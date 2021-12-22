Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

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Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Морозы в Европе добавили жару в энергетический кризис Иван Руднев/РИА «Новости»
Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намеренно снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа. Подробности...
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Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

Украинская сторона может использовать химическую провокацию для обвинения России armyinform.com.ua
Американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Местные уже жалуются на странный запах воды, которая поступает исключительно с украинской территории. Но кроме отравления водоснабжения возможны и более серьезные провокации, считают эксперты. По их мнению, на Украине стоит ждать повторения инцидентов с отравляющими веществами, как это было в Сирии. Подробности...
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Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

Страна видела как минимум несколько самолетов с «Кинжалами». А нужно их гораздо больше Антон Денисов/РИА Новости
В российских Вооруженных силах впервые появилась строевая часть, оснащенная гиперзвуковым оружием воздушного базирования. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, сформирован целый полк самолетов МиГ-31, вооруженных ракетой «Кинжал». С одной стороны, это очень важная новость. С другой, неизвестно, когда полк станет полноценной боевой единицей. Почему? Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация. Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...
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Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 8 комментариев

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Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Владимир Прохватилов

    Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		22 декабря 2021, 09:14

    На Черном море вблизи российского Крыма в последнее время частыми и, разумеется, непрошеными гостями стали боевые корабли НАТО. Да и воздушное пространство Черноморского бассейна кишит натовскими самолетами и беспилотниками-разведчиками.

    Эта активность стала представлять реальную опасность для черноморских рубежей России. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе заявил, что стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая выход на рубеж применения крылатых ракет.

    Чем можно ответить на эту серьезную военную угрозу? На мой взгляд, в данном случае стоит воспользоваться передовым опытом китайских военных. А именно – создать в акватории Черного моря искусственные острова военного назначения. Как известно, Китай строит в Южно-Китайском море искусственные острова и располагает на них взлетно-посадочные полосы для своей военной и транспортной авиации. Это выдающаяся военная инновация, о которой я рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».  

    Телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки, сообщил, что Китай установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море. США полагают, что Китай выстроил на искусственно возведенных территориях вокруг рифов Файри-Кросс, Мишиф и Суби 72 ангара для истребителей, и еще 16 таких ангаров обнаружено на достроенных рифах в архипелаге Парасельских островов, расположенном севернее Спратли – ближе к острову Хайнань и материковому Китаю. Там же развернуты системы ПВО, укрепленные склады оружия, противоракетные укрытия, а также радары.

    Острова архипелага Наньша в Южно-Китайском море являются законной территорией Китая, и власти страны могут размещать там любые объекты, в том числе военные, которые необходимы для обеспечения национальных интересов и безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Китай создает эти острова, намывая гигантские песочные массы на рифы и мели. Новые острова способны выдерживать вес и объем больших зданий, разведывательных систем и зенитно-ракетных комплексов. На искусственные острова Китай может вынести ближе к зоне возможных конфликтов системы слежения и создать базы снабжения своего ВМФ.

    Фото: US Navy

    Есть и другие технологии создания искусственных островов. В настоящее время накоплены огромные знания и практический опыт в такого рода проектах, начиная с эпохи неолита, когда в Шотландии и Ирландии сооружались кранноги – искусственные острова в виде деревянных платформ на песчаных отмелях. Древние полинезийцы в XIII веке построили в Тихом океане искусственный архипелаг Над-Мадол. В XVII веке в Японии был построен искусственный остров Дэдзима в бухте Нагасаки для того, чтобы иностранцы не допускались на священную японскую землю. Этот остров служил морским портом для голландских торговых судов. Первый в России искусственный остров Черепаха был построен в 1702 году рядом с гаванью мыса Таган-Рог, затем несколько островов (в основном каменно-набросные) были построены в Финском заливе близ Кронштадта.

    В России существует проект создания архипелага «Федерация». Его планируется намыть в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна. 15 июня 2017 года подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о сооружении четырех искусственных островов в Кольском заливе для нужд «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений». В российской «Горной энциклопедии» есть статья о строительстве искусственных островов в промышленных целях. Самые известные в мире искусственные острова построены в Дубае. Власти эмирата утверждают, что они просуществуют по меньшей мере 800 лет. Япония построила несколько таких островов, на одном из которых расположен металлургический завод, на другом – аэропорт.

    Большинство искусственных островов создается вблизи от береговой линии, на небольшой глубине. Но возможности современной строительной индустрии таковы, что Дания намерена построить в Северном море в 50 милях от полуострова Ютландия в районе знаменитой Доггер-банки, где глубина моря достигает нескольких десятков метров, искусственный остров, который будет застроен ветроэлектростанциями. Наряду с увеличением боевой мощи Черноморского флота и сил береговой обороны можно асимметрично ответить на усиление военного присутствия НАТО в Черном море – создать в акватории Черного моря искусственные острова военного назначения.

    Это даст синергетический эффект от сочетания выдвинутой к береговой инфраструктуре потенциальных противников военно-морской базы с серьезной авиагруппой, комплексами противокорабельных ракет и разведывательных радаров, прибрежных кораблей, базирующихся на ней, и кораблей Черноморского флота, базирующихся в Крыму. Такая база на искусственном острове станет непотопляемым ракетоносцем. 

    А имеет ли право Россия строить искусственные острова в Черном море?

    Морская Конвенция, одобренная ООН в 1982 году, установила для прибрежных государств ширину прибрежной морской полосы – ширину территориальных вод – в 12 морских миль (одна морская миля – 1,85 км). Государство осуществляет полный суверенитет над воздушным пространством, над морским дном и его недрами в своих территориальных водах. В «Энциклопедическом словаре экономики и права» 2005 года есть разъяснительная статья «Статус искусственных островов и сооружений на континентальном шельфе»: 

    «Прибрежное государство обладает исключительным правом возводить или разрешать возводить и регулировать создание на своем континентальном шельфе искусственных островов, а также сооружений… Прибрежное государство осуществляет юрисдикцию над такими искусственными островами, в том числе юрисдикцию в отношении таможенных, налоговых, санитарных, иммиграционных законов и правил. Вокруг искусственных островов и сооружений могут устанавливаться зоны безопасности шириной до 500 метров…».

    Границы континентального шельфа прибрежного государства могут, как известно, простираться далеко за границы его территориальных вод и находиться на расстоянии от 200 до 350 миль от берега, в зависимости от внешней границы подводной окраины материка. Таким образом, с точки зрения международного права Россия обладает легитимной возможностью создавать искусственные острова на своем континентальном шельфе.

    Построенные хотя бы по 12-мильной периферии территориальных вод военно-морские базы позволят увеличить боевой потенциал России в Черноморском бассейне. Даже рассмотрение вопроса о строительстве таких островов охладит боевой пыл США и их союзников по НАТО и позволит России спокойно заняться мирным строительством в российском Крыму.

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