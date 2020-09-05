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5 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

Трудовые мигранты гораздо более счастливы в России, чем у себя дома Муса Салгереев/ТАСС
«Мы зарабатываем копейки», «живем, как бомжи». Такими словами описывают свое положение трудовые мигранты, не так давно из-за пандемии вернувшиеся из России к себе на родину. Рост преступности – далеко не самое худшее, с чем в результате столкнулись и сами мигранты, и их сограждане, и страны Средней Азии в целом. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

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    Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

    Трудовые мигранты гораздо более счастливы в России, чем у себя дома    5 сентября 2020, 18:30
    Фото: Муса Салгереев/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    «Мы зарабатываем копейки», «живем, как бомжи». Такими словами описывают свое положение трудовые мигранты, не так давно из-за пандемии вернувшиеся из России к себе на родину. Рост преступности – далеко не самое худшее, с чем в результате столкнулись и сами мигранты, и их сограждане, и страны Средней Азии в целом.

    Карантинные ограничения в России привели к тому, что около 40% трудовых мигрантов, ранее работавших в нашей стране, лишились работы (данные Совета Безопасности РФ). Из-за невозможности платить за съемное жилье многие мигранты решили уехать из России, чтобы переждать кризис дома. По разным данным, еще около 30% трудовых мигрантов, которые сейчас находятся в России, хотят вернутся на родину. В сентябре-октябре, вероятно, наконец-то могут быть открыты границы, и они смогут уехать. 

    До настоящего времени пассажирское авиасообщение России со странами Средней Азии находится под запретом. Счастливчикам удалось прорваться на чартерные рейсы, организуемые посольствами. Наиболее отчаявшиеся мигранты из Средней Азии до сих пор едут автомобильным транспортом до границы с Казахстаном, где образуют палаточные лагеря в Омской, Оренбурской, Самарской и других приграничных областях России. Казахстанская таможня с неохотой постепенно пропускает транзитеров, поток которых не прекращается с весны. Что ждет их дома? Судя по всему, ничего хорошего.

    «Мы тут живем, как бомжи. У нас же есть родина – Таджикистан. Узбекистанцам помогли, а нам никто не помогает. Даже местные русские спрашивают: неужели вашим властям на вас наплевать?» <...>  «Мигранты им нужны тогда, когда присылают деньги. Но, когда нам трудно, никому до нас нет дела», – подобные высказывания звучат в любом временном лагере на границе с Казахстаном.

    Часть из тех, кто вернулся из России, вынуждены сидеть без работы и прибегают к незаконным «заработкам». Об этом на встрече с населением заявил хоким (губернатор) Сурхандарьинской области Узбекистана, когда местное население пожаловалось ему на участившееся воровство. «Я знаю, кто совершает кражи. Мы должны все правильно воспринимать. Преступления совершают те, кто вчера вернулись в Узбекистан из России и не смогли улететь обратно. Они из-за отсутствия работы совершают кражи», – отметил хоким.

    По данным исследования IWPR Central Asia, заявления властей Таджикистана о том, что они обеспечат работой вернувшихся мигрантов, могут ввести в заблуждение находящихся в трудовой эмиграции соотечественников. Неясно, как на практике будут реализованы такие обещания, ведь заработная плата на имеющейся работе часто очень низкая.

    Организация приводит слова одного из таких экс-мигрантов. «Мы зарабатываем копейки, иногда 20 сомони в день (2,5 доллара), иногда 50 (6,3 доллара)», – говорит отец троих детей Шамсиддин Шарипов, который недавно вернулся в Таджикистан из России, потеряв там работу.

    Сложнее всего приходится мигрантам-горожанам, которые, вернувшись в свой город, пополнили армию безработных. Им труднее адаптироваться к местным реалиям, которые они изрядно подзабыли за годы нахождения за рубежом. Если раньше они кормили свои семьи, то теперь сами стали обузой для родственников, что ведет к семейным конфликтам. В такой ситуации они испытывают дополнительную психологическую нагрузку с неясной перспективой относительно будущего.

    Найти хорошую работу мешает и низкий уровень образования. Зачастую молодые люди сразу после школы вынуждены уезжать на заработки, вместо учебы в вузе. В этом плане жителям сельской местности немного легче: вернувшись в село, они активно включились помогать по хозяйству. Но такая деятельность лишь позволяет свести концы с концами, а не заработать живые деньги.

    В Средней Азии гораздо хуже

    «Надежды на то, что удастся удержать значительные темпы роста экономики, типичные для стран Средней Азии в предыдущие несколько лет, не оправдались, – сообщил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. – Экономический спад в этих странах во втором квартале 2020 года составил от 2 до 6% ВВП. Можно прогнозировать снижение показателей уровня жизни населения пятерки центрально-азиатских стран в течение всего 2020 года».

