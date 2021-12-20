Злой чекист стал главным врагом в русском кино

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Банк России надеется на реванш в битве с инфляцией

Инфляция продолжает расти выше ожиданий ЦБ Владимир Гердо/ТАСС
Банк России резко повысил ключевую ставку до самого высокого уровня с 2017 года – 8,5%. Впервые за год ставка превысила инфляцию. Однако победить рост цен не удалось. В новом году россиянам и экономике придется расплачиваться еще и за кратный рост цен на электроэнергию в Европе. Однако Эльвира Набиуллина верит в победу над инфляцией, о чем может говорить ее брошь со Щелкунчиком. Подробности...
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Украина станет пристанищем для российских уголовников

Зеленский создает иллюзию привлекательности украинского гражданства для российской оппозиции Artur Widak/Zuma/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для некоторых россиян. Например, для тех, кого якобы преследуют за политические убеждения, и тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева. Каковы причины появления этого закона именно сейчас? И кому в России нужны украинские паспорта? Подробности...
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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
За считанные месяцы до передачи флоту прямо на верфи сгорел корабль, который должен был носить ракеты «Калибр» и «Циркон» – корвет «Проворный». Окажется большой удачей, если корабль в итоге удастся восстановить, а не отправить на списание еще до его рождения. Сам факт этого пожара и то, как строятся корабли данной серии, заставляет о многом задуматься.  Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди по-своему велика

Опрос CBS 1998 года показал: только 10% американцев полностью доверяют выводам спецслужб по делу Кеннеди Tom Dillard/Dallas Morning News
MCT/ABACA/Reuters
В США рассекретили полторы тысячи документов по делу об убийстве Джона Кеннеди. Среди них есть и те, которые считались доказательством возможного участия СССР в этом преступлении. Сейчас, почти 60 лет спустя, это выглядит «кровавым наветом» на Россию. Но у ЦРУ и ФБР действительно были серьезные основания для подозрений в адрес Москвы. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Злой чекист стал главным врагом в русском кино

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На наших глазах происходит оформление нашего коллективного бессознательного на тему истории. И мы, вроде бы все понимая, ругаясь с телевизором, невольно соучаствуем в очень опасном деле. Подробности...
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В пандемии приближается «момент истины»

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Лондон вводит жесткие ограничения из-за «омикрона», а мы пока будем смотреть и думать, проецируя возможные сценарии развития событий на Россию. Ведь с «дельтой» мы полностью повторили «английский сценарий». Подробности...
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Поражение – это повод для гордости

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Сохранившееся преклонение перед победой и страх перед поражением во многом до сих пор служит причиной терзающего современное русское общество посттравматического расстройства, связанного с утратой былого «величия» при СССР. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 9 комментариев

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Злой чекист стал главным врагом в русском кино

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		20 декабря 2021, 11:50

    Нельзя не признать, что отечественное кинопроизводство совершило в последние 20 лет невероятный скачок. Сегодня мы уже имеем полноценную киноиндустрию. Самое главное – появилось множество хороших сериалов. Отечественные сериалы теперь смотрят не просто по собственной воле, но даже по подписке, то есть за деньги. Отечественные сериалы рейтингуются на всевозможных стриминговых платформах.

    Отечественные сериалы обсуждают в курилках, на кухнях, в чатах и на форумах. Отечественные сериалы стали поводами для разговоров. Еще недавно все было не так. Больше говорили о «Докторе Хаусе» и «Во все тяжкие», о «Декстере» и «Играх престолов» – обо всех действительно великих фильмах, которые зачали новый всемирный сериальный бум. Наша индустрия разгонялась некоторое время – и разогналась. Об отечественных сериалах уже можно говорить. И там теперь уже есть, о чем говорить.

    Видимо таков неизменный закон – подъем индустрии невозможен без некоторой поденщины, без работ откровенно слабых. Но даже неудачные сериалы сегодня не падают ниже определенной планки, которая постоянно растет. Все так. Но есть кое-что, что до сих пор у нас не изжито. Я о фильмах и сериалах, посвященных нашей советской истории.

    Еще в 90-е и далее у нас стали появляться кинопродукты, посвященные сталинскому периоду. И там обязательно наличествовал неизбежный, обязательный, злой энкавэдэшник. Даже у талантливых и умных авторов все равно не обходится без обязательного чекиста-монстра. В том числе и сейчас, когда мы стали знать гораздо больше о сталинской истории, когда современный исторический бум породил действительно серьезные исследования того периода.

    Сначала я объяснял для себя этот аутизм на тему чекистов извечным невежеством, поверхностностью, интеллектуальной неуверенностью сценаристов, режиссеров и иных творцов. И правда. Многие наши творцы чудовищно плохо образованы. Вопиюще плохо. В их головах царит дремучая, архаичная, болотная, хлюпающая перестроечная антисоветская жвачка.

