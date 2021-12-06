Киеву придется заплатить непомерную цену

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6 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта

Россия вплотную занялась импортозамещением в автопроме Сергей Фадеичев/ТАСС
Россия намерена сама себя обеспечивать автокомпонентами и зарабатывать на их экспорте. История с дефицитом микрочипов, которая остановила сборочные автозаводы по всему миру, высветила и в России критическую зависимость от импорта. Однако насколько желание сделать российский автопром независимым соотносится с реальными возможностями? Подробности...
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Как Горбачев пытался спасти Советский Союз

Теоретически Горбачев и Ельцин в 1991 году могли примириться и создать тандем ради спасения страны Чумичев Александр/ТАСС
«Вернись Ельцин из Вискулей с пустыми руками, это привело бы к усилению авторитета Горбачева. Борис Николаевич мог образовать с ним личный тандем, учредить новый Союз без Украины, чтобы потом стараться убедить Кравчука примкнуть к Союзу уже постфактум», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник президента России по национальной безопасности Юрий Батурин, комментируя 30-летие роспуска Советского Союза.  Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Путин научит Байдена различать «красные линии» на Украине

Главной темой переговоров Путина с Байденом 7 декабря станет Украина CNP/AdMedia/Global Look Press
Украина станет ключевой темой в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся по защищенной видеосвязи уже во вторник, 7 декабря. На выходных американский президент заявил, что не признает «ничьи красные линии» по Украине, о существовании которых ранее говорил лидер России. Впрочем, полагают эксперты, у грозной риторики Байдена существует неприглядная подноготная. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Киеву придется заплатить непомерную цену

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Подробности...
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Верните русских!

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники. Подробности...
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Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Украинская молодежь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства – и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Подробности...
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Андрей Колесник

    Киеву придется заплатить непомерную цену

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		6 декабря 2021, 17:24

    «Россия готовит вторжение на Украину». «Широкомасштабная военная операция». «Войска России у границ Украины». «Переброска военной техники».

    Все это – цитаты громких заявлений, звучащих в последние дни из Вашингтона, Риги, Брюсселя, Киева. Регулярные возгласы о «российском вторжении» звучали, конечно, все эти годы – но редко когда с такой степенью истеричности. Что же произошло? И как в целом понимать происходящее и в Киеве, и в Донбассе? Что означают передвижения российских войск?

    Прежде всего – как известно, «Держи вора!» громче всех кричит тот, кто сам и украл. Половина всех украинских вооруженных сил сосредоточена сегодня в Донбассе. А ведь это 125 тысяч военных. «Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику, личный состав», – заявляет российский МИД. «Мы готовы... к новому витку боевых действий», – подтверждает не кто иной, как командующий украинской группировкой в Донбассе генерал Павлюк. В регионе уже испытаны к применению новейшие ударные комплексы – и «Джавелины», и турецкие БПЛА. Перед нами – действительно подготовка вторжения, да только совсем иного. Вторжения Украины в непокоренный Донбасс. Агрессия, которая готовится в Киеве против непризнанных республик украинского Юго-Востока.

    «Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте», – заявляет украинский президент Владимир Зеленский. Сложно воспринимать эти слова иначе, чем как прямое заявление о подготовке к операции против Донбасса. Зеленский же вносит законопроект, допускающий иностранные (читай – натовские) войска на территорию Украины. Он же поддерживает другой законопроект, «Об основах государственной политики переходного периода».

    Это не просто какие-то декларативные, пустые бумажки. Нет – именно на основании этих законов планируется де-факто отменить Минские соглашения. Те самые, что несколько лет назад остановили на Украине самую острую вспышку гражданской войны. Дали Киеву шанс наладить отношения с населением Юго-Востока. Прекратили массовые обстрелы, убийства и разрушения.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    А теперь, выходит, Киев готовит новую атаку против собственных граждан. Превращает в фарс важнейшие документы, одобренные ООН. Мало того – в Донбассе, как известно, живут десятки тысяч граждан России. Они, выходит, тоже оказываются в смертельной опасности. А за всем этим Запад не просто наблюдает – нет, он поддерживает Киев, подзуживает, провоцирует.

    Перед нами знакомая бытовая картина. Хулиганье использует шпану, чтобы задирать добропорядочных граждан. В Киеве уверены, что безнаказанно могут кошмарить Донбасс на глазах у Москвы. А при малейшей опасности спрячутся за спины настоящих хулиганов, то есть НАТО и США.

    Конечно, Россия – страна миролюбивая. Не имеющая желания вмешиваться во внутриукраинский конфликт. Озабоченная порядком прежде всего в собственном доме, на собственной территории. Однако Киев ставит на кон судьбы миллионов русских людей. Граждан и Украины, и непризнанных республик, и России. Можно ли в такой ситуации равнодушно стоять в стороне? Видеть, как на твоих глазах убивают друзей, соотечественников, мирное население?

    Если же Киев надеется на помощь Америки, то пусть там вспомнят 2008 год. Пусть вспомнят о судьбе Саакашвили, который тоже воображал, что Америка из-за него будет воевать с ядерной супердержавой. Он тоже думал, что правильно воспринял звучавшие из Вашингтона намеки. В итоге российские войска оказались в 30 километрах от Тбилиси. Грузинская армия была полностью разгромлена. Непризнанные Абхазия и Южная Осетия – стали признанными. А истерическая риторика Грузии сменилась на куда более вменяемое поведение.

    Пусть в Киеве поймут наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется ответить. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Она понесет такие потери, после которых больше никогда не будет прежней.

    Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Пусть там наконец поверят – цена, которую заплатит Киев за агрессию против Донбасса, окажется непомерной. Именно так и надо понимать сообщения о «готовящейся российской агрессии».

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