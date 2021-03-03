Почему «Тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере

3 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
Разделы

Китай объявил миру о новой катастрофе

КНР рассмотрела признаки нового обвала мировой финансовой системы REUTERS/Alex Domanski
Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
Перейти в раздел…

Саркози пострадал за Россию или за подлость

Саркози считает, что стал жертвой политического преследования Thibault Camus/АР/ТАСС
Бывший президент Франции Николя Саркози получил приговор – год тюремного заключения и еще два года условно. Проиграв в свое время выборы, он привлекал к себе внимание поддержкой России по наиболее важным для нее вопросам, включая статус Крыма. Но многие относятся к Саркози как к «пуделю» США и глобальных элит. Как трактовать беспрецедентный приговор, исходя из этого?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде, как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет. Подробности...

Российские реки скоро будут по колено

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега России»
Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Российскому спецназу нужны крылья

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Одной из задач, которую отрабатывает американский спецназ, является высадка бойцов с вертолета на крышу движущегося поезда. Россия располагает своими бригадами спецназа, но средства его доставки для выполнения боевой задачи по факту отсутствуют. Подробности...
Перейти в раздел…

Тюрьма для «друга России»

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
    Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ Россиян предупредили об аномальных холодах Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова
    Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2» Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации «Кока-кола» оказалась в центре политического скандала в Грузии Британцев впечатлил полузаброшенный поселок под Воркутой
    Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии В США российский танк Т-90М назвали «монстром» В Крыму резко ответили на призыв Украины к захвату полуострова Умер актер из сериала «Сваты»

    Главная тема


    Ковид-паспорта разделят единую Европу

    «дело Навального»


    Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России

    «серьезно проигрываем»


    Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу

    Financial Times


    В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»

    Видео

    «национальное предательство»


    Почему пограничный договор с Россией приводит в ярость эстонских политиков

    мэр Вентспилса


    Латвия избавилась от главного сторонника диалога с Россией

    голубое топливо


    Что ждет российский газ после зимних рекордов

    гигантский госдолг


    Китай способен вызвать крах долговой пирамиды США

    местечковый тоталитаризм


    Андрей Манчук: На Украине наступил 1937 год

    страна без будущего


    Петр Акопов: Америку уже лишили будущих поколений

    особый словарь


    Дмитрий Дробницкий: Как понять язык глобального начальства

    90-летний юбилей


    Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

    на ваш взгляд


    Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
    Тимур Шерзад

    Почему «Тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

    Тимур Шерзад
    журналист
    		3 марта 2021, 13:00

    Третий рейх не уподобился множеству павших империй, которые «гнили по чуть-чуть», чтобы однажды рассыпаться в одночасье, удивив всех внешней легкостью своей смерти. У него просто не было на это времени. Поэтому нацистское государство было уничтожено в борьбе – такой же яростной и бескомпромиссной, как и сами нацистские устремления.

    Причины поражения Германии в этой борьбе лежат на поверхности – но не все. Все понятно с отчаянным сопротивлением Красной армии, с жертвами русского и других народов, позволившими не только отбить удар, но и повернуть «тевтонский поток» вспять. Понятно и с незавидным стратегическим положением Третьего рейха, в силу свойственного ему авантюризма самостоятельно поставившего себя в заведомо неравное положение по ресурсам.

    Но есть и еще один фактор, часто выпадающий из поля зрения. Впечатляющие военные успехи немцев в начале Второй мировой войны и их четко и механистично работавшее государство во времена Первой порождают специфическую иллюзию. Кажется, что у кого-кого, а у нацистов был, по крайней мере, идеальный порядок.

    Даже липы на Унтер-дер-Линден стройно маршируют, чеканя шаг, даже тараканы в заводских мастерских ритмично вздымают в воздух нужную лапку, славя фюрера и партию. Военная машина смазана, идеально настроена и исправно поставляет все новые и новые мрачные легионы, укомплектованные штурмовиками с квадратными челюстями. Все для фронта, все для победы. А ведь на самом деле в Третьем рейхе царил грандиозный бардак – а по немецким меркам он и вовсе превышал все возможные масштабы. 

    Бюрократическая анархия

    Германия, спаянная в единое государство в последнюю четверть XIX века (и то не до конца), довольно разнородная страна. Но ко времени Первой мировой войны она была пересобрана по прусскому образцу. А это означало как минимум профессиональный, довольно неподкупный, пропитанный столетними идеалами служения государству чиновничий корпус. Это был очень сильный козырь – управление великой державой всегда дело непростое. И без вымуштрованного чиновничьего механизма рассчитывать на успехи наивно. Особенно механизма военного, подразумевающего многочисленные сложнейшие задачи вроде переброски сотен тысяч и миллионов людей на тот или иной участок фронта, снабжение их оружием, продовольствием и боеприпасами.

