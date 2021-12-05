Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

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5 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
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Зачем России Болсонару

Путин попытается сделать президентство Болсонару менее разрушительным для интересов России Михаил Метцель/ТАСС
По личному приглашению президента Владимира Путина в Москву прилетит его бразильский коллега Жаир Болсонару - один из наиболее скандальных лидеров современности. Его задачей на посту президента Бразилии стало уничтожение совместных с Россией проектов - и Болсонару вполне успешно с этой задачей справлялся. Что изменилось теперь? Подробности...
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Как советская власть уничтожала наследие русской истории

Так взрывали храм Христа Спасителя ТАСС
Девяносто лет назад СССР осуществил величайший акт уничтожения русского исторического наследия. В центре Москвы был взорван храм Христа Спасителя, созданный в честь победы в войне 1812 года. Вместо него советская власть хотела возвести другое грандиозное сооружение. Почему этого так и не произошло? И какие еще величайшие архитектурные памятники были уничтожены коммунистами? Подробности...
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Куда исчезают украинцы

Украинская ССР слыла самой привлекательной по уровню жизни республикой SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
К концу века Украина вдвое сократит численность населения – до 22 млн. человек. С таким прогнозом выступила Академия наук страны. На самом деле, академики грубо льстят своим властям: уже сейчас население Украины приближается к названной учеными цифре. Киев второй десяток лет занимается приписками, чтобы чиновники могли извлекать выгоду из «мертвых душ» - несуществующих в государстве граждан. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа. Подробности...

Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Подробности...

"Зеленой" энергетике Германии нужен "Северный поток – 2"

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Тимур Шерзад

    Почему Гитлера не разгромили так же быстро, как Наполеона

    Тимур Шерзад
    журналист
    		5 декабря 2021, 12:14

    5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой. Операция «Барбаросса», и так выбившаяся изо всех намеченных графиков, с треском провалилась. Враг был остановлен. Как русские, так и немцы имели перед глазами очень яркий исторический пример – судьбу Наполеона и его Великой армии в 1812 году. Но сражения на Березине в зимнюю кампанию 1941-1942 годов не случилось, а вермахт не бежал обратно в Германию в замерзшем и оборванном виде. И этому есть разумные объяснения.

    Спасительные рельсы

    Наполеон блистал на всю Европу непревзойденными тактическими талантами. Наводящий страх на весь континент корсиканец мог выиграть практически любое сражение. Победить его – как это и сделала Россия – можно было только на стратегическом уровне. Подловив его армию так, чтобы выбить из-под ее ног твердую почву.

    Русский план на 1812 год состоял в том, чтобы, избегая генерального сражения, опереться на тактику выжженной земли, отойти вглубь страны и оставить грандиозное по тогдашним временам войско Наполеона без провианта. Разорив все, до чего можно было дотянуться, на своем пути к Москве, француз испытывал проблемы со снабжением даже на «обратном пути». Из-за чего его войска настолько разрознились и ослабли, что в итоге по суммам боев в России Великая армия потеряла более 90 процентов списочного состава.

    С вермахтом такой фокус провернуть не получилось бы по определению. Все дело в изменившейся за 130 лет системе снабжения войск. В эпоху Наполеона армии представляли собой нечто вроде отдельного организма, перемещавшегося туда-сюда по карте. А ко временам Второй мировой они уже давно превратились во фронты и группы армий. Позиции и пункты расположения соединений занимали не отдельную зону, а целые непрерывные линии. Чтобы обойти противника, сперва требовалось прорвать его фронт. Такой размах позволял резать на части даже не страны, а целые континенты. Тот же Восточный фронт, к примеру, раскинулся на грандиозном пространстве от Балтики до Черного моря.

    Снабжать столько людей и техники старым способом не получилось бы по определению. Поэтому ход как Первой, так и Второй мировой был намертво увязан с расположением и состоянием железных дорог. Именно по ним можно было гнать эшелонами сотни тысяч тонн продовольствия, медикаменты, подкрепления и миллионы снарядов.

    Поэтому армии XX века (по крайней мере, если речь шла о большой войне и серьезном театре военных действий) уже не зависели от местных источников снабжения. Все, что требовалось войскам – железнодорожная связь с тылом. По этой спасительной нитке доставили бы все, что надо – в любую погоду и в любое время. Поэтому заморить немцев голодом можно было, только окружив их и отрезав от снабжения.

