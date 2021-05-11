За что воевали русские

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НОВОСТЬ ЧАСА

Двух депутатов Рады заподозрили в госизмене

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...

На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...
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Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Юрий Алексеев

    За что воевали русские

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		11 мая 2021, 17:25

    Во-первых, фразу про то, чтобы создать жизнь, которую стоило бы защищать, произнес не Маннергейм, а как раз наоборот – его оппонент, финский социал-демократ Вяйне Таннер. И сказал он её в 1934 году в финском парламенте, когда будущий соратник Гитлера Маннергейм требовал выделить сотни миллионов финских марок на строительство той самой «линии Маннергейма».

    Впрочем – ладно, кто бы эту фразу ни сказал, всё равно современные либералы её не поняли. Что значит «создать людям жизнь, которую стоило бы защищать»? Для них, либералов, «создать жизнь» – это снабдить каждого гражданина страны фанерным домиком, кабанчиком в хлеву, телевизором с сериалом «Зулейха» и недорогим транспортным средством.

    А отдельным избранным гражданам – дать по десятку миллиардов акций надёжных нефтедобывающих компаний в Сибири, по бентли, по частному самолёту, по яхте на 5 палуб и по особнячку в Монако. И вот такую Родину, по мнению либералов, стоит защищать. Все тут же ка-а-ак ломанутся защищать! Особенно те, которые торчат в Монако, они прямо на своих бентли и яхтах на фронт повалят, свои частные самолёты в истребители переоборудуют. Другую-то Родину и защищать не стоит...

    А ведь история говорит совсем противоположное. Как думаете, французы в 1940-м жили лучше граждан СССР? Да в 10 раз лучше. А богатая Франция легла под Гитлера за 7 недель. Сдалась практически без боя. Притом, что Франция в 1940-м имела армию по численности и вооруженности ничуть не меньшую, чем Германия. А всякие чехии-бельгии-дании-голландии и прочие европейцы – они вообще дружно сдались Гитлеру без единого выстрела. 

    А вот только один легендарный Дом Павлова в Сталинграде держал круговую оборону дольше, чем вся Франция. И выстоял, в отличие от Франции, и победил. Русским солдатикам было, что там защищать? Им там создали «жизнь, которую стоило бы защищать»? Может, там, в доме Павлова были джакузи с пармезаном? Эй, либералы, ответьте.

    Фото: РИА Новости

    А через фронты Великой Отечественной прошли 35 миллионов граждан СССР, практически все молодые здоровые мужчины призывного возраста. Треть из них погибла, из остальных 90% были ранены. Мой отец, прошедший от Днепра до Берлина, был ранен четырежды. Выжил, победил. Думаете, у него был домик с кабанчиком, за который он 3 года проливал кровь? Или, может, он носил под гимнастёркой акции Газпрома? Да нет, как и подавляющее большинство граждан тогдашнего СССР, он имел в частной собственности пару штанов и стоптанные башмаки. Так за что ж он воевал? Воевал самоотверженно, жестоко, до последней капли крови, вгрызаясь в каждый клочок земли, которая называлась СССР. Весь, как один. Почему он не сдался, как Франция? 

    Неумные сценаристы современных российских фильмов о войне уже придумали, что Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская шла на мученическую смерть «за булочку, которую пекла мама». Они даже вложили эти слова в её предсмертный монолог. Так что, именно за булочку умерла Зоя Космодемьянская? Точно? А может за круассан? За простую булочку как-то умирать обидно. Вот за круассан с хамоном, запиваемый смузи – стильно, модно, молодёжно.

    Чем дальше время отодвигает нашу Великую Отечественную и нашу Великую Победу, тем сложнее объяснить подрастающим внукам и правнукам героев той войны, за что же их предки воевали. За что умирали. Я вот лично понимаю, за что воевал мой отец, свои 19 лет отпраздновавший в Берлине, в госпитале. А своим повзрослевшим сыновьям мне объяснить это уже непросто. Вариант «за булочку» не катит, как бы ни старались современные пропагандисты. Мои дети – умные.

    Однако ж во фразе, которую приписали Маннергейму, есть смысл: «Надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Я предлагаю своим детям пойти от обратного. Парни, предположим так: мой отец, ваш дед, шел воевать за что-то, за что стоило воевать и даже умирать. За что – вы пока не понимаете. Но это – факт и данность. Вы сейчас не понимаете, за что конкретно, но предположим, ваш дед был не глупее вас, и у него было что-то, за что стоило воевать.

    А вот теперь попробуйте от обратного, сами для себя, создать такой вариант жизни, представить такое жизненное устройство, такой идеал, который стоило бы защищать с оружием в руках. Просто нарисуйте его для себя пунктиром на бумаге. Попробовали? Трудно? Булочка-круассан в эту систему ценностей не вписывается? То-то ж и оно.

    А вот теперь представьте: такой идеал у советских людей был. Несовершенный, в самом зачатке строительства, с кучей пережитков-недостатков-недостроев. Но они его строили, они о нём мечтали, и они его защищали до последней капли крови. И это – не «булочка». Он назывался – «Наша Советская Родина». Наша и, главное – Советская. Это – ключевое. Они в неё верили. Не говоря про то, что они верили в Родину.

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