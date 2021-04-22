Запреты отлично работают

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НОВОСТЬ ЧАСА

Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве

22 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Российская экономика получит инъекцию роста

Россию ждет бум строительства Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Путин дал старт масштабным инвестициям в инфраструктуру, в том числе транспортную, по всей России. Международная практика показывает, что это именно то, что может помочь экономике нарастить темпы роста, а населению – улучшить условия жизни. Речь идет о колоссальных вложениях – триллионах рублей.  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Чехия перешла к уничтожению отношений с Россией

Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
МИД Чехии поставил России ультиматум: либо Москва соглашается на возвращение 20 чешских дипломатов, либо Прага высылает 60 сотрудников российской дипломатической миссии из страны. По мнению Москвы, подобные заявления пражских политиков являются «залпом в никуда». Почему Чехия решила пойти на обострение и без того громкого дипломатического конфликта с Россией и каковы будут последствия? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Запреты отлично работают

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает. Подробности...

Россия может провести «красные линии» где угодно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас не середина 19-го века, когда можно было, да и то ненадолго, затаиться и проводить внутренние реформы. Борьба за пространство ресурсного освоения ведется великими державами постоянно. Россия с ее колоссальными богатствами не может отгородиться от этого конкурентного мира. Подробности...
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Наступило время карнавальной дипломатии

Алексей Куприянов
Алексей Куприянов, Научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Кандидат в вожди скачет голым через мечи на потеху публике, осыпая оскорбительными твитами вождя соседнего племени, и будет скакать до тех пор, пока (и если) колесо истории не совершит очередной оборот и не сделает дипломатию вновь делом узкого круга аристократов. Подробности...
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Русофобия ведет к обнищанию

Главный враг России в Германии

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Послание Путина Федеральному собранию

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве
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    Дмитрий Ольшанский

    Запреты отлично работают

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		22 апреля 2021, 17:30

    Самолет, который должен был прилететь из Рио-де-Жанейро, не прилетел. Вчерашняя демонстрация на полмиллиона человек, обещавшая показать нам рассерженную Россию, которая вот-вот и т. п. – не показала, и никакого полумиллиона, конечно, не собрала. Роулинг, Стоппард и Камбербетч пришли, а русский народ не пришел.

    Но я не хочу сказать, что «страшно далеки они от» или «сто прапорщиков хотят изменить государственный строй России», все это уже много раз сказано. Полезнее заметить другое. За последние годы всем нам пришлось выпить тысячу ведер агитпропа со следующим тезисом: запреты не работают, запреты бесполезны, запреты показывают слабость и страх властей, а надо договариваться, надо открыть двери пошире, etc. Так вот, это была залепуха. Запреты отлично работают.

    Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.

    И, напротив, обязательным условием любого большого бум-бам-хрясь! – является готовность государства сдаваться, готовность демонтировать себя сверху. Нет этой готовности – значит, и не будет ничего. Или, как сказал когда-то один умный человек, «мы придем к власти, когда власть закажет нам пропуск». Пока что не заказывает, зараза такая. И слава Богу.

    Источник: Блог Дмитрия Ольшанского

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