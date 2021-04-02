Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
Разделы

Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
Перейти в раздел…

НАТО устраивает навал на «Северный поток – 2»

Корабли, курсирующие вокруг «СП-2» – часть спланированной провокации Nord Stream 2 AG
В зоне строительства «Северный поток – 2» активизировались военные и гражданские корабли стран НАТО, противолодочная авиация. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям. Стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации? Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
Перейти в раздел…

Жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине

Сделать прививку препаратом российского производства в Прибалтике сейчас невозможно Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Ведущие политики стран Прибалтики запугивают собственное население новым «гибридным оружием» России. А именно – вакциной от коронавируса «Спутник V». Несмотря на подобные заявления, жители Латвии, Литвы и Эстонии с нетерпением ожидают возможности получить российский препарат. Но получат ли? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и, по факту, управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...

Решительность Китая может затронуть партнеров России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Китай наконец-то стал демонстрировать мускулы и отвечать Западу ударом на удар. Но все ли действия Пекина на международной арене будут полезны для Москвы? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Данный материал имеет сатирический характер и показывает всю абсурдность и противоречивость политики «признания» (а на самом деле внедрения и пропаганды) нетрадиционных отношений. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 4 комментария

В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»
    Бурджанадзе: Познеру не следовало приезжать в Тбилиси Дептранс опубликовал статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi Экс-премьер Грузии пообещал экономические потери из-за выдворения Познера На Украине заявили, что Гоголя «принудительно записали в русские»
    Верховный суд отказался отменять масочный режим в России Эксперт указал на схожесть ДТП с Михаилом Ефремовым и блогером Эдвардом Билом Минтруд пояснил новые правила расчета выплат на детей от трех до семи лет Российский спутник заснял флешмоб с гагаринским «Поехали!» на Байконуре
    Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы Певица Лобода заболела коронавирусом Адвокат: Приговор за убийство может быть вынесен, даже если тело жертвы не найдено

    Главная тема


    Названы сроки падения гегемонии доллара

    громкое ДТП


    Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер выдавал себя за приехавшего в Донбасс ополченца

    визит журналиста


    Памятник Грибоедову в Тбилиси осквернили бранными надписями в адрес Познера

    разгон толпы


    Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки

    Видео

    данные всемирного банка


    США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

    ложные ценности


    Нравоучения Запада сближают Россию с Китаем

    война в донбассе


    Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»

    массовый отдых


    Российские туристы застолбили две курортные монополии

    недостойное злорадство


    Сергей Худиев: Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

    русско-украинский поэт


    Глеб Простаков: У Украины остался только Тарас Шевченко

    приезжие дети


    Вадим Трухачёв: В России надо не допустить появления иммигрантских гетто

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Какие домашние животные у вас есть?
    Сергей Миркин

    Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		2 апреля 2021, 08:54

    Президент США Джо Байден, еще будучи в должности вице-президента в администрации Барака Обамы, публично выступал за мирное решение донбасского вопроса. Он поддерживал Минские соглашения. Администрация Обамы официально не предоставляла Украине летального оружия.

    А выступая в Верховной раде в сентябре 2015 года, Байден сказал: «Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои проблемы собственными силами, имеют собственную образовательную систему, правительство». По сути, он предложил провести федерализацию Украины, чем вызвал шок у местных националистов.

    Но следует обратить внимание не на слова Джо Байдена, а на его поступки.  В 2013 году тогда вице-президент Байден «выразил разочарование», когда президент Украины Виктор Янукович отложил подписание ассоциации с ЕС. Кроме того, Байден заявил, что США продолжают поддерживать украинский народ и его надежду на европейскую интеграцию. Тогда Евромайдан только зарождался, и эти слова Байдена стали для протестующих символом того, что США с ними.

    По воспоминаниям самого Байдена, он несколько раз звонил Януковичу в 2013-2014 годах и требовал не применять силу против майдановцев. В частности, в своей книге «Пообещай мне, папа» Байден утверждает, что за день до того, как в Киеве произошел государственный переворот, он позвонил Януковичу и потребовал от того отозвать своих людей и уйти. В этой же книге Байден с нескрываемой радостью пишет, что после бегства Януковича власть перешла в руки «молодого патриота» Арсения Яценюка.