    Самого катастрофического сценария странам Средней Азии удалось избежать. Сокращения ВВП и снижения объемов межгосударственной торговли государств между собой, а также с главными торговыми партнерами (Китаем и Россией), оказались не столь значительными, как это предвидели скептики. Однако удар пандемии все равно был очень сильным, особенно по Казахстану.

    «Вернувшиеся из России в свои страны экономические мигранты оказались у себя на родине в трудном положении: безработица растет, уровень жизни снижается. На этом фоне ситуация в России выглядит гораздо лучше. Новая статистика о состоянии экономики России, обнародованная в начале августа нынешнего года, показывает, что страна во втором квартале прошла острую фазу кризиса. Сейчас положение дел в социально-экономической сфере в России налаживается, инфляция под контролем, волатильность валютного курса рубля не превышает типичных для этой валюты параметров. Поэтому уже в ближайшие месяцы можно прогнозировать возвращение части экономических мигрантов из государств Средней Азии в Россию», – говорит Ткаченко.

    К мыслям о возвращении в Россию экс-мигрантов подталкивает и сложная социальная обстановка, в которой они оказываются, вернувшись домой. Некоторые подвергаются притеснениям со стороны родственников –правозащитники из Киргизии заявляют, что дело доходит до открытой дискриминации. «Ненавистнические и оскорбительные высказывания в отношении возвращающихся трудовых мигрантов и внутренних перемещенных лиц были задокументированы и лишь подчеркнули высокий уровень языка вражды и существующую дискриминацию в публичном пространстве», – говорится в докладе правозащитных организаций.

    Гибель сферы услуг

    «Кризис выбросил в странах Средней Азии на улицу сотни тысяч новых безработных, усилив таким образом конкуренцию на рынке труда», – рассказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Клуба региональных экспертов «Пикир» из Бишкека Игорь Шестаков. Эксперт согласен, что сектор услуг понес огромные потери, спровоцировав еще большую безработицу.

    «Киргизия – страна сферы услуг. У нас стратегическую роль в экономике играл туризм, который сейчас находится в мертвом состоянии. Закрылись все компании, которые занимались пассажирской логистикой. Добавилось 100-200 тыс. новых безработных. Из России, когда откроют границы, по моим оценкам, вернется еще 80-100 тыс. человек. И где они все найдут работу?». Для решения же проблем с безработными необходимо создавать новые производства или же людям вновь придется отправится на заработки в другие страны.

    Индустриальное производство в странах Средней Азии развито слабо.

    Экономика в основном держится на сельском хозяйстве, экспорте сырья, туризме и сферы услуг. Миллиарды долларов, которые мигранты присылали своим родственникам, вливались в местную экономику. Они стимулировали потребительский спрос и создавали рабочие места. Теперь этот канал едва ли не целиком иссяк.

    «Карантинные ограничения сильно повлияли на экономическую активность, резко снизив уровень потребления товаров и услуг. – пояснила газете ВЗГЛЯД экономист из Киргизии Нургуль Акимова. – Это в свою очередь повлияло на всю цепочку людей, работающих в этой сфере. Речь идет о гостиницах, ресторанах, развлекательных и других заведениях, которые были закрыты. В данном секторе экономики в Киргизии было занято около 500 тыс. человек, особенно живущих в столице и других крупных городах. Все они испытали на себе последствия кризиса. К тому же из-за девальвации импортные товары стали дороже, что ударило по всем без исключения жителям страны».

    Кризис и ограничения на собрания повлияли и на культуру людей. Ранее в традиции было собираться по сотне человек, на свадьбы и похороны приглашали многочисленных родственников и друзей, организация таких мероприятий было дорогостоящим делом. Отказаться от них было фактически невозможно, пострадал бы престиж всей семьи. «Очевидно, культура людей тоже начала меняться. Наш народ гостеприимный, любит принимать гостей и ходить в гости.

    Теперь же такие посещения из-за эпидемии резко снизились, повлияв таким образом на социальную сферу. У соседних стран аналогичная ситуация», – полагает экономист.

    Мигрантам, вернувшимся из России, со стороны государства не предоставляется никакая помощь, так как в бюджете и без того дефицит. Отсюда и отсутствие социальных гарантий. «Так получилось, что правительству нечего предложить вернувшимся мигрантам. Ни социального пакета, ни другой помощи – вообще ничего. В итоге они оказались никому не нужны. А ведь трудовые мигранты – это локомотив киргизской экономики. Поэтому я думаю, что мигранты после снятия карантинных мер снова попытаются уехать туда, где есть работа.

    У других стран Средней Азии аналогичная с нами ситуация, там тоже все плохо с госпособиями. И те люди, которые раньше зарабатывали больше, они теперь не согласятся с резким падением уровня доходов. Теперь, возможно, некоторые изменят регионы для трудовой миграции. Например, попытаются уехать в западные страны или Юго-Восточную Азию», – резюмирует Акимова.


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