Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

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21 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
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Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

«Инфляция и «омикрон» России гарантированы Владимир Трефилов/РИА Новости
Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики в новом году. Два из них эксперты оценивают как наиболее вероятные, третий – довольно непредсказуемый и опасный риск, а вот четвертый угрожает больше Европе, чем России, по крайней мере, в 2022 году. Что же именно может помешать российской экономике оставаться на коне второй год подряд? Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке. Подробности...

Несите новую элиту

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно. Подробности...
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Суррогатное материнство – это сделка по покупке ребенка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги. Подробности...
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«Бомба» от Ленина в основании СССР

Порошенко вне закона

Роль СССР в убийстве Кеннеди

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Четыре главные угрозы российской экономике в 2022 году

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    «Северный поток – 2» разваливает новое правительство ФРГ

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    Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

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    Почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности

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    Михаил Диунов: Поражение – это повод для гордости

    опасное соучастие


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    Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
    Игорь Мальцев

    Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		21 декабря 2021, 17:20

    На носу Рождество, но не веселы лица простых немцев. Точнее – непростых. Первый же опрос, затеянный телевизионными компаниями, показал, что две дамы из новейшего правительства – министр обороны Кристина Ламбрехт и министр иностранных дел Анналена Бербок – уже считаются самыми худшими министрами. Правда, лидером антирейтинга стал министр здравоохранения Карл «Машина Паники» Лаутербах, что тоже говорит о многом – об отношении немцев ко всей этой ковидной истерии. Но надо было очень постараться, чтобы стать страшнее Лаутербаха.

    Чтобы было понятно, в министры коалиционного правительства – у руля в Германии сейчас три партии: социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы – ставят по партийным спискам. То есть в России это бы выглядело так: большая часть министров от «Единой России», немного от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» – причем совершенно неважно, что человек до этого делал в жизни и какое у него образование. У вас тоже от ужаса встали волосы дыбом? Вот так теперь в Германии. Причем министров назначают не только не по профессиональным качествам, а исключительно по партийным, так еще и по квотам внутри партии – то есть нужно обязательно, чтобы были женщины, в идеале – половина состава. Были бы в германской политике негры – были бы вам и негры.

    Поэтому теперь немецкой экономикой рулит Свенья Шульце, которая в университете защищала диплом по произведениям немецкого поэта Ведекинда, немецкой армией – частный адвокат Кристина Ламбрехт, а внешней политикой – Анналена Бербок, которая про образование смогла показать только бумагу из коммерческой лондонской школы, где за год вас готовят к загадочной «международной деятельности» (цена – 10 000 фунтов всего). То есть профессиональные карьеристки, у которых одна задача – показать, что они круче всем надоевших политических мужиков. Отсюда – невероятная изворотливость, некомпетентность и жестокость. В принципе, Лиза Кох тоже была своего рода феминисткой, которой гордилась бы страна, если бы победила.

    Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке (определение не мое, а Die Welt). То есть, словно захаровский барон Мюнхгаузен, за неделю на должности она уже практически объявила войну боснийским сербам и «поставила на место» Путина. И это только из последних достижений. Конечно, риторика нового министра ужасает. «Анналена Бербок призывает принять карательные меры против лидера боснийских сербов Милорада Додика. Додик хочет, чтобы сербская часть страны отделилась, и его поддерживает Путин», – пишет Die Welt. Так как Бербок – убежденная атлантистка, то из всех внешнеполитических мер знает только одну – американскую. Санкции, санкции и войска. Это уже две меры. Естественно, она предлагает ввести санкции не только против лидеров боснийских сербов, но и против России, «которая их поддерживает».

    Аудитория несколько оцепенела, потому что помнит, чем закончилось последнее вмешательство стран Евросоюза в балканские дела. А чуть ранее она умудрилась сразу после ухода «лучшего друга китайского народа», как товарищ Си назвал Ангелу Меркель, показать китайцам, кто теперь кому друг. В интервью очень левацкой газете Тaz она даже «не исключила бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. У правительств есть разные пути решения этой проблемы, которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшие недели».

    Фото: Imago/Frank Ossenbrink/Reuters

    Китайцы сразу поняли, куда дует ветер – посольство Китая в Берлине предостерегло нового министра от конфронтационного курса в отношениях между двумя странами. «Нам нужны строители мостов вместо строителей стен» – такое заявление сделала представитель посольства. Но зеленая дама не про строительство. Где и когда «зеленые» что-либо строили? Они умеют только разрушать, поучать, а если и строить – то только в шеренги на плацу. И вот сейчас все это полезло из всех щелей.

    И новая министерка очень быстро приведет нас к войне всех против всех. Потому что речь, напомню, о Германии – важнейшей стране Евросоюза и одной из важнейших стран планеты. Если, конечно, это не заговор старого лиса Шольца, который подождет еще немного, пока комсомолка наговорит себе на мини-Нюрнберг, чтобы триумфально выставить ее из правительства за профнепригодность и разрушение международной безопасности. Хотя это слишком утопический вариант.

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