    То есть Джо Байден признает, что способствовал антиконституционному свержению законной власти на Украине, принуждал Януковича к бегству и к тому, чтобы тот убрал правоохранителей с улицы. Если непосредственными исполнителями, совершившими государственный переворот, были майдановцы (как вожди протестов, так и рядовые бунтовщики), то Байден, который оказывал психологическое давление на Януковича, сначала не позволяя ему отдать правоохранителям приказ навести порядок в стране, а затем и вынудив бежать, является пособником в деле свержения законно избранного лидера страны. А, значит, он виновен в свершившемся не меньше, чем те, кто физически штурмовал администрацию президента Украины.

    Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

    Янукович оказался слабым персонажем и как президент, и как человек, но это ни в коей мере не оправдывает Байдена, который не только морально давил на него, но еще потом и гордился этим. Война на Донбассе стала следствием непринятия жителями региона нового киевского режима, пришедшего к власти незаконным путем. А раз Байден был пособником в государственном перевороте, то, значит, он несет ответственность за все последствия данного незаконного деяния, в том числе и за войну на Донбассе.

    После установления на Украине майданного режима Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и, по факту, управлял страной с 2014 по 2017 год.  Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину, он хвастался тем, что разговаривает с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем со своей женой. После отставки с поста вице-президента рассказывал журналистам, что приезжал на Украину 12-13 раз во время своей каденции. 

    Также Байден хвастался, что отправил в отставку Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Сделал он это путем шантажа, поставив украинское правительство перед выбором: или отставка генерального прокурора, или Украина не получит финансовую помощь от США размером в миллиард долларов. Шокин не угодил Байдену потому, что начал расследование против газодобывающей компании «Бурисма», членом совета директоров которой был сын вице-президента Хантер Байден, получающий от «Бурисмы» серьезные деньги. 

    Однако истинная роль Джо Байдена в управлении Украиной стала понятна после публикации записей его разговоров с Порошенко, которые обнародовал украинский депутат Андрей Деркач. Порошенко отчитывался перед вице-президентом о росте тарифов на коммунальные услуги для украинцев. Байден решал, кто будет генеральным прокурором и премьер-министром Украины. Байден требовал национализировать «Приватбанк», что и было сделано. А Порошенко все время оправдывался и лебезил перед американцем.

    Если бы Байден действительно хотел мира, имея такую власть, неужели он бы не смог принудить украинских властителей к исполнению Минских соглашений? Думается, смог бы. Но можно предположить, что Минские договоренности не очень нравятся Байдену, хоть он публично и поддерживает их. В 2016 году он так высказался относительно особого статуса Донбасса: «Когда ты говоришь, что Донбасс должен получить специальный статус и собираешься закрепить это в Конституции, это как будто сказать: «Окей, Техас будет иметь специальный статус, потому что мы бы хотели, чтобы Мексика имела больше влияния в Техасе, и мы собираемся провести это через Конгресс США». То есть, он нарисовал политическую конструкцию, которая в США была бы неприемлема. Если бы Байден был сторонником исполнения Минских соглашений, то не стал бы проводить таких аналогий.

    Когда США хотели «загасить» конфликтные ситуации на Украине, они находили способ это сделать. Так, существует версия, что американский посол на Украине Джеффри Пайет сыграл ключевую роль в разрешении «Мукачевского инцидента» в 2015 году, когда «Правый сектор*» (организация, запрещенная в РФ) воевал на Закарпатье с полицией и национальной гвардией Украины. Посол лично прилетел в регион. А вот остановить войну на Донбассе реально американцы никогда не пытались. Поэтому все их разговоры о мире не более, чем показуха. В 2020 году, будучи кандидатом в президенты США, Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие, чем, конечно, сыграл на руку украинским ястребам, которые хотят войны до победного конца.

    Своими действиями Джо Байден способствовал началу войны и тому, что она не прекратилась до сих пор. И на его совести немало невинных людей, погибших в Донбассе от украинских пуль и снарядов.

    Другие материалы автора

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •