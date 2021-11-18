Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Взгляд
18 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
Разделы

Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
Перейти в раздел…

Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

QR-коды касаются главного права россиян

Антипрививочники видят в появлении QR-кодов очередное нарушение прав граждан Максим Киселев/ТАСС
Законы о QR-кодах, первые чтения которых должны пройти через месяц, вызвали дискуссию в обществе. Противники увидели в них нарушение своих прав на передвижение. Их оппоненты уверены – базовым является право на жизнь, а законы не запрещают передвигаться куда угодно без QR-кода. Не видят противоречий законов с Конституцией и законодатели. А пока идут споры, Россия продолжает терять более тысячи жизней в сутки. Подробности...
Перейти в раздел…

Прибалтике надоело кормить политических беженцев

Тихановская считает себя президентом, но в Литве в этом уже сомневаются EMIL HELMS/EPA/ТАСС
Светлану Тихановскую, которая эмигрировала в Литву в статусе борца с режимом Лукашенко и «настоящего президента» Белоруссии, теперь открыто обвиняют в том, что она даром ест хлеб в приютившей ее стране. Литва и другие балтийские страны уже не раз становились прибежищем для тех, кто объявлял себя белорусскими или российскими политэмигрантами. Почему прибалты устали от демократических «постояльцев»? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда белые, наконец, разобрались с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919-й год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Подробности...

Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Москва ведет прямые переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США. Сегодня заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
Перейти в раздел…

Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Перейти в раздел…

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рашкин признался в убийстве лося
    Немецкие СМИ раскрыли требования Лукашенко на переговорах с Меркель Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте Украинским военным выдали на учения по пять литров топлива на машину Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
    МИД опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода Apple научит владельцев iPhone ремонтировать телефоны самостоятельно
    В Госдуму поступило представление на снятие неприкосновенности с Рашкина Опрос показал сомнения американцев в психическом здоровье Байдена Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии Cпектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой исключен из репертуара МХАТа

    Главная тема


    Прибалтике надоело кормить политических беженцев

    подарок президенту


    Эрдоган сфотографировался у «карты тюркского мира» с регионами России

    провал спецоперации


    Опубликовано расследование о планах Украины по задержанию «вагнеровцев»

    ведущий ТВ-шоу


    Телеведущий Попов раскритиковал Диброва за слова о зрителях-идиотах

    Видео

    ДНР и ЛНР


    Донбасс станет почти российским регионом

    на пороге блэкаута


    Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

    зенитно-ракетная система


    Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

    конфликт в Закавказье


    Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

    транзит газа


    Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

    миграционный кризис


    Вадим Трухачёв: Лукашенко может чувствовать себя победителем

    майданный режим


    Сергей Миркин: Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    конфликт на границах


    Олег Хавич: В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    на ваш взгляд


    Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
    Тимур Шерзад

    Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

    Тимур Шерзад
    журналист
    		18 ноября 2021, 09:10

    18 ноября 1918 года произошел переворот в белом Омске – адмирал Александр Колчак был назначен Верховным правителем России и Верховным Главнокомандующим ее войсками. Все это имело целью объединить Белое движение и поставить его на единые рельсы. Но окончательно победить разрозненность не удалось, и война в итоге все равно была проиграна. Что было сделано не так со стороны белых?

    Земля раздора

    Белые на востоке России ненавидели друг друга лишь немногим меньше, чем большевиков. Из советских фильмов можно представить, что у них был единый антикоммунистический фронт, но это не так. В реальности движение представляло собой разношерстный конгломерат партий, движений и заговорщиков. Причем представлен там был как левый, так правый политические спектры.

    К осени 1918 года бал в белой Сибири правила Директория. Это было правительство, исповедовавшее демократические и даже прогрессистские идеи. Не консерваторы и монархисты, а наследники разогнанного большевиками Учредительного собрания. То есть, тех самых людей, что свергли царя. Львиную долю политиков у руля составляли члены партии эсеров. Они были лишь чуть менее левые, чем пришедшие к власти большевики. Так же сильно ненавидели свергнутую монархию, желали эмансипации всего подряд и занимались терроризмом в дореволюционные годы.

    Основными отличиями членов Директории от тех же большевиков была ориентация на Антанту и желание продолжать войну до победы. И еще более умеренная экономическая программа – идти семимильными шагами прямо в коммунизм и в мировую революцию планов у Директории и правых эсеров не было. Зато оставшихся прогрессивных идей хватало с запасом, чтобы вызвать яростную ненависть военных старой закалки. Той единственной силы, на которую Директория могла опереться в борьбе с большевиками. Эти самые военные, правые и реакционные, терпели вчерашних революционеров лишь пока видели в них средство борьбы с еще более радикальными левыми, чем они сами. Члены Директории умели выстроить хорошие отношения с иностранцами, от которых в те годы сильно зависело снабжение и выживание белых в Сибири.

