В эти дни нужно меньше карнавала

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы

8 мая, суббота  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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В эти дни нужно меньше карнавала

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очень важно помнить войну не только как триумф, но и как трагедию. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества. Подробности...

Пора бы понять, что и как происходит у тебя дома, а не на Западе

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Почему за меня кто-то решает, как я должна себя вести, «если я приличный человек»? Люди, искренне считающие, что все «порядочные» должны быть в одном с вами «лагере» – вы правда думаете, что есть только «те» и «эти»? Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

Как 1200 человек заплатили за британскую самонадеянность

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
7 мая 1915 года отправился ко дну британский пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1959 в основном мирных граждан на борту, погибло почти 1200 человек. Непосредственным виновником их смерти была германская подлодка. Но далеко не она одна. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы
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    В эти дни нужно меньше карнавала

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		8 мая 2021, 12:57

    Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война, тем больше выветривается понимание того, через какую страшную трагедию прошли наши не такие далекие предки – и какой подвиг они совершили. Это понимание требует усилий – и их необходимо приложить.

    На протяжении уже нескольких поколений мы не знаем тотальной войны. Повестка не вырывает обычных мирных людей из каждой семьи, чтобы обречь их близких на годы мучительного беспокойства – и, очень часто, похоронку. Бомбы не падают на улицах столицы, и люди не обнаруживают, выходя из бомбоубежища, что дома у них больше нет – а часто нет и семьи. 

    Никакие банды убийц не охотятся на пытающихся как–то выжить гражданских. Никто не вымаривает голодом целые города. Война воспринимается как что–то, что мы можем видеть на экранах – и эмоционально комментировать – но что никогда не придет в наш дом. Нам трудно вообразить, с чем люди тогда столкнулись.

    Один пожилой человек, который был в то время маленьким ребенком, рассказывал мне о том, что врезалось ему в память – как нацисты собрали людей на центральной площади деревни, как мать схватила его на руки и побежала, как ей вслед стреляли, пуля вырвала кусок кожи из ее ноги, но им удалось скрыться в лесу и спастись. Как потом, уже постарше, он, вечно голодный, искал чего–нибудь поесть. У него дома – уже много десятилетий спустя, когда он был стариком, а не ребенком – всегда был запас продуктов, потому что он помнил голод. А десятки миллионов людей – не выжили, не спаслись, попался более меткий нацист. Но время идет, те, кто застал войну – хотя бы детьми – уходят, их осталось очень мало. Великая Отечественная уходит в историю – как нашествие Наполеона или Куликовская битва.

    При этом она не утрачивает значимости в национальном сознании – мы, и на уровне государства, и на уровне народа, вспоминаем, как страна оказалась на грани уничтожения, как наша тысячелетняя история должна была пресечься, как нас всех не должно было быть на свете – но страданиями, жертвами, мужеством и изнурительным трудом всего народа мы – и тогдашнее поколение, и будущие – были спасены. Однако память о войне меняется. В каком–то отношении это неизбежно – нынешнее молодое поколение уже почти не застало ветеранов. Для них выражение «деды воевали» просто неверно – их деды были тогда детьми, или родились уже после войны.

    Фото: Наум Грановский/РИА Новости

    Реальные воспоминания неизбежно вытесняются образом, который создает кинематограф – и, в целом, рынок. И этот образ неизбежно смазывает то, что произошло на самом деле. Не по чьей–то злой воле – просто потому, что передать реальность невозможно. Серые лица людей на фотографиях той эпохи – которые выглядели так, потому что годами недоедали, а та еда, которая была, не обеспечивала ни достаточных калорий, ни витаминов – просто невозможно воспроизвести в современных фильмах про войну. Да и сидя в кинозале, в полной безопасности и комфорте, испытывая гнев или азарт вместе с героями, вы не можете пережить то, что люди пережили в реальности.

    Рынок деревянных ППШ, игрушечной формы для детей и взрослых, наклеек «спасибо деду за Победу» и тому подобного, наверное, неизбежен – и что–то подобное существует в любой стране. Но при этом утрачивается что–то важное, что я еще застал в позднем СССР. Глубокая, благоговейная серьезность перед той бездной человеческого подвига и страдания, которой была война. В то время было трудно представить себе наклейку «На Берлин!» на легковушке. Потому что водителю было бы неловко перед живыми еще ветеранами, которые шли на запад, чтобы покончить с войной, через нестерпимую боль и непосильный труд, теряя товарищей и получая страшные раны. Да и упор делался на то, что мы отстояли свою страну – а не на том, что взяли чужую. Комфортный автомобиль, в котором современный горожанин ездит на дачу – совсем не танк, в котором человек может в любой момент сгореть заживо.

    У большинства из нас нет опыта жертвы и страдания – и среди нас все меньше тех, у кого он был. Память о войне превращается в что–то вроде карнавала – с неизбежными в условиях свободного рынка продажами игрового антуража. Люди охотно помнят войну как триумф – который они, как утверждается, «могут повторить». Долгий мир приучает людей к мысли, что война – это игра в танчики, что–то увлекательное и азартное, в чем элемент опасности может присутствовать только для остроты. Но очень важно помнить войну как трагедию. Трагедию множества оборвавшихся жизней, невыносимой боли и скорби, голода и увечий. Этого требует справедливость по отношению к тем, кто страдал и умер. Это важно, чтобы хотя бы попытаться правильно оценить величие подвига – наши предки не одержали победу на Олимпиаде. Они победили в самой страшной войне в истории человечества. 

    Это важно для того чтобы ценить то, что у нас есть сейчас – мир, свободу и достаток, которые показались бы нашим предкам райскими, и которыми мы часто бываем недовольны, как избалованные подростки. В старой песне поется, что день Победы – это «праздник со слезами на глазах». В эти дни нужно меньше карнавала – и больше молчаливой, благоговейной благодарности – перед лицом великого страдания и великого подвига.

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