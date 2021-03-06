Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...

Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

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    Геворг Мирзаян

    Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		6 марта 2021, 13:00

    Администрация Джозефа Байдена начинает реализовывать свой план по сдерживанию Российской Федерации. Одним из элементов этого плана может стать подталкивание украинского руководства к возобновлению войны в Донбассе.

    Киевская сторона нарушила абсолютное большинство пунктов Минских соглашений и не стремилась встать на путь исправления. С другой стороны, там не начинали большой войны – для этого у Украины не было ни ресурсов, ни внутреннего консенсуса, ни внешнего одобрямса.

    Что же касается России, она занимался реинтеграцией ДНР и ЛНР в Россию из-за гуманитарных и исторических нужд. Экономики народных республик постепенно встраивались в российскую, местная жизнь переводилась на наши образовательные, юридические, социальные и прочие стандарты. Но при этом Москва не отказывалась от Минских соглашений.

    В результате Украина могла бы вернуть эту территорию, но после федерализации, изменения внутренней политики и отказа от восприятия жителей ЛНР и ДНР как людей второго сорта.

    Сейчас этот статус-кво находится на грани разрушения. Наблюдатели и эксперты говорят о серьезном обострении ситуации вокруг ДНР и ЛНР в последние дни. Например, резко увеличилось число обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. МИД ДНР требует от миссии ОБСЕ расследовать эти факты, однако евробюрократы живут по принципу «ничего не вижу, ничего не слышу пока не будет соответствующих указаний из Брюсселя».

    Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Одновременно с военным обострением на границе происходит зачистка оппозиции в самой Украине. За последние недели администрация Владимира Зеленского закрыла целый ряд оппозиционных каналов и отобрала активы у главного спонсора оппозиции Виктора Медведчука.

    Теперь настала очередь украинских политологов, не согласных с действиями власти, – против них собираются возбуждать дела по статье «Госизмена». А рассматриваемый сейчас в Раде «закон против коллаборационизма» позволит Киеву преследовать любого человека, позитивно оценивающего любой шаг российской власти.

    Вопрос в том, для чего это делается. Украина зачищает внутреннее пространство от «пятой колонны» накануне наступления на ЛНР и ДНР? Или наоборот, обострение в Донбассе является поводом для зачистки страны от «внутренних врагов» ради консолидации пошатнувшейся (в рейтинговом, идеологическом, медийном плане) власти президента Владимира Зеленского?

    Кто-то скажет, что все обострение придумано именно для сплочения электората, уставшего от роста цен, политического хаоса, экономической беспросветности и унизительного существования Украины в форме страны-попрошайки. Причем попрошайки, которой уже не особо-то подают – даже нормальную вакцину передать не готовы.

    У сторонников этой теории есть убийственный аргумент – война невозможна потому, что в ней у Украины нет шанса на победу.

    Да, военным купили кое-какое оружие, в том числе и турецкие дроны, обеспечившие Азербайджану победу во второй карабахской войне. Однако, несмотря на все программы по модернизации украинской армии, она все равно остается соломенным домиком Ниф-Нифа, и будет сметена с первыми порывами «Северного ветра».

    Не исключено, что ответ на украинское вторжение в ДНР и ЛНР со стороны России будет самым жестким. Не стоит забывать, что сотням тысячам граждан ДНР и ЛНР уже выданы российские паспорта, а Москва никогда не позволит иностранному государству целенаправленно и безнаказанно убивать собственных граждан. Тут уместно вспомнить Грузию и 2008 год. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Сейчас будет так же.

    В итоге на повестке дня окажутся два вопроса. Где российские войска остановятся (на границах ЛНР/ДНР или дальше) и станет ли Москва официально присоединять эти территории к Российской Федерации? Любой ответ на указанные вопросы станет катастрофичным для Киева. Даже потеря Донецкой и Луганской области вызовет не консолидацию населения, а правительственный кризис, крики Порошенко «при мне этой фигни не было» и смещение Зеленского с поста президента.

    Однако эксперты, рассуждающие в таком ключе, делают ошибку: они воспринимают украинское руководство как рациональное и суверенное. Суверенитета в правительстве Зеленского нет ни грамма, а значит нет и рациональности.

    Точнее рациональность есть, однако рациональность с точки зрения интересов не Киева, а Вашингтона. Соединенным Штатам необходимо вовлечь Россию в военные конфликты, еще больше поссорить ее с Европой (которую Москва, между прочим, сейчас спасает при помощи отечественной вакцины). Поэтому реальные правители Украины, сидящие в стенах американского посольства в Киеве, могут отдать приказ на обострение, а их исполнители из числа президентов и министров лишь отдадут под козырек.

    Как же Москве реагировать на эту ситуацию? А никак. Мы уже в конфликте с Западом, и не стоит забывать, что в конфликтах уважают не столько умеренность, сколько силу. Если Штаты хотят втянуть Россию в открытый конфликт с Украиной и пожертвовать Кремлю ДНР и ЛНР, что ж, мы можем и втянуться. Разумеется, только после украинского нападения и на легитимных основаниях защиты своих граждан. Но в этом случае Украина может лишиться не только ДНР и ЛНР.

    Чтоб неповадно было.

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