Россия и Китай вытесняют Британию из неспокойного региона Таджикистана

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1 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

Нефтегазовая Россия вливается в мировой водородный тренд REUTERS/Christian Charisius
Российский президент хочет показать Европе, что Россия «готовится к изменениям в энергетике, а не спряталась в пещере со своим нефтегазом». Так эксперты оценивают задание Владимира Путина тщательно изучить вопрос экспорта водорода в ЕС на базе действующих трубопроводов. Ранее о желании поставлять это топливо в ЕС заявляла Украина. Есть ли шанс у Киева откусить кусок водородного пирога? Подробности...
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Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

«Цирконы» прошли успешные испытания в акватории Белого моря Минобороны РФ/ТАСС
Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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Почему Лукашенко решился на признание Крыма

Александр Лукашенко сказал то, что от него давно желали услышать president.gov.by
Официальный Киев в бешенстве: Александр Лукашенко, который очень долго отказывался называть Крым российским, наконец-то публично признал этот факт. Почему президент Белоруссии решился на этот шаг именно сейчас – и какие последствия это будет иметь для Крыма, для России в целом и для официального Минска? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Россия и Китай вытесняют Британию из неспокойного региона Таджикистана

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Из десяти основных маршрутов афганского наркотрафика семь проходят через Горный Бадахшан. Этот наркотранзит контролируется полевыми командирами, а также британской военной разведкой МИ-6 и военной разведкой ДИС. Подробности...

Система психоневрологических интернатов – это позор России

Анна Федермессер
Анна Федермессер, президент фонда помощи хосписам «Вера»
Я не понимала: как могут жить в психоневрологических интернатах тысячи умирающих в голодной нищете больных сирот, дурачков и стариков, если государство выделяет на их достойную жизнь столько денег? Да очень просто. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России
Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Владимир Прохватилов

    Россия и Китай вытесняют Британию из неспокойного региона Таджикистана

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		1 декабря 2021, 17:35

    В Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, завершились протесты, которые начались после гибели местного жителя Гулбеддина Зиёбекова в ходе его задержания сотрудниками милиции. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание выполнить их требования.

    Этот факт не заслуживал бы никакого внимания, если не знать, что Горно-Бадахшанская автономная область оказывает серьезное влияние на жизнь не только Таджикистана, но и России. Именно отсюда в России значительное количество таджикских трудовых мигрантов, и именно отсюда в России – значительное количество наркотиков. И именно Горный Бадахшан, о котором в России и знает-то не каждый и который слабо контролируется правительством Таджикистана, может стать одной из главных точек напряжения в Центральной Азии, доставив кучу проблем в том числе и России.

    В Горном Бадахшане, самом большом по площади регионе Таджикистана, проживает около двух десятков народностей, говорящих на разных памирских языках иранской ветви индоевропейской языковой семьи. Большинство памирцев являются исмаилитами (одна из ветвей шиитского ислама). У исмаилитов имеется духовный глава, власть и авторитет которого передаются по наследству – имам Ага-хан. В настоящее время это Его Высочество Карим Ага-хан IV (титул присвоен королевой Елизаветой II), родившийся в 1936 году в Женеве миллиардер, рыцарь-командор ордена Британской империи. Египетский историк профессор Мохаммед Рахман отмечает, что исмаилиты и их духовные лидеры, имамы династии Ага-ханов, были верными союзниками британской короны на протяжении веков.

    Реальная власть в ГБАО принадлежит полевым командирам, которых эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG) называют «авторитетами» (the Authorities), а «Радио Озоди» – «неформальными лидерами». Горный Бадахшан богат месторождениями редких и драгоценных металлов и драгоценных камней, но его экономика разрушена после распада Советского Союза, а дороги почти не ремонтируются. 300-километровый путь от крупнейшего восточного поселения Мургаб до главного города региона Хорога в Западном Бадахшане занимает не менее восьми часов.

    Сейчас в ГБАО проживает около 250 тысяч человек. В регионе один из самых высоких показателей безработицы в Таджикистане. Почти вся памирская молодежь выезжает на заработки в Россию. Уровень бедности в ГБАО составляет около 40%, тогда как в других регионах – 20-30%. В ГБАО находятся 2,1% промышленных предприятий Таджикистана, которые выпускают 0,7% всей промышленной продукции республики. «Поскольку экономика практически не функционирует, Сеть развития Ага Хана (Aga Khan Development Network) заполняет значительные пробелы в социальном обеспечении, в том числе в сфере образования, жилья и здравоохранения», – отмечается в докладе ICG.

    Фото: Кадыркулов А./ТАСС

    В настоящее время ГБАО реализовала свою транзитную функцию преимущественно в качестве важного участка «северного канала» наркотрафика героина, начинающегося в Афганском Бадахшане, а также контрабанды различных товаров из Китая и Пакистана. В докладе Международного института «Восток-Запад» говорится, что «нелегальный наркотрафик, составляющий до 30% ВВП Таджикистана, стал одним из самых выгодных источников дохода для этой страны, получение которого во многом стало возможным благодаря сговору между государственными элитами, с одной стороны, и чиновниками пограничной, таможенной и полицейской служб, с другой. Контрабанда наркотиков расширяется, несмотря на помощь в обеспечении безопасности границы, получаемую от России, США и более широкого международного сообщества».

