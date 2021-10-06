Руководству США подсовывают искаженный образ России

С недавнего времени почти все громкие заявления о нашей стране, делаемые в Вашингтоне, обладают двумя гарантированными качествами. Во-первых, Россия будет обвинена в «злонамеренных действиях». Во-вторых, такие заявления подкрепляются аргументами, которые совершенно не соответствуют ни внутрироссийским реалиям, ни мотивам внешнеполитических действий Москвы.

Можно было бы предположить, что говорится всё это исключительно для внешнего политического рынка. Однако это не так. Подавляющее большинство статей, докладов, книг и прочих источников, на которых истеблишмент основывает свои заявления и действия, обслуживают исключительно политическую элиту и читающую публику Соединенных Штатов. На экспорт поставляется совсем другой продукт. Он иногда внешне может отдаленно напоминать то, что распространяется в самих США, но по сути он другой.

Подчеркну, мы говорим сейчас не о социально-экономических теориях и не «ценностях», а о внешнеполитическом месседже. Так, жителям «непослушных» стран до сих пор внушается, что как только они сбросят «цепи тирании», их с радостью возьмут в «семью цивилизованных народов». Внутри же Соединенных Штатов давно стала консенсусной точка зрения, что «свободный мир» полон, мест в нем больше нет, так что никого в него более не возьмут. В самое последнее время пошли разговоры о том, что кое-кого из объединенного Запада неплохо было бы даже выгнать.

Политики США, делая заявления и осуществляя те или иные действия, основываются на продукте, произведенном для внутреннего рынка. И это порождает законный вопрос. Каким образом солидные мозговые центры и университеты с долгой историей, хорошим финансированием и прекрасно организованным доступом к любой информации порождают столь низкокачественный продукт? По сути дела, это даже не продукт, а подделка.

Конечно, после окончания холодной войны исследователи России начали испытывать определенные трудности с финансированием. Но это всё равно отнюдь не голодный паек. И госзаказы, и частные спонсоры обеспечивают специалистов по внешней политике, в том числе изучающих нашу страну, достаточными средствами, чтобы проводить качественные изыскания. И «достаточные» – это по американским меркам! Большинству академических и экспертных сообществ за пределами США такое финансирование даже не снилось. И все-таки на самый верх – в коридоры власти и самые авторитетные издания, посвященные внешней политике на российском направлении, – попадают именно подделки.

Одним из примеров такой псевдоэкспертизы является недавняя статья Фионы Хилл в издании Foreign Affairs. Это не просто какая-то проходная заметка заштатного эксперта в некой газетенке. Г-жа Хилл – одна из главных специалистов по нашей стране. Она отвечала за российское направление по линии разведывательной аналитики в двух администрациях и по линии политического взаимодействия – в третьей. Кроме того, в Институте Брукингса она также профессионально занималась Россией и Восточной Европой. А Брукингс – один из главных мозговых центров, поставляющий идеи и аналитические материалы в Конгресс и Белый дом на протяжении многих лет. Что же касается Foreign Affairs, то это самый авторитетный внешнеполитический журнал США. По своей влиятельности и доктринальной силе он, пожалуй, эквивалентен советскому журналу «Коммунист». Так что Хилл, пишущая по российскому вопросу в Foreign Affairs, – это сила.

Я не буду подробно останавливаться на содержании статьи (читатель при желании может прочесть ее в переводе). Но ничего, кроме оторопи, она не вызывает. Непонятно даже, зачем она была написана, поскольку является компиляцией всевозможных медийных штампов и мифов, в том числе не раз опровергнутых. Разве что Фиона Хилл в очередной раз решила повторить свой давний тезис о том, что именно Россия, а не Китай, является главной угрозой для США. Но это давняя «песня» Института Брукингса.

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Та часть, что посвящена России, представляет собой идеальный образчик интеллектуальной пошлости — некомпетентность, высокомерие и ложь в одном стакане. Стоит ли удивляться, что подобные же высказывания делаются сенаторами, представителями администрации и «говорящими» телеголовами? Неужели в США нет квалифицированной и добросовестной экспертизы по России? В том-то и дело, что есть! Даже пресловутая RAND Corporation время от времени выдает доклады, в которых есть здравое зерно. Такое случается даже с Atlantic Council, признанным в нашей стране нежелательной организацией.

С последним, кстати, в марте этого года приключился характерный конфуз. Два ведущих эксперта этого мозгового центра Эмма Эшфорд и Мэтью Барроуз опубликовали на его сайте работу, в которой довольно аргументированно доказывалось, что фокус на «соблюдении прав человека» в России является контрпродуктивным подходом. Более того, высказывалась мысль о том, что «демократизация» политической системы РФ может привести к нежелательным для США и Запада в целом последствиям.

Реакция была мгновенной. Сразу 22 сотрудника Атлантического совета выступили с гневной отповедью в адрес своих коллег. Статью Эшфорд и Барроуза немедленно связали с полученным от известного предпринимателя Дэвида Коха (главы Koch Industries) пожертвованием в 4,5 млн. долларов. Кох является одним из главных спонсоров либертарианского Института Катона, который выступает за как можно меньшее вмешательство США в дела других стран. И, как водится, самого предпринимателя назвали чуть ли не агентом Кремля. Так, в статье 22-х критиков говорится: «Koch Industries действует как троянский конь, пытающийся разрушить хорошие [американские] институты, и у [ее хозяев] практически те же взгляды, что и у русских». Разразившийся скандал был подробно описан изданием Politico.

