Избегать гонки вооружений не получалось никогда

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6 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Байден не решился объявить Россию главным врагом США

«Америку на первом месте» сменяет «Америка во главе», а на место внешнеполитического эгоизма приходит коллективизм Jim Loscalzo/Pool/
Global Look Press
Новый президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. В значительной степени он планирует вернуть ее во времена Барака Обамы, но без «перезагрузки» в отношениях с Москвой. «Мы заставим Россию платить», – пообещал Байден. Но объявить ее главным противником, чего ожидали многие, все-таки не решился. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...

Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Макрону нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим. Считалось, что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Россия заплатит за всё

Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимур Шерзад

    Избегать гонки вооружений не получалось никогда

    Тимур Шерзад
    журналист
    		6 февраля 2021, 12:20

    6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была, вроде бы, благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только вот результат был строго обратный – несмотря на договор, последовавшая Вторая мировая отметилась крупнейшими в истории морскими сражениями. Почему так получилось? И каким напоминанием это может быть нам, людям, привыкшем жить в мире контроля над вооружениями?

    Тесные рамки

    Конец Первой мировой принес всем не надежный мир, а лишь запутанный клубок противоречий. Имелись ставшие лишь сильнее после войны Соединенные Штаты, одряхлевшая, но еще присутствующая во всех уголках планеты Британия, молодая и амбициозная Япония, где было еще живо поколение, помнящее средневековые уклады, и группа некогда великих, но сильно потрепанных большой войной держав.

    Последние, хоть и утратили былые возможности, но вносили немалую сумятицу. Англичане с французами, например, боялись друг друга больше, чем еще недавно совместно поверженных немцев, и своими дипломатическими баталиями били, в том числе, и по самому Вашингтонскому договору. Именно из-за их противоречий за рамки соглашений были, например, выведены подводные лодки – стороны просто не смогли толком договориться, какое их количество положено французам, и те в принципе отказались подписывать что-то по субмаринам.

    Но основные «терки» на море, конечно, грозили возникнуть между тройкой в лице Америки, Великобритании и Японии – именно эти страны имели к началу 1920-х самые крупные в мире флоты, отличные морские базы и желание конкурировать на море.

    Самым взрывоопасным участником была, конечно, Япония – страна явно опоздала к колониальному переделу мира, и была не прочь взять реванш в Азии. Америка и Британия видели эти амбиции, но еще сами не до конца разобрались между собой – что им выгоднее, соперничать или союзничать. Потенциальное объединение любых двух держав против третьей могло создать опасный дисбаланс, а, значит, угрозу новой большой войны.

    В другой ситуации это бы использовали, чтобы дополнительно «раскрутить» экономику через производство вооружений, но после Первой мировой обстановка была другая, и две крупнейшие страны – Британия и США – предпочли за лучшее вооружения ограничить. Япония от этой перспективы сильной радости не испытывала, но в начале 20-х англичане и американцы еще могли давить на нее через экономику. И договор подписали.

    Фото: AP/ТАСС

    Нечестная игра

    Пропорции флотов между Британией, США и Японией установили, как 5:5:3, скрупулезно расписав его по тоннажу и типам кораблей. Кроме этого, запретили строить новые корабли с водоизмещением свыше 35 тысяч тонн и орудиями калибра более 406 миллиметров. Этого, по меркам развития военно-морского дела межвоенного периода, было исчезающе мало.

    Создать сбалансированный, отвечающий требованиям современной морской войны, артиллерийский корабль в таких рамках было невозможно. Тем не менее, американцы и англичане, больше всех верившие в договор потому, что он сохранял выгодный им статус-кво, пытались.

    В результате получались то недобронированные, то ослабленные в плане вооружения корабли, которые прозвали «вашингтонскими уродцами». Платить за иллюзии потом пришлось долго, ведь крупный корабль - это вложение долговременное, инвестиция на десятки лет. Штамповать линкоры, как танки или самолеты, не выйдет – поэтому не оставалось ничего иного, как страдать с тем, что есть, дальше.

    А вот Япония и возрождавшаяся на глазах Германия «страдать» не собирались изначально. Первая еще собиралась завоевать себе колониальную империю, как минимум, в Китае, и позволенный предельный тоннаж не соблюдала. Германия же, хоть и не подписывала Вашингтонский договор, но вдарила по нему «с ноги», односторонне заявив о выходе из Версальской системы в 1935 году.

    Немцы стали строить свой флот, окончательно разрушив веру в то, что мнимый успех 1922 года хоть на что-то в итоге повлияет.

    Противоположный результат

    Вторая мировая запомнилась больше сухопутными сражениями, чем морскими битвами – особенно нам, обладателям культурного кода, в который вплетены Сталинград и Курская Дуга, а не Мидуэй и взятие Окинавы. Но происходившее на морях во Вторую мировую оказалось ничуть не менее масштабным, чем в Первую. А использовавшиеся вооружения были куда мощнее.

    Бой в проливе Суригао по количеству вовлеченных сил и потерь превзошел Ютландское сражение. Линкоры «Ямато» и «Айова» превзошли «Куин Элизабет» и «Байерн». О каких-то там 35 тыс. тонн уже никто и не думал – тот же «Ямато» превысил его аж в два раза. Почему так получилось, несмотря на красивый плод дипломатических трудов в виде Вашингтонского договора?

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    Для понимания этого стоит признать не всем приятный, но очень простой и реалистичный факт – договора имеют реальную силу лишь до тех пор, пока все заключившие их стороны верят в то, что они им выгодны. Как только кто-то начинает считать, что несоблюдение условий принесет больше пользы, чем строгое следование договору – они перестают существовать. И кое-как держатся лишь в виде живого трупа – до тех пор, пока найдется какой-нибудь повод от этого договора отказаться.

    И даже продленный СНВ-3, ограничивающий стратегические вооружения, и являющийся, несомненно, нужной вещью, ничем не отличается. Как только кто-нибудь решит, что его не устраивает статус-кво, и он сможет изменить его приемлемой ценой – от договора не останется и следа. И никакие крики о ядерном апокалипсисе не помогут.


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