    В докладе ИМЭМО РАН отмечается, что из десяти основных маршрутов афганского наркотрафика семь проходят через ГБАО. Этот наркотранзит контролируется полевыми командирами («авторитетами») Горного Бадахшана. По данным российских военных аналитиков, в 2001 году британская внешняя разведка МИ-6 и военная разведка ДИС взяли под свой контроль наркотрафик в афганской провинции Кундуз, а в 2002 году – наркотрафик через ГБАО. Перманентный конфликт между центральным правительством и «неформальными лидерами» ГБАО создает постоянную угрозу возникновения беспорядков, урегулированием которых занимались до сих пор не столько власти в Душанбе, сколько представители Aga Khan Foundation.

    В 2012 году после убийства в ГБАО начальника местного управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) генерала Назарова Душанбе направил в Хорог войска. При штурме города погибли десятки людей. После нескольких недель жестоких боев войска из-под Хорога были выведены. Американский портал Eurasia.net, финансируемый, в частности, МИД Великобритании, отмечал: после того как назначенный в 2018 году главой ГБАО Файзов провел переговоры с семью полевыми командирами, которых в Душанбе называют главарями ОПГ, беспорядки в регионе прекратились.

    Внезапное увольнение Файзова в начале ноября этого года было, скорее всего, обусловлено тем, что после ухода американских военных из Афганистана он активно привлекал в ГБАО афганских беженцев. «Файзов выразил готовность принять до 5-10 тысяч беженцев», – пишет таджикский ресурс Your.TJ. Несанкционированная центральным правительством инициатива «народного чиновника», за спиной которого стоят мощные силы, была чревата для Душанбе чрезмерным усилением местных исмаилитов или даже переделом наркотрафика в пользу британских контрагентов.

    Стоит отметить, что беспорядки в ГБАО начались почти одновременно с решением Душанбе разрешить Китаю построить в республике вторую военную базу в селении Вахан в ГБАО.

    Официально база будет принадлежать специальному отряду быстрого реагирования УБОП МВД Таджикистана. В Мургабском районе ГБАО, рядом со стратегическимим Ваханским коридором, в нескольких километрах от границы с Китаем, уже имеется китайский военный объект. По данным российских военных аналитиков, китайская разведывательная база в Мургабе занималась радиоэлектронным прослушиванием американских военных и сил международной коалиции в Афганистане. После ухода американских военных из Афганистана возникла опасность проникновения группировок различных боевиков в ГБАО, поэтому стал актуален еще более плотный военный контроль над Ваханским коридором, что Таджикистану в одиночку не под силу.

    «Китай, решившись на строительство этой базы в бадахшанском Вахане, прежде всего преследует свои интересы. Вахан – это регион, который всегда вызывал тревогу у властей КНР. Именно через Вахан уйгурские боевики Исламского движения Восточного Туркестана могут попасть в Китай и организовать диверсии. Китай намерен в случае необходимости использовать эту базу МВД Таджикистана для защиты своих границ от нападений находящихся в Афганистане вооруженных группировок», ­– считает таджикский аналитик Абдумалик Кодиров.  

    Когда военная база Китая в Вахане будет построена, это даст возможность Китаю и Таджикистану контролировать стратегический коридор даже без раздражающих полевых командиров ГБАО блокпостов в Хороге. В итоге стороны переговоров в Хороге нашли компромиссное решение. Блокпосты таджикских военных в Хороге Душанбе снимает, а также ускоряет следствие по делу об убийстве Зиёбекова. Со своей стороны, «неформальные лидеры» отзывают свое требование увольнения генерала Мирзонаботова. Остальные условия «мирного договора» не столь существенны. Впервые за несколько десятилетий Душанбе смог погасить конфликт с полевыми командирами ГБАО без прямого участия представителей верного союзника британской короны – Ага-хана. Это имеет серьезное значение на фоне того факта, что «Большая игра» между Российской и Британской империями возвращается в Центральную Азию, но уже с большим числом участников.

    Горный Бадахшан – это регион-перекресток, который находится на стыке проблем безопасности ведущих мировых акторов. Китай заинтересован обезопасить свои границы от проникновения боевиков-уйгуров и обеспечить безопасность одного из маршрутов Нового Шелкового пути. Начавшееся возвращение джихадистов с Ближнего Востока в Китай и Центральную Азию не обойдет и Россию. Афганский наркотрафик через ГБАО не уменьшается и, более того, стал ареной борьбы местных криминальных авторитетов и мировых спецслужб и центрального правительства Таджикистана, что вызывает вполне понятное беспокойство России и Китая.

    Безопасность южных границ Российской Федерации опосредованно зависит от стабильности в Таджикистане. А Горный Бадахшан за годы независимости стал перманентным генератором нестабильности в республике. Ряд российских военных аналитиков считает, что нужна еще одна российская военная база в республике, конкретно – в Горном Бадахшане. Однако возможно более эффективным способом стабилизации беспокойного региона может стать участие российской дипломатии в урегулировании до конца не погашенных конфликтов между Душанбе и «неформальными лидерами» Горного Бадахшана.

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