    Фото: Кудояров Борис/Фотохроника ТАСС

    Его величество танк

    Сделать это было крайне непросто. В Отечественную войну 1812 года, к примеру, России удалось сохранить большую часть кадровой армии. Именно это обеспечило успешную кампанию 1813 года. Когда весь цвет французских войск погиб на бескрайних просторах Российской империи, а слаженная, опытная российская армия оставалась на шахматной доске, воевать было проще. По крайней мере, это позволило русским победоносно войти в Париж уже на следующий год войны. В 1941-1942 годах все было наоборот – и виноватой тут вновь выступает эпоха. Именно новые веяния эпохи и уничтожили львиную долю Красной армии в 1941 году.

    Визитной карточкой Второй мировой стали танковые соединения. Их основным козырем была маневренность. При этом пехоты, артиллерии, ремонтников в таких соединениях – когда они были выстроены оптимально – было во много раз больше, чем танков. Все это было посажено на грузовики, скоростные тягачи и бронетранспортеры – для того, чтобы поддержка всегда поспевала за танками. Все, чтобы соединение могло и быстро передвигаться, и успешно вести любой вид боя.

    Вся эта сложносочиненная махина была нужна для одного. Пробить себе брешь во вражеском фронте, броситься в нее, и – главное – быстро, обгоняя неповоротливые пехотные соединения противника, окружить их. И создать котел – если враг быстро не прорывался из него, то в итоге неизбежно помирал там сам, будучи отрезанным от снабжения. И становился очень уязвимой целью для подходивших следом пехотных соединений. Они сменяли быстроходные танки и «доедали» окруженных при помощи артиллерии и пехотных атак.

    Представить что-то подобное в том же 1812 году попросту невозможно – единственным «скоростным» средством ведения войны была конница. Но конь уязвим для вооруженных гладкоствольными ружьями пехотинцев. Намного уязвимее, чем для армии ХХ века поддержанный артиллерией, мотопехотой и авиацией, снабженный топливом и снарядами танк. При этом конь был по меркам 1812 года ничуть не менее дорогой, чем танк, вещью. Создать массовые конные войска, чтобы они превосходили по количеству вражеских пехотинцев, было нельзя.

    Именно поэтому русская армия в 1812 году смогла ускользнуть от противника и в итоге измотать его сравнительно малой кровью. Будь у Наполеона полноценные танковые соединения и снабжение XX века, результат мог бы быть таким же тяжелым, как и в 1941 году. И России, если бы она в таких условиях выстояла, пришлось бы, как Советскому Союзу, фактически создавать армию заново, набирая по мобилизации все новые и новые дивизии. Которые, конечно же, не могли быть так же подготовлены к войне, как кадровые, заранее обученные, части.

    Головокружение от успехов

    Эта фактически созданная заново армия, конечно, была далека от полубезоружной неорганизованной толпы, которую можно увидеть в современном кино вроде фильма «Враг у ворот». Конечно, части вооружали, обмундировывали, обучали. Но сразу стать настолько же серьезным противником, как опытные дивизии вермахта, новоиспеченные бойцы РККА не могли. Тем не менее в головах как этих людей, так и высшего командования, во многом жили воспоминания о 1812-м. Казалось, что совпало все, начиная от русской зимы и заканчивая грозным, но остановленным в районе Москвы противником. Уж теперь-то можно погнать немцев обратно на запад.

    Но все усилия РККА, все запасливо подготовленные и оказавшиеся для немцев полной неожиданностью резервы, привели лишь к тому, что враг был отброшен от столицы на сотню-другую километров. Ожидания и реальный результат сильно разошлись. Контрнаступление выдохлось. Немцы смогли не только выстоять, но и перевооружить свои танки, самоходки и противотанковую артиллерию более мощными орудиями. Теперь толстая броня советской техники оказывалась куда более уязвимой перед врагом. Советский Союз лишался еще одного сильного козыря.

    Все эти проблемы были порождены тем, что обессиленные продолжительной кампанией 1941 года немцы все равно выстояли, опираясь на современную технику и надежные железнодорожные линии снабжения, которых не было в 1812 году. Кроме того, немцам помогли удержаться котлы лета и осени – потеря соединений в них уменьшила ударный потенциал РККА.

    А это означало, что Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа.  

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