    Фото: Oliver Zimmermann/ТАСС

    Нашим творцам просто нечем противостоять солженицынскому мифу о «ГУЛАГе», всей этой антисоветской шестидесятнической и эмигрантской туфте. Особенно раздражает, когда абсолютно не базирующийся на исторической правде «сталинизм» подается с каким-то чудовищным морализаторским пафосом, с какими-то безмозгло-всемирными истерически-историческими, вселенскими обобщениями. Все это уже даже не бесит, а скорее утомляет. Достала эта мещански-кухонная версия действительно сложного, драматического, но великого, полного свершений, периода нашей истории.

    Но недавно я понял, что есть еще одна причина, которая определяет зацикленность наших киношников на злосчастных чекистах. Чекист – удобный антагонист для кинодрамы. Идеальный, на все случаи жизни антагонист. И правда – кого еще назначить антагонистом в те времена? Шпионов? Плохих функционеров? На самом деле, выбор типажей для нормальных антагонистов в те времена не столь велик. А чекисты имеют плотно и основательно нагулянный в перестройку и 90-е бэкграунд. Некий инвариантный, архетипический злой энкавэдэшник уже сочинен, уже хорошо придуман, уже кодифицирован. Он всегда стоит на запыленной полке людей-функций. Достаточно лишь протянуть руку, взять болванку, разморозить ее в микроволновке. И персонаж готов. А талантливые, с хорошей школой, актеры наделят эти ходульные сценарные конструкции плотью и подробностями. Так это работает. В некотором роде мы сейчас обречены на бесконечное тиражирование злых чекистов в нашем историческом кино.

    Понимаю, что кино часто «делает» злодей, сценарное конструирование антагониста – это очень сложно, это требует определенной культуры, критичности, самостоятельности. Но нужно учиться это делать. Нужно вспомнить, как это делается. В Советском Союзе, в советском кино мы очень хорошо умели это делать. Сейчас мы немного одичали. Но мне это кажется пока еще поправимым. Пока.

    Кстати, самое эффективное и умное управление – то, которое загоняет управляемого в функциональную рамку, которое действует на уровне автоматизма мысли и жеста, не требует от управляемого усилия мышления и самоопределения. Можно сегодня говорить о сценарном габитусе в нашем кинопроизводстве, касающемся исторического сталинского периода. В подложке этого габитуса солженицынские десятки миллионов жертв ГУЛАГа и прочие фантомы. Такое рамочное управление нашими творцами очень хорошо ложится на наши извечные леность и нелюбопытство, о которых писал еще Пушкин. Наши творцы еще и ленивы.

    А еще они просто неспособны работать с экспертным мнением действительно знающих и часто уважаемых «консультантов». Иногда, посмотрев совершеннейшую киноахинею на историческую тему, начинаешь внимательно изучать титры, и там вроде бы есть известные и уважаемые фамилии, но, очевидно, творцы их не услышали. Или нужды драматургии, механика драмы оказались важнее, или творцы просто не поняли экспертов. Так тоже бывает. И это тоже неудивительно. У нас часто и органы власти не умеют использовать экспертные суждения, интегрировать экспертизу во властные решения.

    Сегодня происходит превращение реальной истории в фэнтези. Мы живем внутри большого а-исторического тренда. А-историчные люди показывают историю а-историчным людям, обладающим очень маленькими чувственными желудками, в которые настоящая, сложная, квадратная, многоугольная, неудобная история уже просто не помещается. Многие сегодняшние а-исторические горожане уже напоминают отчасти слабоумных, которые боятся правды, разум которых уже просто страшно тревожить. Настоящая история становится опасной для эмоционирующего сегодняшнего человека. Он со всем этим просто не знает, что делать. Он уже не способен раскопать истоки и корни, принять преходящесть кажущегося сегодня незыблемым. Не нужно торопиться обзывать сегодняшнего а-исторического горожанина «манкуртом». Эта метафора уже изрядно затаскана. Тут что-то другое. Может, не столь эпичное и поэтичное, размашистое и жирное, но, быть может, еще более страшное. Пора уже испугаться и начать что-то делать.

    На наших глазах происходит оформление нашего коллективного исторического, нашего коллективного бессознательного на тему истории. И мы, вроде бы все понимая, ругаясь с телевизором, невольно соучаствуем в очень опасном деле. Вроде бы далеко не всегда сведение нашей советской истории к злым чекистам определяется некими коварными и злыми умыслами. Часто это случается как бы само собой, невидимо, почти машинально, так, что оно не может не случиться, но от этого не легче. Из-за этого в нашем кино о Великой Отечественной войне случилось и странное, и даже страшное. В военных фильмах у нас главными антагонистами, врагами всех хороших и симпатичных героев, стали смершевцы.

    Не фашисты, не те, кто пришел нас убивать, а нашу землю выжигать огнем. В качестве врагов нам подаются наши же. В нашем символическом универсуме, в современном мире движущихся картинок, Великая Отечественная война превратилась в гражданскую, что есть абсурд, что есть шизофрения, что есть вопиющая неправда. И случилось это как-то само собой, незаметно, но системно и основательно. И с этим нужно что-то делать. Пока не поздно.

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