    Основной проблемой Директории были громкие военные неудачи – они делали бессмысленными все остальное. Каждый раз, когда руководимые ей войска получали болезненный пинок от Красной армии, правому офицерству все глубже закрадывалась в голову назойливая мысль. О том, что, руководимое кем-то из своих, а не Директорией, оно бы могло куда лучше использовать имеющиеся силы, и разбить уже, наконец, большевиков.

    А пинки и правда были болезненные. Но еще обиднее были упущенные возможности. Так, например, в августе 1918 года в Ижевске и Воткинске грянуло восстание рабочих оружейных заводов против большевиков. Обычно против них бунтовали крестьяне, военные, буржуазные элементы – кто угодно, но не рабочие. Тут же пролетарии до революции успели неплохо пожить на военных заказах. К 1918 году им было что терять, и они, в отличие от многих других рабочих, пошли против коммунистов.

    Фото: РИА Новости/РИА Новости

    Плоды восстания белым под руководством Директории использовать не удалось. Противник смог собраться и вернуть себе Ижевск и Воткинск. И отобрать ценнейшие оружейные и патронные заводы. Раньше все они были сконцентрированы в руках большевиков, а потенциальное обретение военной промышленности давало белым шанс устранить свои вечные проблемы с тылом. Теперь этот шанс был упущен. Офицерство было разъярено – и эту ярость подогревали другие провалы. В итоге разозленные военные начали подыскивать кандидатуру на место диктатора – человека, который должен был заменить слабое левое правительство решительным правым.

    В нужном месте, в нужное время

    Такой человек нашелся быстро – им стал Александр Колчак, прибывший в Омск, где находилась Директория, 13 октября. В начале ноября Колчака с согласия Директории назначили военным и морским министром. Он имел репутацию смелого и решительного человека. За Колчаком стоял опыт опасных арктических экспедиций и умелое командование на море во время Первой мировой войны. С сухопутными боевыми действиями у него, правда, оказалось далеко не так хорошо, но белым казалось, что в борьбе против «большевистских банд» это дело наживное. Единоначалие и решительность куда важнее.

    Колчак был удобной фигурой для военных заговорщиков. Ему делали очень прозрачные намеки о диктаторских полномочиях. Сам Колчак был не против, но четкого ответа не давал – разберитесь, мол, с Директорией, а дальше посмотрим. Приняв это к сведению, заговорщики развернули бурную деятельность. 17 ноября вся левая верхушка Директории и ее ближайшие сподвижники были арестованы. Батальон личной охраны быстро разоружили. Сумевшие избежать ареста пытались обращаться к войскам, но не снискали удачи ни в одном подразделении – авторитет свергаемых к тому времени уже упал до нуля.

    К тому же политически переворот поддержал правый фланг. Одним из активнейших его участников, например, стал конституционный демократ (партия, также известная как «кадеты») Пепеляев. Он, кстати, был родным братом другого Пепеляева, офицера, который устроит поход на Якутск в 1922-23 годах, и проиграет последний крупный бой Гражданской войны. На следующий день Колчака провозгласили Верховным правителем России. В белом движении наконец-то наступило единоначалие.

    Слишком поздно и не там

    Проблема была в том, что это единоначалие удалось организовать лишь тогда, когда в стане противника уже, по большей части, успели разобраться с войсками. Красные всерьез принялись при помощи организационных мероприятий, начальственной беготни и дисциплинирующих расстрелов превращать свои разрозненные отряды в единую армию. И, что самое страшное для белых, у них это получалось.

    С учетом того, что подавляющая часть военной промышленности работала на большевиков, и РККА, по меркам Гражданской войны, просто купалась в матчасти, время работало на кого угодно, только не на белых. К тому же, явно клонилась к концу и война в Европе – а это значило неминуемое падение интереса Антанты, по сути, снабжавшей белые войска. Белые нужны были союзникам, чтобы восстановить русский фронт, а без Первой мировой войны он не стоил и ломаного гроша.

    Таким образом, когда белые, наконец, разобрались, хоть и относительно, с внутренними склоками, было уже слишком поздно. На кампанию у них оставался лишь 1919-й год. Но к этому моменту вести войну пришлось уже против полноценной армии, в которую удалось спаять РККА. Времена скверно вооруженных, не взаимодействующих между собой отрядов Красной гвардии прошли – а это значило, что белые опять опоздали.

    Их последний шанс был израсходован летом-осенью 1919-го, когда не удалось взять Москву. Чтобы реализовать его с большей вероятностью, стоило думать о единоначалии и единой стратегии раньше. Собирать восточное, а потом и всероссийское движение на базе уважаемого в офицерской среде человека еще летом 1918-го, чтобы еще тогда координировать войну из единого центра. Делать все это, пока еще противник не успел толком привести себя в порядок и подготовиться к большой всероссийской войне. А в ноябре было уже слишком поздно.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •