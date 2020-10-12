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12 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как сделать «Циркон» сверхоружием против США

Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Прошедшие несколько дней назад испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» стали важнейшим событием для российских Вооруженных сил. В США явно испуганы перспективой появления данного комплекса в распоряжении ВМФ России. Однако при всей своей потенциальной мощи «Циркон» имеет ряд ограничений для применения. Как сделать так, чтобы эти ракеты стали настоящей угрозой для США? Подробности...
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Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике Валерий Шарифулин/ТАСС
Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Мировое кино все больше ненавидит капитализм

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Несмотря на то, что сами организаторы Московского международного кинофестиваля предупреждали, что нынешний «пандемийный» слепили из того, что было – программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. Подробности...

Советские мальчики были готовы погибнуть на справедливой войне

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Горбачевская гласность стала транслировать идеи нашей кухонной интеллигенции, зараженной хроническим пацифизмом. Фраза «когда страна прикажет стать героем, у нас героем становится любой» была осмеяна и охаяна. Молох тоталитаризма требует в жертву детей! Кто б сказал тогда, сколько жизней заберет Молох либерализма. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Исламисты и Китай вытесняют Россию из Таджикистана

    Рахмон стал пятикратным президентом Таджикистана несмотря на массу проблем в республике    12 октября 2020, 14:58
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов,
    Ирина Яровая

    Эмомали Рахмон в пятый раз стал президентом Таджикистана, сохранив за собой всю полноту власти в республике. При этом экономический кризис, исламизация молодежи, наркотрафик из Афганистана и растущее влияние Китая стали неотъемлемой частью правления таджикского лидера. Удастся ли ему справиться с этими проблемами и как очередное переизбрание Рахмона отразится на отношениях Москвы и Душанбе?

    Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших в воскресенье выборах главы республики, набрав 90,92% голосов при явке 85,39%. Об этом в понедельник заявил председатель республиканского центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

    За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

    Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Нарушений зафиксировано не было.

    По мнению журналиста Андрея Медведева, победа Рахмона свидетельствует о том, что у власти в Таджикистане остался так называемый кулябский клан, берущий свое название от города Куляб, расположенного в долине реки Яхсу (бассейн Пянджа) в 175 км к юго-востоку от столичного Душанбе. При этом другие кланы оказались не у дел.

    «Власть осталась, остались и проблемы. Прежде всего – религиозные», – пишет Медведев, указывая на проблему радикализации таджикских суннитов. По его словам, несмотря на то, что Рахмон ликвидировал или сделал лояльными власти некоторых исламистов, сотни радикальных таджиков уехали воевать на Ближний Восток, вступили в ИГИЛ*, а по некоторым данным, уже переместились в Афганистан.

    «Вторая негаснущая проблема – Памир», – отмечает Медведев, имея в виду Горно-Бадахшанскую автономную область, на территории которой расположена таджикская часть горной системы Памир. Население данного региона этнически гораздо ближе к пуштунам и калашам, чем к таджикам. Находящийся под традиционно сильным влиянием мирового лидера исмаилитов Ага-хана, Памир всегда, даже во времена СССР, был достаточно независимой областью, власть в которой контролируют либо наркокланы, либо полевые командиры.

    «И третье. Памир и вообще Таджикистан – это зона серьезных геополитических интересов Китая. Китай уже забрал за долги территории Таджикистана. И будет забирать экономику. А есть еще тесные связи памирских кланов и южнокиргизских наркобаронов. Потому что трафик где идет? Там, где безопаснее», – отмечает журналист.

    «А еще есть оставшиеся без работы в России из-за коронавируса взрослые мужчины. А еще есть элита, которая недовольна тем, что семья Рахмона и кулябский клан забрали под себя львиную долю экономики страны. Одним словом, результат выборов в этом случае не слишком определяет вектор развития страны. Это просто безликие цифры, которые мало что значат», – резюмировал Медведев.

    Схожей точки зрения придерживается глава Ассоциации исследователей госполитики и госуправления в Таджикистане Михаил Петрушков. По его словам, проблемы клановости, наркотрафика и исламизации сохраняются в республике еще с советских времен. «И самое печальное, что выходцы из Таджикистана были завербованы в ИГИЛ, находясь в трудовой миграции в России. Кроме того, из-за малограмотности таджикской молодежи адепты радикалов с легкостью овладевают их умами. Государство пытается с этим бороться, но пока проигрывает в этой войне», – сказал Петрушков газете ВЗГЛЯД.

    Что касается проблемы Горного Бадахшана, то на экономический кризис в регионе накладывается политика Китая, который рассматривает эту территорию как объект своего первостепенного влияния.

    Если раньше Китай проявлял свою активность более «кокетливо», то недавно на Памире прошли китайско-таджикские военные учения.

    «О физическом контроле территории речь пока не идет, но об экономическом контроле, включая горнорудную отрасль промышленности, говорить можно. Все месторождения взяты в разработку китайскими компаниями. Также Пекин охотно дает кредиты и, в отличие от России, долги не списывает. Поэтому в будущем мы еще увидим последствия реализации планов и амбиций Китая в Таджикистане», – сказал Петрушков.

    При этом Рахмон все вышеперечисленные проблемы кардинально решать не будет, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

    «Рахмон – очень хитрый человек, который придерживается политики многовекторности. Он не хочет бросать Россию из-за денег и возможности трудоустроить мигрантов. Также для него важно сохранить российскую 201-ю военную базу из-за соседнего Афганистана. К слову, таджички до сих пор охотятся за молодыми российскими офицерами. Но Рахмон не станет полноценным союзником России, потому что параллельно он ведет хитрую игру с Китаем, США и Ираном», – сказал Малашенко газете ВЗГЛЯД.

    «В то же время антиправительственные настроения в республике зреют очень давно. Я был в Душанбе прошлой осенью и слышал, как местные жители критикуют власть в личных разговорах, в кафе и даже в университетах.

    Это таджикский вариант неолиберализма. Но из-за отсутствия организованной и влиятельной оппозиции беспорядков там пока нет», – добавляет эксперт.

    Впрочем, как отмечает Петрушков, для дальнейшей стабилизации ситуации в Таджикистане Душанбе необходимо двигаться по пути тесного сотрудничества с Москвой. При этом сама Москва должна проявлять куда большую активность в регионе.

    «При Рахмоне отношения между Россией и Таджикистаном будут складываться так же, как и сейчас, особенно это касается военного сотрудничества. А вот в области цивилизационных, языковых и гуманитарных связей Россия ведет неправильную политику и должна быть более активна. Пока есть огромный спрос на русский язык, культуру и образование – Россия должна в десятки раз интенсифицировать свое влияние в республике: открывать русские школы, присылать учителей. Сейчас Россия, к сожалению, теряет Памир», – заключил Петрушков.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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