России нужно принудить Запад к диалогу

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Что означает фантастический рост биткоина

Илон Маск заработал более миллиона долларов на биткоине Mykola Tys/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости. Только за последнее время биткоин подорожал в несколько раз и озолотил тех, кто купил этот инструмент еще в прошлом году. Почему биткоин растет настолько стремительно и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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В «оскорблении украинского языка» заметили признаки провокации

Блогер Лиза ведет себя нехарактерно для человека, объявленного врагом Украины tiktok.com/@maybe_lizaaaaa
Украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Позже девушка опубликовала видео с извинениями. Казалось бы, перед нами обычный для Украины эпизод нападок на говорящих по-русски - но в этой истории есть ряд подозрительных странностей. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу, и совершенно не готовы принимать в расчёт наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...

Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями. Подробности...
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Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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    Вадим Трухачёв

    России нужно принудить Запад к диалогу

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		21 февраля 2021, 12:05

    Интерес к Мюнхенской конференции по безопасности и в России, и за её пределами, во многом обусловлен речью, которую в 2007 году произнёс там Владимир Путин. В этом году особый интерес вызвало в ней участие президента США Джозефа Байдена, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. По их выступлениям можно судить, каковы приоритеты крупнейших стран Запада в отношении в том числе и России.

    В своей речи Джозеф Байден уделил России порядка трёх минут, и в ней не было даже намёка на диалог. «Кремль атакует демократию, чтобы разрушить её… Россия стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с единым трансатлантическим сообществом… Угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы – реальны», – сказал новый президент США.

    По мнению американского лидера, особое значение в этом смысле имеет «защита Украины» и противостояние России в киберпространстве, которое он придаёт особое значение. «Поэтому Европе и США по-прежнему так важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. И поэтому российские хакерские атаки против США, Европы, всего мира – стало важным вопросом, связанным с обеспечением нашей общей безопасности», – подчеркнул Байден.

    Выступление Ангелы Меркель было не таким резким. Она признала важность диалога с Россией, но российскую политику тоже восприняла как вызов. «Россия постоянно втягивает страны Евросоюза в гибридные конфликты. И поэтому для нас крайне важно выработать общую трансатлантическую повестку дня в отношении России, которая, с одной стороны, конечно, будет предусматривать предложения о сотрудничестве, но, с другой, чётко будет указывать на разногласия», – отметила Меркель. Со своей стороны, Эмманюэль Макрон смотрелся куда дипломатичнее своих коллег. Он уверен в необходимости диалога с Россией, однако этот диалог в той или иной степени всё равно должен идти «с позиции силы». «Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности. Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией. Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», – заявил президент Франции.

    Из слов ведущих западных политиков следует, что между США и крупнейшими странами Европы существуют различные подходы к России. Байден ни слова не сказал о диалоге с Россией, а только о противостоянии ей. Можно сделать вывод, что американцы не собираются говорить с Россией почти ни о чём. Продление СНВ-3 в этом смысле говорит лишь о том, что американцы пока не готовы с нами воевать в привычном смысле этого слова, но вот воевать политически, экономически и идеологически будут. Со своей стороны, Меркель и Макрон показали большую готовности к диалогу с Россией. Под предложениями сотрудничества они наверняка имели в виду диалог по мирному урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве и (возможно) на Балканах. Кроме того, они ничего не сказали о сворачивании экономического сотрудничества. В то же время и в их выступлении чётко прослеживается одно: отсутствие желания искать с Россией компромисс. Это слово ни у кого из них не прозвучало ни разу.

    Фото: Marc Mueller/MSC/Global Look Press

    Так что разногласия между США и крупнейшими странами Европы не следует преувеличивать. Они едины в том, что на Россию надо давить. Она явно не воспринимается как партнёр, чьи интересы в должной мере необходимо учитывать. Так что образ России тут вполне определённый: «враг» для Байдена, «жёсткий соперник» для Меркель, «большая проблема» для Макрона. И этого «врага, противника, проблему» не надо переубеждать: его надо прогибать, пока он не согласится на западные условия. Логика, по которой три политика позволяют себе вести так, достаточно проста. Россия воспринимается ими как держава, проигравшая Холодную войну. Её в этом смысле приравнивают к Германии образца второй половины 1940-х гг. По мнению коллективного Запада, у неё как у проигравшего просто нет права диктовать кому-то условия, и она обязана подчиняться победителю. Любое слово, сказанное поперёк западного мнения, немедленно воспринимается как реваншизм.

    Естественно, Россию подобное отношение к себе не устраивает. Потому на данном этапе диалог может идти только по тем же темам, по которым он вёлся в годы Холодной войны. С США – по вопросу ядерного разоружения, с Европой – по отдельным энергетическим проектам. Сегодня к этому добавляются экологические и эпидемические вызовы, касающиеся буквально всех. Но это, скорее, вынужденный диалог там, где без него обойтись нельзя. Не более того. Что касается более принципиального разговора, то России придётся планомерно работать над тем, чтобы принуждать Запад к нему. И высылка дипломатов, откровенно вмешивавшихся во внутренние дела нашей страны – только один шаг, и совсем не главный. Это совершенно оправданно с точки зрения обеспечения суверенитета государства, но такое обеспечение может только дополнительно простимулировать США и Европу разговаривать с нами «с позиции силы».

    Для того, чтобы с нами считались, нам самим надо становиться сильнее, причём не только в военном отношении. Необходимо заявить о себе с помощью гражданской высокотехнологичной продукции, способной конкурировать на мировом рынке. Создание вакцины «Спутник V» стало в этом смысле очень важным шагом. Оно начало ломать стереотип о России как об отсталой в научно-техническом отношении стране, способной только добывать нефть с газом, да производить оружие.

    Наряду с экономическим и научно-техническими достижениями, необходимо также усиливать работу на культурном и политическом фронтах. Российские фильмы, российская литература и музыка должны найти своих почитателей за рубежом – прежде всего в Азии и Латинской Америке. Наконец, на руку России сыграет создание действительно тесных отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В таком случае никто не сможет заикнуться о том, что мы находимся в изоляции.  

    Народная мудрость гласит: «худой мир лучше доброй ссоры». Потому по отдельным, интересующим нам вопросам, разговаривать можно и нужно и с Германией, и с Францией, и даже с США. Однако иллюзий питать не стоит. И России предстоит проделать немалую работу, чтобы у Байдена, Меркель и Макрона пропало желание разговаривать с ней «с позиции силы». Запад необходимо сначала принудить к уважению к себе, а потом уже и к диалогу.

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