Упомянутые Koch Industries и Институт Катона, конечно, прорусскими не являются. Они выступают против интервенционистской политики истеблишмента, исходя из национальных интересов Соединенных Штатов — как они их понимают. Кстати, Институт Катона регулярно публикует статьи и доклады, в которых излагаются вполне разумные внешнеполитические концепции, причем подкрепленные реальным знанием и довольно глубоким пониманием как международной обстановки, так и реалий внутрироссийской жизни.

Сходными компетенциями обладает и Центр национального интереса, издающий журнал The National Interest, посвященный международным делам и военному строительству. В 2016 году именно на площадке этой организации была осуществлена презентация внешнеполитической команды Дональда Трампа. А первый советник 45-го президента США по национальной безопасности генерал в отставке Майкл Флинн долго работал в этом центре. Судьба Флинна, как известно, была незавидной. В рамках «русского дела» его заманили в ловушку и обвинили во лжи агенту ФБР. И хотя позже обвинения были сняты, жизнь этого заслуженного человека была разрушена.

Центр национального интереса пока никто не закрыл, да и издание The National Interest не испытывает дефицита в подписчиках, но дело в том, что публикуемые там материалы весьма далеки от мейнстрима. Проповедуемый редакцией и авторами внешнеполитический реализм стал чуть ли не ругательным словосочетанием в Вашингтоне. Схожая ситуация сложилась вокруг Института Кеннана при Уильсоновском центре международных исследований. Центр назван в честь президента Вудро Вильсона, а институт — в часть дипломата Джорджа Кеннана, который после Второй Мировой войны стал одним из архитекторов «сдерживания» СССР. Позже, однако, Кеннан разочаровался в интервенционизме и пропагандировал мирное сосуществование и внешнеполитический реализм.

Директор Института Кеннана Мэтью Рожански в 2021 году рассматривался администрацией Байдена на пост руководителя российского направления в совете по нацбезопасности при президенте США. И хотя его кандидатура не подлежала утверждению Сенатом, в Конгрессе поднялся большой шум. Как же! Рожански утверждал, что Россия — страна, с которой Соединенным Штатам придется научиться сосуществовать, поскольку все надежды на то, что наша страна куда-то исчезнет или станет нестабильной настолько, что ее можно будет «демократизировать» или расчленить, тщетны. В результате первоклассного специалиста по российской тематике на работу в Белый Дом не взяли.

Еще одним центром, достойным упоминания, является Институт Куинси по ответственному госуправлению. Учрежден он совсем недавно — в 2019 году. Злые языки говорят, что создан данный центр «под Трампа». В его первоначальном финансировании поучаствовали уже известная нам Koch Industries и — барабанная дробь! — фонды «Открытое общество», связанные с Джорджем Соросом. Деятельность этих фондов (они представляют собой сеть) также признана нежелательной в России. Однако с тех пор никаких пожертвований от групп, связанных с Соросом, в институт не поступало. Поговаривают, что сам Сорос попросту «зевнул» создание организации, которая противоречит его целям.

Институт назван в честь Джона Куинси Адамса, посла в Российской Империи, госсекретаря, а затем президента США. Эту организацию также часто поругивают в Вашингтоне — за тот же самый внешнеполитический реализм и за альтернативную точку зрения на внутрироссийские дела. Тревогу о состоянии современной американской русистики бьют в самих Соединенных Штатах уже давно, но именно Институт Куинси подошел к проблеме кризиса российского направления внешнеполитических исследований системно. В августе 2021 года на сайте этого мозгового центра была опубликована развернутая статья, в которой описывается динамика деградации знаний о России. Главная причина, по мнению экспертов, состоит в том, что

квалифицированное знание по российской тематике не просто не поощряется, оно подавляется.

Человек, хоть что-то говорящий не в русле «злонамеренности России», рискует не получить государственной должности, а его работодатель — государственного финансирования. А уж если для получения знания о России американскому специалисту нужно осуществить контакты с российскими гражданами или, не приведи Бог, съездить в Россию, такие поступки могут поставить крест на его карьере. Более того, даже простое изложение проверенных фактов и аналитика на их основе могут вызвать раздражение у власть предержащих и в академической среде. Просто потому, что противоречит содержанию того «мусорного чтива», что массово производится по заказу политиков.

Кроме того, в США действует система так называемых «вращающихся дверей» — политики уходят в мозговые центры, а потом, через пару электоральных циклов, их снова призывают на службу в администрацию или помогают пройти в Конгресс. Просто идеальный механизм для перемешивания потребителей и поставщиков «экспертизы». Так что пока правящему классу Соединенных Штатов будет нужен образ «злонамеренной России» с «экономикой, порванной в клочья» и «подавленных тиранией русских», этот образ будет исправно рисоваться «экспертами».

Тут вопрос не в том, почему США нам не друзья. В названных внятных аналитических центрах, может быть, и нет никаких наших друзей. Вопрос в том, почему Россию не знают. Потому что такое незнание — это госзаказ. Впрочем, то же самое относится и к экспертизе в отношении Китая. И в отношении Ближнего Востока. Руководители США просто не знают мир, на который пытаются повлиять.