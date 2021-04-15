Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

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НОВОСТЬ ЧАСА

Американские СМИ указали на возможность обхода санкций США против госдолга России

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

Президенты России и США должны встретиться на нейтральной территории kremlin.ru,Lev Radin/
Global Look Press
В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть. Подробности...
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Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира. Подробности...
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Российский либерализм повторяет судьбу мамонтов

Никита Куркин
Никита Куркин, политолог
Российский либерализм – как в системной, так и в несистемной версии – все больше отстает от своего западного эталона до такой степени, что возникает реальная перспектива его вымирания. Подробности...
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Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Кремль добавил Зеленского в игнор

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Американские СМИ указали на возможность обхода санкций США против госдолга России
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    Геворг Мирзаян

    Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 апреля 2021, 09:30

    Российские власти приготовили россиянам подарок под майские праздники – Ростуризм принял решение с 15 апреля по 1 июня приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. А значит, тем сотням тысяч жителей страны, которые планировали отдохнуть в этих странах (только в Турцию было около полумиллиона забронированных туров – это без учета тех, кто решил поехать самостоятельно), придется менять свои планы. Деньги за брони и билеты им, конечно, вернут – но люди все равно недовольны.

    Однако недовольны зря. Закрыв Турцию и Танзанию, государство поступило правильно. Со всех точек зрения.

    Прежде всего, конечно, с эпидемиологической. Так, в Танзании к «короне» относятся абсолютно пофигистски – вплоть до того, что вообще не признают, что эта болезнь существует. Приезжающим на Занзибар туристам не нужно сдавать никакие тесты или как-то самоограничиваться – просто плати деньги и отдыхай. И туристы платят и отдыхают – на фоне того, что в марте от коронавируса умер президент Танзании Джон Магуфули, а в стране свирепствует южноафриканский штамм коронавируса.

    В Турции вспышка эпидемии тоже налицо. За неделю с 6 по 13 апреля число болеющих (не зараженных за все время, а именно болеющих на данный момент) в Турции выросло на 25% – с менее чем 40 до 50 тысяч человек. И тенденция к росту, увы, продолжается. И в этих ситуациях за пофигизм российских туристов, желающих поехать на отдых, расплачиваться будет российское государство. И речь не только о расходах на возможную эвакуацию больных, умерших и тех, кто после резкого увеличения числа больных на курортах будет бомбардировать МИД просьбами «срочно спасти гражданина РФ» – горе-туристы по возвращению домой сами станут разносчиками вируса. В России ведь только-только стабилизировалась ситуация, число болеющих на данный момент пусть медленно, но снижается.

    Государству не нужна новая вспышка болезни, а обществу – восстановление коронавирусных ограничений и мер карантина, включая закрытие парков и городских мест отдыха. Прошлое лето мы так потеряли, это терять не хотим. И люди, которые по каким-то причинам (не могут/не хотят/обладают мозгами) остаются на майские праздники дома, не должны расплачиваться за любителей российского «авось пронесет».

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Пусть следит за словами

    Однако помимо эпидемиологического мотива, в закрытии Турции есть и политико-экономический. Российские власти, конечно же, не признают его наличия – однако он очевиден. И, опять же, правилен.

    В последнее время президент Турции Реджеп Эрдоган проводит вполне яркую антироссийскую линию. Отменяет по звонку в Баку уже согласованное возвращение армянских пленных при посредничестве главы российских миротворцев генерала Мурадова (после чего российский самолет в Ереван прилетает пустым, а сам генерал вместе с Россией оказывается униженным). Принимает Владимира Зеленского и подписывает с ним декларацию из 20 пунктов, почти половина из которых носит антироссийский характер.

    Активно продает Украине беспилотники «Байрактар» (семейный бизнес Эрдогана), а также иные системы вооружения, предназначенные для убийства русских людей в Донбассе. Отправляет на Украину и убийц – турецких военных инструкторов, а также (по некоторым данным) башибузуков из числа сирийских боевиков. Кроме того, Эрдоган выражает готовность принять участие в так называемой Крымской платформе. Многоуровневой структуре, в которой будет место как саммитам глав государств, требующих у России вернуть Крым Украине, так и экспертной площадке, где специалисты будут заниматься практическими вопросами отторжения Крыма от России.

    Именно поэтому Эрдогана, видимо, и решили демонстративно предупредить, лишив его сотен миллионов долларов прибыли от майского вояжа российских туристов. Пусть зарабатывает на украинских (которых, правда, прилетает лишь около миллиона в год и которые, мягко говоря, гораздо менее платежеспособные, чем российские). Пусть лучше деньги отечественных отдыхающих останутся в России или пойдут в страны, с которыми у Москвы проблем нет (например, в тот же Египет).

    «Граждане»

    В этой ситуации огорчает лишь один момент – то, что решение это было принято именно российскими властями. Его должно было принять российское общество – а конкретно те полмиллиона человек, которые забронировали туры в Турцию. Принять просто из солидарности с согражданами, которых унижает Эрдоган. 

    «В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми, – говорит сенатор Константин Косачев. – Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов».

    Конечно, можно высказать множество различных претензий в адрес этой позиции. Например, что сенаторы и депутаты тоже должны проявить солидарность и не отдыхать в Европе (не признавшей Крым). Или, например, можно посетовать, насколько далеки депутаты от простого народа, который может позволить себе лишь относительно дешевый отдых в виде той же Турции. Можно обвинить их в протекционизме и принуждении россиян отдыхать в Крыму, где большинство местных отельеров даже не думает повышать качество предоставляемых услуг по причине того, что «пипл все равно схавает».

    Все это правда, все это есть – однако все это не отменяет правоты заявления Константина Косачева. Российским гражданам нужно понять одну простую вещь – они не находятся в безвоздушном пространстве и не должны относиться к своей стране по принципу «когда мне нужна помощь государства – я россиянин, а когда государству нужна моя помощь – пусть само справляется, я ж налоги плачу». Пока они не начнут уважать свое государство и его интересы, никто их самих уважать тоже не будет. Ни свои, ни чужие.

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