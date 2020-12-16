Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

16 декабря 1773 года состоялось знаменитое «Бостонское чаепитие». Жители колонии Массачусетс выразили недовольство налогами на чай, просто повышвыривав ящики с этим предметом британского экспорта в воды залива. Это, впрочем, была лишь одна из первых вспышек. Затем американцы начали войну за свою независимость. Колонисты уступали большой империи почти во всем, но при этом смогли победить. Как это вообще могло получиться?

Они знали, чего хотели

Поначалу в 13-ти колониях не особо-то и собирались восставать. Все, чего желали американцы – это ограничить налоги так, чтобы собранные суммы шли исключительно на местные нужды, и чтобы это контролировалось только избираемыми тут же легислатурами. Ну, или, хотя бы, представительства в Лондоне – мол, раз платим, то и влиять должны не только у себя в Америке.

В Лондоне, со своей стороны, еще помнили развернувшуюся в середине XVIII века Семилетнюю войну, часть которой прогремела и по Северной Америке. И считали, что раз британская армия сражалась за колонистов, то неплохо бы тем ее и покормить. Из Англии все выглядело логично - пусть американцы платят за содержание контингентов в Америке на случай повторения войны.

Американцы, которые тоже успели повоевать в Семилетней войне, с такой логикой, конечно, согласиться не могли. Мол, и сами вложились. Итогом было взаимное непонимание, доведшее ситуацию до точки кипения.

У американцев были две мощные политических силы, твердо решившие разорвать с империей – портовые города Новой Англии и рабовладельческая аристократия Юга. И те, и другие в независимой Америке богатели бы быстрее. Между группами были противоречия – полвека спустя они приведут молодое американское государство к самой кровопролитной войне в его истории. Но пока что разобраться с англичанами было важнее.

Впрочем, те колонии, что граничили с воинственными индейскими племенами, не были настроены столь решительно. Они еще могли извлекать пользу из британских войск, которые были в состоянии защитить их от потенциальных набегов. Но отношение к «Лондонскому вопросу» на таких территориях было разным. Поэтому, когда загремели боевые действия, там начались маленькие гражданские войны, не исключающие и эпизоды локальной резни. Часто, как бывает в таких случаях, политическая борьба использовалась, чтобы ограбить соседа или свести счеты. Поэтому оказать серьезное влияние на бунтующих против империи «патриотов» лоялисты не смогли. Они завязли в местных разборках.

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Потрясающая ренегенерация

Американцы создавали армию из горстки решительных, но, как правило, не очень опытных в военном деле колонистов. А британцы отправляли против них регулярные войска, обладающие куда большей выучкой и «обстрелянностью». Поэтому неудивительно, что восставшие с треском завалили большую часть битв. Самостоятельно, без помощи союзников, за все годы Войны за независимость американцы выиграли всего 2 более-менее значимых полевых сражения, не считая набегов и засад. При Саратоге в 1777-м году и при Коупенсе в 1781-м. Причем, последнее было не очень крупным по масштабам.

Но при этом американские армии с потрясающей невозмутимостью восстанавливались после любых катастроф. Тут колонистов спасал, как ни странно, низкий уровень дисциплины. Ведь, чтобы создать полк «европейского качества», требовались годы муштры и учений. Американцы просто могли набирать новые и новые батальоны из «решительных парней», которых по колониям водилось хоть пруд пруди.

Да, такой человеческий материал не позволял надеяться на битву на равных. Американские солдаты стойкостью не отличались, они были склонны разбегаться при первых серьезных неудачах. Поэтому, когда тот же Вашингтон убегал от британцев после потери Манхэттена, его армия буквально таяла по пути. Но Вашингтон мог набрать новую, как только ослабнет хватка преследователей. Или даже просто собрать разбежавшихся куда попало солдат. А вот англичанам выбивать подкрепления из Лондона было очень сложно. К тому же, они еще должны были доплыть до американских берегов. Поэтому для них каждый убитый был серьезной потерей.

Такая способность формировать войска из ничего благотворно влияла на американцев, наделяя их энтузиазмом, подчас переходящим в наглость. Так, например, в начале войны они отправились завоевывать Канаду. Дело, конечно, кончилось провалом, но смельчаки были не так уж и далеки от успеха. Да и какие-то силы британцы на это все-таки потратили.

Британцы вообще не понимали, какую войну они вели

Умение американских войск регенерироваться подкреплялось абсолютным непониманием противником сути разразившегося конфликта. Англичане вели привычную им войну XVIII века. Это была война сравнительно небольших профессиональных армий. Целью в таком противостоянии обычно была армия противника – разбив ее, победители выходили на переговоры, где проигравший сравнительно быстро выдавал на блюдечке все, что его просят.

Тут все было по-другому – внезапно для себя англичане оказались в стране, где против них воевало враждебно настроенное население, а не какой-нибудь король с профессиональной армией. Поэтому все их победы не значили практически ничего. Разгромы американских армий не приводили к видимым результатам.

При этом часики для британских командующих тикать не переставали – империя с каждым годом все сильнее уставала от войны, все более склоняясь к тому, чтобы оставить уже этих колонистов в покое. Ведь американские колонии на континенте приносили не так уж и много прибыли. В то же время, завязнув в них, можно было ослабнуть и потерять уже что-то по-настоящему важное – например, Индию или Гибралтар. Поэтому затягивание войны было американцам выгодно.

Умелая дипломатия

Кроме того, колонисты вели переговоры в Европе. У британцев имелось много врагов – те же испанцы, потерявшие Гибралтар, или французы, выброшенные из Канады менее двадцати лет назад. Ослабление англичан было им выгодно, а война Лондона с колонистами предоставляла отличные возможности для реванша.

В итоге американцы добились своего – европейские державы все-таки вступили с англичанами в прямую войну, оттянув значительные силы. Больше всего колонистам помогли французы, прибывшие на континент и принявшие участие в войне армией и флотом. Наконец-то американцы получили полноценные войска «европейского качества», и в итоге вместе с французами смогли прижать армию Корнуоллиса. После ее капитуляции в Йорктауне терпение Лондона иссякло, и война была закончена. Американцы получили независимость.