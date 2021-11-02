В США начался национальный развод

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Украинская земля оказалась нужна только мошенникам

Знаменитый украинский чернозем пользуется вовсе не столь высоким спросом, как ожидалось
Исполнилось четыре месяца с тех пор, как на Украине стартовала одна из самых фундаментальных реформ в стране – была разрешена продажа сельхозземель. Звучали прогнозы, что цены на знаменитый украинский чернозем рванут вверх и из желающих купить его выстроятся огромные очереди. Однако спрос на землю на Украине оказался ничтожен, а вокруг этого бизнеса расцвели мошенники. Что же произошло? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Америка бросит дополнительные силы на дестабилизацию России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Дело даже не в возросшем влиянии Китая или в том, что российская экономика так и не была порвана в клочья. Проблема в том, что авторитет вашингтонского истеблишмента упал до рекордно низкой отметки. Подробности...
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Моргенштерна нужно стереть из памяти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оскорбление Алишером Моргенштерном Дня Победы требует жесткой реакции государства. И не только в плане наказания Моргенштерна. Подробности...
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Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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    Владимир Прохватилов

    В США начался национальный развод

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		2 ноября 2021, 09:10

    На фоне нарастающей поляризации американского общества, в частности, непримиримой вражды республиканцев и демократов, известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три-четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.

    «Соединенные Штаты движутся к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времен Гражданской войны, с разумными шансами в течение следующих трех-четырех лет столкнуться с массовым насилием, распадом федеральной власти и разделением страны на враждующие красные и синие анклавы», – пишет Каган. В американской политике часто упоминают «красные» и «синие» штаты. В «красных» большинство жителей голосует за Республиканскую партию, в «синих» – за Демократическую.

    Толчком к гражданской войне и распаду Америки станут, считает Роберт Каган, следующие президентские выборы. Республиканцы и демократы будут поливать друг друга грязью, и те и другие объявят себя победителями, начнутся погромы и беспорядки, страна погрузится в хаос и реальные боевые действия между «красными» и «синими» штатами. В лагере республиканцев зреют несколько иные настроения. Все больший вес набирает идея «национального развода» (national divorce). Если мы не можем договориться, то не лучше ли разойтись по своим углам?

    Обозреватель консервативной New York Post Кэрол Марковиц с тревогой пишет о подобных настроениях среди республиканцев. Она не согласна с известным консервативным радиоведущим Джессом Келли, который считает, что поскольку разногласия между республиканцами и демократами превратили страну в пороховую бочку, нужно перерисовать карту (redraw the map).

    Кэрол Марковиц уверена, что «национальный развод» просто не сработает, так как «даже в самых синих штатах есть анклавы ярко-красного цвета». Тот же Нью-Йорк – это море «красных» районов за пределами центра города. «Посетите Брайтон-Бич и Боро-парк в Бруклине, Ховард-Бич и Бризи-Пойнт в Квинсе, Троггс Нек в Бронксе или почти где угодно на Статен-Айленде: там вы попадете в «красную» Америку, где высоко развеваются американские флаги, где полицейские – герои, и никто не называет молодую мать роженицей». Та же самая история в Калифорнии, да и в других штатах.

    Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press

    Марковиц отмечает, что нация и так уже «перестраивается», многие консерваторы-республиканцы просто уезжают из «синих» в «красные» штаты. Кроме того, многие американцы не являются чистыми республиканцами или демократами. К примеру, такие «красные» штаты, как Техас и Флорида, встревожены наплывом переселенцев из «синих» штатов, которые спасаются от высоких налогов, но вовсе не разделяют традиционную консервативную идеологию республиканцев. Не устраивать же им идеологический тест.

    «Так как мы не можем разделиться, то нужно вести мирную борьбу за свои убеждения и идеалы, чтобы убедить других принять наш образ мышления и голосования», – призвала своих единомышленников из консервативного лагеря Кэрол Марковиц, но они ее не послушали. Разговоры о «национальном разводе» перешли в реальную плоскость. Три округа в штате Мэриленд – Гарретт, Аллегейни и Вашингтон – хотят перейти в состав штата Западная Вирджиния, сообщает Fox News. Эти округа расположены вдоль северной границы Западной Вирджинии и активно проголосовали за Дональда Трампа в 2020 году, в отличие от Мэриленда в целом, где Джо Байден опередил Трампа на 30 процентных пунктов.

    Законодатели-республиканцы этих округов Мэриленда направили письмо лидерам республиканских заксобраний Западной Вирджинии с вопросом, могут ли их округа присоединиться к этому штату. Губернатор Западной Вирджинии, республиканец Джим Джастис считает, что хоть процедура изменения границ непроста, однако в конечном счете от такого перехода выиграют все, так как три республиканских округа – как заноза у властей Мэриленда, выбравших «махровый либерализм».

    Это не первая попытка «национального развода». В прошлом году два округа штата Орегон намеревались перейти в Айдахо, но не получили поддержки. Мотивация была в основном та же, что и в Мэриленде – отчуждение от либерального руководства штата сельских консервативных округов. Довольно широкое общественное движение «Перемещение границы Орегона в Большой Айдахо» призывает весь Орегон (за исключением его либерально настроенного северо-запада) и сельские округа северной Калифорнии, объединиться с Айдахо, чтобы расширить его границу на запад до Тихого океана.

    Эрик Людке, лидер демократического большинства в заксобрании штата Мэриленд, назвал демарш трех округов «вызывающим неоправданные разногласия политическим ходом». «Эта затея [о переходе в другой штат], как и аналогичные проекты в прошлом, похоже, ни к чему не приведет, – считает The New York Times. – Верхушка демократов Мэриленда посмеялась над этой идеей, хотя республиканский губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис и законодатели штата воспользовались возможностью, чтобы похвастаться, что их штат лучше, чем Мэриленд».

    Идеи сецессии республиканских округов из либеральных штатов сегодня и вправду почти не имеют шансов. Но это лишь увеличивает вероятность реализации сценария перерастания политической вражды «синих» и «красных» штатов в гражданскую войну, нарисованного Робертом Каганом. Если все же политическая вражда не приведет к войне между консерваторами и либералами и распаду страны «на воюющие между собой анклавы», то Америка неизбежно получит рост депрессии и насилия, а также эрозию социальных институтов, как в Латинской Америке и ЮАР.  

    Об этом свидетельствует официальная статистика. ФБР опубликовало данные по убийствам в 2020 году. Рост погромов и уличного насилия на 30 процентов – рекорд за всю современную историю США. Число убийств продолжает расти и в первой половине 2021 года – на фоне массовых увольнений полицейских. «Национальный развод» набирает ход на законодательном уровне. 16 штатов, где у власти республиканцы, приняли законы, ограничивающие применение федеральных правил голосования, принятых в последнее время демократами, что приводит в отчаяние Роберта Кагана, который сетует, что «страна скатывается в хаос».

    Как бы то ни было, позитивных сценариев для США на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят.

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