    В немалой степени именно этот порядок и помогал немцам держаться в Первую мировую войну – причем держаться, регулярно нанося мощные и более чем чувствительные удары превосходящей в ресурсах коалиции враждебных держав. Именно этот порядок и был спущен в унитаз в нацистском государстве. Оправдываясь за то или иное поражение, немецкие генералы часто вменяют Гитлеру то или иное его вмешательство в процесс управления войсками во время войны – хотя в большинстве случаев это вмешательство было не таким уж и глупым. А ведь, посмотри генералы чуть шире, они смогли бы найти намного более точный аргумент, в немалой степени объясняющий все их поражения.

    Фото: Scherl/Global Look Press

    Дело в том, что Гитлер осознанно породил анархию бюрократии. Ведомства и организации создавались с настолько размытыми границами компетенций, что они не просто соперничали или лениво пинали друг друга под ковром, а подчас открыто вцеплялись друг другу в глотки. Гауляйтеры игнорировали распоряжения не только местных властей, но и целых министров. На «наземной войне» друг друга дублировали не просто вермахт и ваффен-сс – к ним еще добавились авиаполевые дивизии, создание которых «пробил» себе Геринг, чтобы иметь как можно больше власти. А уж какие были свары между рабочим профсоюзом Лея и союзами промышленников – доходило до отправления нерадивых предпринимателей в концлагеря. В общем, получалось что угодно, только не превозносимое тем же Муссолини корпоративное государство. Получались скорее Лебедь, Рак и Щука.

    Все это делалось с понятными целями – когда все группы элиты находились в постоянном состоянии борьбы друг с другом, сам Гитлер оставался как бы над всеми. И у него была власть решать, кому кинуть кость на этот раз – и не допускать усиления кого-то одного, кто хотя бы в теории когда-нибудь мог бы его скинуть.

    Бардак прорывается на фронт

    Естественно, это прямым образом отражалось и на фронте. Геринг «отжимал» себе 88-мм пушки (которые могли превосходно работать как по самолетам, так и по танкам), флот – дизельное топливо.

    Войска СС, пока не «намахались» на кровавом опыте войны, воплощали в себе девиз «слабоумие и отвага». Офицеры вермахта в первые годы войны чуть ли не плакали, наблюдая, как от недостатка выучки на ровном месте гибнут «лучшие люди», которых могли бы отдать армии и нормально обучить. Да и когда эсэсовцы научились воевать и стали опасным противником, они все равно могли выкидывать фортели. Например, завязнуть в грязи и не успеть к назначенному времени к рубежу атаки. Само по себе это полбеды – но часто они просто плевали на армейских, и даже не предупреждали их об этом. В результате атака начиналась скомканно, по частям, и немцы опять-таки на ровном месте несли куда большие, чем было возможно, потери.

    Не лучше было и в тылу – чего только стоят безуспешные попытки немцев наладить поставки в армию зимней униформы в конце 1941 года. Конечно, враг был остановлен под Москвой за счет усилий Красной армии. Но и чехарда с униформой вносила свою лепту – а произошло это все по вине самих немцев, даже не подумавших подготовиться к русской зиме. И даже не способных организовать оперативное производство и доставку формы нужного типа. Но самое страшное было даже не это, а стратегические метания. Бардак – он же в первую очередь в головах, и вот головы немцев порождали то, что лишило их последнего шанса на победу. Дело в том, руководство Германии уже к концу лета решило, что Советский Союз практически побежден. И, не довершив толком разгром русских, они принялись переносить центр тяжести промышленности на средства для противостояния британцам – флот и авиацию.

    Последствия это имело самые для немцев печальные – истощенный вермахт был остановлен Красной армией. Которая подпитывалась всеми доступными ресурсами страны именно для войны на сухопутном театре. В 1941-м немцы были на волоске от взятия Москвы. Потеряв столицу, русские теряли бы уникальный транспортный узел – все дороги сходились именно туда. Овладев Москвой, немцы имели бы все шансы осуществить свои планы, раздробив единый фронт сопротивления на изолированные друг от друга участки. Но им не хватило ударной мощи.

    Где-то она могла быть больше, если бы среди ведомств Германии не было такой сильной анархии компетенций, что делало бы государственную машину эффективнее. Где-то они могли бы удержаться от преждевременных метаний туда-сюда в сторону авиации и флота, и тогда сухопутная армия Германии была бы сильнее. И тогда бы у них были вполне реальные шансы. Вооруженная концепцией блицкрига и способной осуществлять ее армией, и одновременно снабжаемая ресурсами Советского Союза, Германия могла бы стать неубиваемым монстром. Но эти возможности были упущены – не в последнюю очередь из-за бардака внутри самого Рейха.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •