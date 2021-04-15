Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

Российские власти приготовили россиянам подарок под майские праздники – Ростуризм принял решение с 15 апреля по 1 июня приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. А значит, тем сотням тысяч жителей страны, которые планировали отдохнуть в этих странах (только в Турцию было около полумиллиона забронированных туров – это без учета тех, кто решил поехать самостоятельно), придется менять свои планы. Деньги за брони и билеты им, конечно, вернут – но люди все равно недовольны.

Однако недовольны зря. Закрыв Турцию и Танзанию, государство поступило правильно. Со всех точек зрения.

Прежде всего, конечно, с эпидемиологической. Так, в Танзании к «короне» относятся абсолютно пофигистски – вплоть до того, что вообще не признают, что эта болезнь существует. Приезжающим на Занзибар туристам не нужно сдавать никакие тесты или как-то самоограничиваться – просто плати деньги и отдыхай. И туристы платят и отдыхают – на фоне того, что в марте от коронавируса умер президент Танзании Джон Магуфули, а в стране свирепствует южноафриканский штамм коронавируса.

В Турции вспышка эпидемии тоже налицо. За неделю с 6 по 13 апреля число болеющих (не зараженных за все время, а именно болеющих на данный момент) в Турции выросло на 25% – с менее чем 40 до 50 тысяч человек. И тенденция к росту, увы, продолжается. И в этих ситуациях за пофигизм российских туристов, желающих поехать на отдых, расплачиваться будет российское государство. И речь не только о расходах на возможную эвакуацию больных, умерших и тех, кто после резкого увеличения числа больных на курортах будет бомбардировать МИД просьбами «срочно спасти гражданина РФ» – горе-туристы по возвращению домой сами станут разносчиками вируса. В России ведь только-только стабилизировалась ситуация, число болеющих на данный момент пусть медленно, но снижается.

Государству не нужна новая вспышка болезни, а обществу – восстановление коронавирусных ограничений и мер карантина, включая закрытие парков и городских мест отдыха. Прошлое лето мы так потеряли, это терять не хотим. И люди, которые по каким-то причинам (не могут/не хотят/обладают мозгами) остаются на майские праздники дома, не должны расплачиваться за любителей российского «авось пронесет».

Пусть следит за словами

Однако помимо эпидемиологического мотива, в закрытии Турции есть и политико-экономический. Российские власти, конечно же, не признают его наличия – однако он очевиден. И, опять же, правилен.

В последнее время президент Турции Реджеп Эрдоган проводит вполне яркую антироссийскую линию. Отменяет по звонку в Баку уже согласованное возвращение армянских пленных при посредничестве главы российских миротворцев генерала Мурадова (после чего российский самолет в Ереван прилетает пустым, а сам генерал вместе с Россией оказывается униженным). Принимает Владимира Зеленского и подписывает с ним декларацию из 20 пунктов, почти половина из которых носит антироссийский характер.

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Активно продает Украине беспилотники «Байрактар» (семейный бизнес Эрдогана), а также иные системы вооружения, предназначенные для убийства русских людей в Донбассе. Отправляет на Украину и убийц – турецких военных инструкторов, а также (по некоторым данным) башибузуков из числа сирийских боевиков. Кроме того, Эрдоган выражает готовность принять участие в так называемой Крымской платформе. Многоуровневой структуре, в которой будет место как саммитам глав государств, требующих у России вернуть Крым Украине, так и экспертной площадке, где специалисты будут заниматься практическими вопросами отторжения Крыма от России.

Именно поэтому Эрдогана, видимо, и решили демонстративно предупредить, лишив его сотен миллионов долларов прибыли от майского вояжа российских туристов. Пусть зарабатывает на украинских (которых, правда, прилетает лишь около миллиона в год и которые, мягко говоря, гораздо менее платежеспособные, чем российские). Пусть лучше деньги отечественных отдыхающих останутся в России или пойдут в страны, с которыми у Москвы проблем нет (например, в тот же Египет).

«Граждане»

В этой ситуации огорчает лишь один момент – то, что решение это было принято именно российскими властями. Его должно было принять российское общество – а конкретно те полмиллиона человек, которые забронировали туры в Турцию. Принять просто из солидарности с согражданами, которых унижает Эрдоган.

«В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми, – говорит сенатор Константин Косачев. – Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов».

Конечно, можно высказать множество различных претензий в адрес этой позиции. Например, что сенаторы и депутаты тоже должны проявить солидарность и не отдыхать в Европе (не признавшей Крым). Или, например, можно посетовать, насколько далеки депутаты от простого народа, который может позволить себе лишь относительно дешевый отдых в виде той же Турции. Можно обвинить их в протекционизме и принуждении россиян отдыхать в Крыму, где большинство местных отельеров даже не думает повышать качество предоставляемых услуг по причине того, что «пипл все равно схавает».

Все это правда, все это есть – однако все это не отменяет правоты заявления Константина Косачева. Российским гражданам нужно понять одну простую вещь – они не находятся в безвоздушном пространстве и не должны относиться к своей стране по принципу «когда мне нужна помощь государства – я россиянин, а когда государству нужна моя помощь – пусть само справляется, я ж налоги плачу». Пока они не начнут уважать свое государство и его интересы, никто их самих уважать тоже не будет. Ни свои, ни чужие.