Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России В США начался национальный развод Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 2 ноября 2021, 09:10 На фоне нарастающей поляризации американского общества, в частности, непримиримой вражды республиканцев и демократов, известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три-четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части. «Соединенные Штаты движутся к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времен Гражданской войны, с разумными шансами в течение следующих трех-четырех лет столкнуться с массовым насилием, распадом федеральной власти и разделением страны на враждующие красные и синие анклавы», – пишет Каган. В американской политике часто упоминают «красные» и «синие» штаты. В «красных» большинство жителей голосует за Республиканскую партию, в «синих» – за Демократическую. Толчком к гражданской войне и распаду Америки станут, считает Роберт Каган, следующие президентские выборы. Республиканцы и демократы будут поливать друг друга грязью, и те и другие объявят себя победителями, начнутся погромы и беспорядки, страна погрузится в хаос и реальные боевые действия между «красными» и «синими» штатами. В лагере республиканцев зреют несколько иные настроения. Все больший вес набирает идея «национального развода» (national divorce). Если мы не можем договориться, то не лучше ли разойтись по своим углам? Обозреватель консервативной New York Post Кэрол Марковиц с тревогой пишет о подобных настроениях среди республиканцев. Она не согласна с известным консервативным радиоведущим Джессом Келли, который считает, что поскольку разногласия между республиканцами и демократами превратили страну в пороховую бочку, нужно перерисовать карту (redraw the map). Кэрол Марковиц уверена, что «национальный развод» просто не сработает, так как «даже в самых синих штатах есть анклавы ярко-красного цвета». Тот же Нью-Йорк – это море «красных» районов за пределами центра города. «Посетите Брайтон-Бич и Боро-парк в Бруклине, Ховард-Бич и Бризи-Пойнт в Квинсе, Троггс Нек в Бронксе или почти где угодно на Статен-Айленде: там вы попадете в «красную» Америку, где высоко развеваются американские флаги, где полицейские – герои, и никто не называет молодую мать роженицей». Та же самая история в Калифорнии, да и в других штатах. Марковиц отмечает, что нация и так уже «перестраивается», многие консерваторы-республиканцы просто уезжают из «синих» в «красные» штаты. Кроме того, многие американцы не являются чистыми республиканцами или демократами. К примеру, такие «красные» штаты, как Техас и Флорида, встревожены наплывом переселенцев из «синих» штатов, которые спасаются от высоких налогов, но вовсе не разделяют традиционную консервативную идеологию республиканцев. Не устраивать же им идеологический тест. «Так как мы не можем разделиться, то нужно вести мирную борьбу за свои убеждения и идеалы, чтобы убедить других принять наш образ мышления и голосования», – призвала своих единомышленников из консервативного лагеря Кэрол Марковиц, но они ее не послушали. Разговоры о «национальном разводе» перешли в реальную плоскость. Три округа в штате Мэриленд – Гарретт, Аллегейни и Вашингтон – хотят перейти в состав штата Западная Вирджиния, сообщает Fox News. Эти округа расположены вдоль северной границы Западной Вирджинии и активно проголосовали за Дональда Трампа в 2020 году, в отличие от Мэриленда в целом, где Джо Байден опередил Трампа на 30 процентных пунктов. На эту тему Законодатели-республиканцы этих округов Мэриленда направили письмо лидерам республиканских заксобраний Западной Вирджинии с вопросом, могут ли их округа присоединиться к этому штату. Губернатор Западной Вирджинии, республиканец Джим Джастис считает , что хоть процедура изменения границ непроста, однако в конечном счете от такого перехода выиграют все, так как три республиканских округа – как заноза у властей Мэриленда, выбравших «махровый либерализм». Это не первая попытка «национального развода». В прошлом году два округа штата Орегон намеревались перейти в Айдахо, но не получили поддержки. Мотивация была в основном та же, что и в Мэриленде – отчуждение от либерального руководства штата сельских консервативных округов. Довольно широкое общественное движение «Перемещение границы Орегона в Большой Айдахо» призывает весь Орегон (за исключением его либерально настроенного северо-запада) и сельские округа северной Калифорнии, объединиться с Айдахо, чтобы расширить его границу на запад до Тихого океана. Эрик Людке, лидер демократического большинства в заксобрании штата Мэриленд, назвал демарш трех округов «вызывающим неоправданные разногласия политическим ходом». «Эта затея [о переходе в другой штат], как и аналогичные проекты в прошлом, похоже, ни к чему не приведет, – считает The New York Times. – Верхушка демократов Мэриленда посмеялась над этой идеей, хотя республиканский губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис и законодатели штата воспользовались возможностью, чтобы похвастаться, что их штат лучше, чем Мэриленд». Идеи сецессии республиканских округов из либеральных штатов сегодня и вправду почти не имеют шансов. Но это лишь увеличивает вероятность реализации сценария перерастания политической вражды «синих» и «красных» штатов в гражданскую войну, нарисованного Робертом Каганом. Если все же политическая вражда не приведет к войне между консерваторами и либералами и распаду страны «на воюющие между собой анклавы», то Америка неизбежно получит рост депрессии и насилия, а также эрозию социальных институтов, как в Латинской Америке и ЮАР. Об этом свидетельствует официальная статистика. ФБР опубликовало данные по убийствам в 2020 году. Рост погромов и уличного насилия на 30 процентов – рекорд за всю современную историю США. Число убийств продолжает расти и в первой половине 2021 года – на фоне массовых увольнений полицейских. «Национальный развод» набирает ход на законодательном уровне. 16 штатов, где у власти республиканцы, приняли законы, ограничивающие применение федеральных правил голосования, принятых в последнее время демократами, что приводит в отчаяние Роберта Кагана, который сетует, что «страна скатывается в хаос». Как бы то ни было, позитивных сценариев для США на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят.