена Вашингтоном. Более того, Зеленского осадили, попросив снизить масштаб самодеятельности. Новых кредитов от МВФ тоже нет, как и прорывных инициатив в деле сближения с НАТО и Евросоюзом.

    В сложившихся обстоятельствах Владимир Зеленский счел, что уровень управляемости должен прямо зависеть от объема поддержки со стороны Запада. По этой причине он даже позволил себе покритиковать лидеров Германии и Франции («поддержка могла бы быть большей») и лично президента Байдена, для которого отказ от санкций против «Северного потока-2» станет «личным проигрышем».

    Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

    Вывод третий – ставка на перформанс, а не реальные действия, остается неизменной. Шоу сквозит во всем: начиная с того, что итоги двухлетнего пребывания у власти Зеленский оглашал в ангаре дышащего на ладан авиационного завода «Антонов», продолжая неизменным пиаром проекта «Большая стройка» (вливание денег в строительство дорог, мостов и прочей инфраструктуры), которому больше подходит название «Большой распил», и заканчивая громким судебным процессом в отношении лидера «Оппозиционной партии – За жизнь» Виктора Медведчука.

    Шоу подменяет собой дефицит легитимности решений Зеленского. В этом смысле шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона (решения Зеленского по замене главы Конституционного суда, внесудебные санкции решением Совета нацбезопасности и др.). А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость.

    Вывод четвертый. У Зеленского размытый, неконсолидированный электорат. Учитывая, что крупнейшие политические силы, которые наступают на пятки Зеленскому и за которыми стоят фигуры Петра Порошенко и Виктора Медведчука, обладают диаметрально противоположными политическими установками (снова-таки, насколько это возможно в извечно многовекторной украинской политике), Зеленскому очень непросто бороться за свой электорат. Иными словами, президент вынужден одновременно заигрывать с националистами (чего стоит только переписка Зеленского с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета) и пророссийским электоратом юго-востока (что, к слову, Зеленскому удается куда хуже), откуда родом сам президент.

    И, наконец, пятый вывод состоит в том, что у Зеленского так и не появилось стратегического видения развития Украины. Тщетные попытки обзавестись хотя бы призрачной перспективной членства если не в ЕС, то в НАТО, наталкиваются на холодность европейцев и Альянса. А объявленная Зеленским деолигархизация, которая, по задумке, должна стать стержнем внутренней политики на ближайшие месяцы и годы, является не более, чем исходной позицией для торга президента с реальной украинской элитой, которая воспринимает его не иначе как картонного президента, президента-ширму, за которой можно заниматься привычным для этой элиты схематозом и разворовыванием страны. 

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