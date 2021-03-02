Как выглядит концлагерь «Украина»

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2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Что ждет российский газ после зимних рекордов

Турция и Польша снова стоят в очереди за российским газом Стрингер/РИА Новости
Холодная зима открыла Европе глаза на сжиженный природный газ – надеяться на его поставки в самый критический момент не стоит. Рассчитывать можно только на российский трубопроводный газ. Европейцы, в том числе поляки, уже два месяца закупают его в рекордных объемах. Но ситуация начала меняться с приходом тепла – у российского газа на европейском рынке вновь появились конкуренты. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия

Теоретически Эр-Рияд может купить у России самолеты, ракеты С-400, автоматы Калашникова Осама аль-Сабахи/РИА «Новости»
Близкие союзники – США и Саудовская Аравия – вступили в острую дипломатическую схватку. Вашингтон объявил Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Хашогджи, дав понять, что отношения больше не будут прежними. Полностью зависящие в военной сфере от Америки саудиты ощутили свою уязвимость и наверняка займутся поисками новых партнеров. Чем эта ситуация выгодна для России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как выглядит концлагерь «Украина»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Настоящая зачистка Украины с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием новых законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране. Подробности...

Почему не любят Горбачева

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин. Подробности...
Обсуждение: 72 комментария

Как понять язык глобального начальства

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Советологи разработали особый словарь, чтобы интерпретировать сказанное генсеками и напечатанное в «Правде». Современные страны Запада в плане «кодирования» пошли куда дальше. Их «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Подробности...
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Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    Глеб Простаков

    Как выглядит концлагерь «Украина»

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		2 марта 2021, 12:00

    Первые два месяца 2021 года стали настоящим прорывом в деле разделения граждан Украины на сорта, в зависимости от степени их близости к соседней России. В Верховной раде зарегистрирован целый ворох законопроектов, делящих граждан на сорта по этому критерию.

    Последний из них – законопроект о коллаборантах, устанавливающий уголовную ответственность за различные формы взаимодействия с «государством-агрессором» и «оккупационной администрацией» непризнанных ДНР и ЛНР. В первую очередь он касается двух категорий лиц. Первая – те, кто занимает сколько-нибудь значимую должность в органах власти Крыма, ДНР или ЛНР. Им «светит» от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Вторая категория – люди, ведущие политическую или информационную деятельностью в сотрудничестве с «государством-агрессором».

    Формулировка – крайне благоприятная для интерпретации: под это определение теоретически подпадают все граждане, хоть на каком уровне контактирующие с российскими органами власти по вопросам, не связанным с бизнесом, а также журналисты, эксперты и блогеры, выступающие на российском телевидении или пишущие в российские СМИ, в том числе и ваш покорный слуга. Этим нерадивым уготованы уже от 10 до 12 лет тюрьмы с возможностью конфискации имущества.

    Если вспомнить, что в загашнике украинского парламента лежат еще несколько законопроектов того же плана, законодательная рамка для построения концентрационного лагеря для неблагонадежных граждан Украины, в общем и целом, готова. Так, в парламенте лежит законопроект о необходимости уведомлять о наличии российского гражданства. Неуведомление чревато пятью годами тюрьмы. Там же – законопроект об интернировании граждан «страны-агрессора» в период боевых действий. Иными словами, скроешь факт обретения российского гражданства, получишь срок, сознаешься – получишь принудительное поселение. Выбор, как говорится, за тобой.

    Все эти документы зарегистрированы не какими-то маргиналами, а депутатами от правящей партии «Слуга народа», а некоторые из них – как например, законопроект об интернировании – и вовсе внесен туда правительством. Если завтра все они будут скопом приняты, миллионам украинцев нужно будет готовиться к худшему – не посадят, так лишат имущества либо выдавят из страны. Все это, напомню, происходит при президенте Владимире Зеленском, который в 2019 году приходил к власти на лозунгах о примирении и «сшивании» страны.

    Фото: Inna Varenytsia/AP/ТАСС

    Что изменилось? Очень многое. Зеленский и его команда окончательно утратили опору внутри Украины. Последние полтора года колоссальный дефицит административного и финансового ресурса команда Зеленского компенсировала гигантским рейтингом. На этот рейтинг покупались олигархи, поставлявшие власти и деньги, и кадры для занятия ключевых должностей в стране, а если точнее – поставляли кадры за деньги. Падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», который нынче почти сравнялся с рейтингами и ультранационалистической «Европейской солидарности» Петра Порошенко, и псевдо-оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, подорвал легитимность власти и спровоцировал раскол в ее рядах.

    Источником внешней легитимности выступило американское посольство, с которым офис президента Зеленского и ключевые государственные органы сейчас согласовывают все ключевые политические инициативы. Команда Зеленского с опережением и даже избыточным рвением демонстрирует новому президенту США, что готова быть удобным инструментом реализации американской политики на Украине.

    В противном случае власть Зеленского просто заменят. Сделать это легко – уличные протесты, будь то из-за роста тарифов или судебного процесса против известного «активиста» и убийцы Сергея Стерненко, могут легко снести власть – необходим только сигнал одобрения от заокеанских кураторов.

    Новая президентская администрация в США с новыми антироссийскими санкциями пока мешкает. На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на выработку мер воздействия понадобятся несколько недель. Учитывая, что санкционная повестка во многом исчерпана – любые жесткие меры воздействия неизменно скажутся на самих США – оказывать давление будут через сателлитов, в первую очередь Украину. Но чтобы использовать последнюю в качестве твердого и тупого инструмента, необходимо полностью ликвидировать любые внутренние очаги сопротивления. Закрытие оппозиционных каналов и санкции против Медведчука – лишь верхушка айсберга.

    Настоящая зачистка с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием обозначенных выше законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране.

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