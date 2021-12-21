Новая глава МИД ФРГ приведет к войне всех против всех

На носу Рождество, но не веселы лица простых немцев. Точнее – непростых. Первый же опрос, затеянный телевизионными компаниями, показал, что две дамы из новейшего правительства – министр обороны Кристина Ламбрехт и министр иностранных дел Анналена Бербок – уже считаются самыми худшими министрами. Правда, лидером антирейтинга стал министр здравоохранения Карл «Машина Паники» Лаутербах, что тоже говорит о многом – об отношении немцев ко всей этой ковидной истерии. Но надо было очень постараться, чтобы стать страшнее Лаутербаха.

Чтобы было понятно, в министры коалиционного правительства – у руля в Германии сейчас три партии: социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы – ставят по партийным спискам. То есть в России это бы выглядело так: большая часть министров от «Единой России», немного от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» – причем совершенно неважно, что человек до этого делал в жизни и какое у него образование. У вас тоже от ужаса встали волосы дыбом? Вот так теперь в Германии. Причем министров назначают не только не по профессиональным качествам, а исключительно по партийным, так еще и по квотам внутри партии – то есть нужно обязательно, чтобы были женщины, в идеале – половина состава. Были бы в германской политике негры – были бы вам и негры.

Поэтому теперь немецкой экономикой рулит Свенья Шульце, которая в университете защищала диплом по произведениям немецкого поэта Ведекинда, немецкой армией – частный адвокат Кристина Ламбрехт, а внешней политикой – Анналена Бербок, которая про образование смогла показать только бумагу из коммерческой лондонской школы, где за год вас готовят к загадочной «международной деятельности» (цена – 10 000 фунтов всего). То есть профессиональные карьеристки, у которых одна задача – показать, что они круче всем надоевших политических мужиков. Отсюда – невероятная изворотливость, некомпетентность и жестокость. В принципе, Лиза Кох тоже была своего рода феминисткой, которой гордилась бы страна, если бы победила.

Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке (определение не мое, а Die Welt). То есть, словно захаровский барон Мюнхгаузен, за неделю на должности она уже практически объявила войну боснийским сербам и «поставила на место» Путина. И это только из последних достижений. Конечно, риторика нового министра ужасает. «Анналена Бербок призывает принять карательные меры против лидера боснийских сербов Милорада Додика. Додик хочет, чтобы сербская часть страны отделилась, и его поддерживает Путин», – пишет Die Welt. Так как Бербок – убежденная атлантистка, то из всех внешнеполитических мер знает только одну – американскую. Санкции, санкции и войска. Это уже две меры. Естественно, она предлагает ввести санкции не только против лидеров боснийских сербов, но и против России, «которая их поддерживает».

Аудитория несколько оцепенела, потому что помнит, чем закончилось последнее вмешательство стран Евросоюза в балканские дела. А чуть ранее она умудрилась сразу после ухода «лучшего друга китайского народа», как товарищ Си назвал Ангелу Меркель, показать китайцам, кто теперь кому друг. В интервью очень левацкой газете Тaz она даже «не исключила бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. У правительств есть разные пути решения этой проблемы, которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшие недели».

Китайцы сразу поняли, куда дует ветер – посольство Китая в Берлине предостерегло нового министра от конфронтационного курса в отношениях между двумя странами. «Нам нужны строители мостов вместо строителей стен» – такое заявление сделала представитель посольства. Но зеленая дама не про строительство. Где и когда «зеленые» что-либо строили? Они умеют только разрушать, поучать, а если и строить – то только в шеренги на плацу. И вот сейчас все это полезло из всех щелей.

И новая министерка очень быстро приведет нас к войне всех против всех. Потому что речь, напомню, о Германии – важнейшей стране Евросоюза и одной из важнейших стран планеты. Если, конечно, это не заговор старого лиса Шольца, который подождет еще немного, пока комсомолка наговорит себе на мини-Нюрнберг, чтобы триумфально выставить ее из правительства за профнепригодность и разрушение международной безопасности. Хотя это слишком утопический вариант.