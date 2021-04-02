Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Президент США Джо Байден, еще будучи в должности вице-президента в администрации Барака Обамы, публично выступал за мирное решение донбасского вопроса. Он поддерживал Минские соглашения. Администрация Обамы официально не предоставляла Украине летального оружия.

А выступая в Верховной раде в сентябре 2015 года, Байден сказал: «Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои проблемы собственными силами, имеют собственную образовательную систему, правительство». По сути, он предложил провести федерализацию Украины, чем вызвал шок у местных националистов.

Но следует обратить внимание не на слова Джо Байдена, а на его поступки. В 2013 году тогда вице-президент Байден «выразил разочарование», когда президент Украины Виктор Янукович отложил подписание ассоциации с ЕС. Кроме того, Байден заявил, что США продолжают поддерживать украинский народ и его надежду на европейскую интеграцию. Тогда Евромайдан только зарождался, и эти слова Байдена стали для протестующих символом того, что США с ними.

По воспоминаниям самого Байдена, он несколько раз звонил Януковичу в 2013-2014 годах и требовал не применять силу против майдановцев. В частности, в своей книге «Пообещай мне, папа» Байден утверждает, что за день до того, как в Киеве произошел государственный переворот, он позвонил Януковичу и потребовал от того отозвать своих людей и уйти. В этой же книге Байден с нескрываемой радостью пишет, что после бегства Януковича власть перешла в руки «молодого патриота» Арсения Яценюка.

То есть Джо Байден признает, что способствовал антиконституционному свержению законной власти на Украине, принуждал Януковича к бегству и к тому, чтобы тот убрал правоохранителей с улицы. Если непосредственными исполнителями, совершившими государственный переворот, были майдановцы (как вожди протестов, так и рядовые бунтовщики), то Байден, который оказывал психологическое давление на Януковича, сначала не позволяя ему отдать правоохранителям приказ навести порядок в стране, а затем и вынудив бежать, является пособником в деле свержения законно избранного лидера страны. А, значит, он виновен в свершившемся не меньше, чем те, кто физически штурмовал администрацию президента Украины.

Янукович оказался слабым персонажем и как президент, и как человек, но это ни в коей мере не оправдывает Байдена, который не только морально давил на него, но еще потом и гордился этим. Война на Донбассе стала следствием непринятия жителями региона нового киевского режима, пришедшего к власти незаконным путем. А раз Байден был пособником в государственном перевороте, то, значит, он несет ответственность за все последствия данного незаконного деяния, в том числе и за войну на Донбассе.

После установления на Украине майданного режима Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и, по факту, управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину, он хвастался тем, что разговаривает с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем со своей женой. После отставки с поста вице-президента рассказывал журналистам, что приезжал на Украину 12-13 раз во время своей каденции.

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Также Байден хвастался, что отправил в отставку Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Сделал он это путем шантажа, поставив украинское правительство перед выбором: или отставка генерального прокурора, или Украина не получит финансовую помощь от США размером в миллиард долларов. Шокин не угодил Байдену потому, что начал расследование против газодобывающей компании «Бурисма», членом совета директоров которой был сын вице-президента Хантер Байден, получающий от «Бурисмы» серьезные деньги.

Однако истинная роль Джо Байдена в управлении Украиной стала понятна после публикации записей его разговоров с Порошенко, которые обнародовал украинский депутат Андрей Деркач. Порошенко отчитывался перед вице-президентом о росте тарифов на коммунальные услуги для украинцев. Байден решал, кто будет генеральным прокурором и премьер-министром Украины. Байден требовал национализировать «Приватбанк», что и было сделано. А Порошенко все время оправдывался и лебезил перед американцем.

Если бы Байден действительно хотел мира, имея такую власть, неужели он бы не смог принудить украинских властителей к исполнению Минских соглашений? Думается, смог бы. Но можно предположить, что Минские договоренности не очень нравятся Байдену, хоть он публично и поддерживает их. В 2016 году он так высказался относительно особого статуса Донбасса: «Когда ты говоришь, что Донбасс должен получить специальный статус и собираешься закрепить это в Конституции, это как будто сказать: «Окей, Техас будет иметь специальный статус, потому что мы бы хотели, чтобы Мексика имела больше влияния в Техасе, и мы собираемся провести это через Конгресс США». То есть, он нарисовал политическую конструкцию, которая в США была бы неприемлема. Если бы Байден был сторонником исполнения Минских соглашений, то не стал бы проводить таких аналогий.

Когда США хотели «загасить» конфликтные ситуации на Украине, они находили способ это сделать. Так, существует версия, что американский посол на Украине Джеффри Пайет сыграл ключевую роль в разрешении «Мукачевского инцидента» в 2015 году, когда «Правый сектор*» (организация, запрещенная в РФ) воевал на Закарпатье с полицией и национальной гвардией Украины. Посол лично прилетел в регион. А вот остановить войну на Донбассе реально американцы никогда не пытались. Поэтому все их разговоры о мире не более, чем показуха. В 2020 году, будучи кандидатом в президенты США, Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие, чем, конечно, сыграл на руку украинским ястребам, которые хотят войны до победного конца.

Своими действиями Джо Байден способствовал началу войны и тому, что она не прекратилась до сих пор. И на его совести немало невинных людей, погибших в Донбассе от украинских пуль и снарядов.