«Россия готовит вторжение на Украину». «Широкомасштабная военная операция». «Войска России у границ Украины». «Переброска военной техники».

Все это – цитаты громких заявлений, звучащих в последние дни из Вашингтона, Риги, Брюсселя, Киева. Регулярные возгласы о «российском вторжении» звучали, конечно, все эти годы – но редко когда с такой степенью истеричности. Что же произошло? И как в целом понимать происходящее и в Киеве, и в Донбассе? Что означают передвижения российских войск?

Прежде всего – как известно, «Держи вора!» громче всех кричит тот, кто сам и украл. Половина всех украинских вооруженных сил сосредоточена сегодня в Донбассе. А ведь это 125 тысяч военных. «Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику, личный состав», – заявляет российский МИД. «Мы готовы... к новому витку боевых действий», – подтверждает не кто иной, как командующий украинской группировкой в Донбассе генерал Павлюк. В регионе уже испытаны к применению новейшие ударные комплексы – и «Джавелины», и турецкие БПЛА. Перед нами – действительно подготовка вторжения, да только совсем иного. Вторжения Украины в непокоренный Донбасс. Агрессия, которая готовится в Киеве против непризнанных республик украинского Юго-Востока.

«Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте», – заявляет украинский президент Владимир Зеленский. Сложно воспринимать эти слова иначе, чем как прямое заявление о подготовке к операции против Донбасса. Зеленский же вносит законопроект, допускающий иностранные (читай – натовские) войска на территорию Украины. Он же поддерживает другой законопроект, «Об основах государственной политики переходного периода».

Это не просто какие-то декларативные, пустые бумажки. Нет – именно на основании этих законов планируется де-факто отменить Минские соглашения. Те самые, что несколько лет назад остановили на Украине самую острую вспышку гражданской войны. Дали Киеву шанс наладить отношения с населением Юго-Востока. Прекратили массовые обстрелы, убийства и разрушения.

А теперь, выходит, Киев готовит новую атаку против собственных граждан. Превращает в фарс важнейшие документы, одобренные ООН. Мало того – в Донбассе, как известно, живут десятки тысяч граждан России. Они, выходит, тоже оказываются в смертельной опасности. А за всем этим Запад не просто наблюдает – нет, он поддерживает Киев, подзуживает, провоцирует.

Перед нами знакомая бытовая картина. Хулиганье использует шпану, чтобы задирать добропорядочных граждан. В Киеве уверены, что безнаказанно могут кошмарить Донбасс на глазах у Москвы. А при малейшей опасности спрячутся за спины настоящих хулиганов, то есть НАТО и США.

Конечно, Россия – страна миролюбивая. Не имеющая желания вмешиваться во внутриукраинский конфликт. Озабоченная порядком прежде всего в собственном доме, на собственной территории. Однако Киев ставит на кон судьбы миллионов русских людей. Граждан и Украины, и непризнанных республик, и России. Можно ли в такой ситуации равнодушно стоять в стороне? Видеть, как на твоих глазах убивают друзей, соотечественников, мирное население?

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Если же Киев надеется на помощь Америки, то пусть там вспомнят 2008 год. Пусть вспомнят о судьбе Саакашвили, который тоже воображал, что Америка из-за него будет воевать с ядерной супердержавой. Он тоже думал, что правильно воспринял звучавшие из Вашингтона намеки. В итоге российские войска оказались в 30 километрах от Тбилиси. Грузинская армия была полностью разгромлена. Непризнанные Абхазия и Южная Осетия – стали признанными. А истерическая риторика Грузии сменилась на куда более вменяемое поведение.

Пусть в Киеве поймут наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется ответить. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Она понесет такие потери, после которых больше никогда не будет прежней.

Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Пусть там наконец поверят – цена, которую заплатит Киев за агрессию против Донбасса, окажется непомерной. Именно так и надо понимать сообщения о «готовящейся российской агрессии».