Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

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Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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«Безобразнейшее судно». Как броненосцы вернули России морское величие

Броненосец «Первенец» Россия была вынуждена строить в Великобритании Otto Leder/Wikipedia
16 ноября 1861 года, ровно 160 лет назад, российский флот заказал к постройке первый свой полноценный броненосец. Корабль получил соответствующее название – «Первенец». Каким образом корабли этого типа сначала нанесли России чудовищное поражение, а затем способствовали восстановлению могущества нашей страны как мировой державы? Подробности...
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США выдумали космическую провокацию против России

Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС NASA
Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?  Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Белорусский президент отказывается определяться, признает ли он Крым территорией России. Если до 2020 года подобная неопределенность находила понимание среди российских экспертов, то сейчас она воспринимается уже как издевательство. Подробности...

Русскому человеку нужны самость и грихастха

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Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
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Религию марксизма заменила психотерапия

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». Подробности...
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Геворг Мирзаян

    Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		17 ноября 2021, 09:04

    С 2014 года Минск всеми возможными способами избегает официального признания российского суверенитета над Крымом. И если до недавнего времени эту позицию в России принимали, то сейчас ситуация несколько изменилась.

    Так, одним из основных мотивов Лукашенко было нежелание ссориться с украинскими соседями. «Изменение подхода Белоруссии для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», – предупреждает МИД Украины. И под «непоправимыми последствиями» здесь подразумевается разрыв торгово-экономических отношений. В том числе и тех, где белорусская сторона выступает посредником и зарабатывает на этом. Ведь, согласно логике украинского режима, торговать с «агрессором» нельзя – но торговать через третью страну можно. Кроме того, белорусы опасались, что в случае обострения отношений с Киевом украинский режим начнет экспортировать на белорусскую территорию радикалов (а, как известно, белорусские националисты давно и тесно дружат с украинскими собратьями), оружие и другие необходимые элементы для майданизации страны.

    Сейчас, однако, украинско-белорусские отношения и без того скатились до уровня чуть ли не открытой конфронтации. Киев не только открыто поддержал попытку организации цветной революции в Минске, но и активно участвует в подготовке второго её акта – на Украине готовятся кадры для будущих протестов (еще в прошлом году для этого были выделены западные средства). Что же касается торговли, то белорусские власти на днях отказались экспортировать на Украину электричество – точнее, сначала вроде согласились, а потом свое решение отыграли назад, зная при этом, как украинцы сейчас нуждаются в энергии. Причем отказались с издевательской формулировкой: «благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии». Очевидно, что нормализация украинско-белорусских отношений наступит лишь при смене режима (не правителей, а именно режима) в одной из стран.

    Вторым стоппером было попадание (в случае признания Крыма) под санкции со стороны Европы, а также обвинение белорусским обществом российских властей в негативных последствиях от этих санкций для экономики республики. И этого стоппера сейчас тоже нет. Европа ввела санкции против Минска по итогам поствыборных митингов протеста – и сейчас планирует их ужесточить в ответ на миграционный кризис, организованный, по их мнению, Александром Лукашенко. В этом смысле крымскими санкциями больше, крымскими санкциями меньше – значения не имеет.

    В свою очередь россияне тоже терпимо относились к отказу Лукашенко признавать Крым. Не только из-за нежелания создавать союзнику лишние проблемы и выплачивать ему компенсацию за их решение. Москве важен был формальный нейтралитет Минска для того, чтобы там вести переговоры по урегулированию гражданской войны на Украине. Лукашенко, конечно, сажал белорусских граждан, отправлявшихся защищать русский мир (то есть Россию и Белоруссию) в Донбасс, но вряд ли он посадил бы представителей ЛНР и ДНР, прибывших на переговоры. А если бы диалог проходил в условном Брюсселе, Варшаве или даже Женеве, то могли бы возникнуть вопросы. Сейчас же Минские переговоры заморожены – в Киеве уже заявили, что Белоруссия потеряла нейтральный статус.

    Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Последний олигарх

    Именно поэтому было бы крайне неплохо, если бы Лукашенко (подписавший на днях дорожные карты по интеграции) признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности (которая в белорусском исполнении выглядит как «и нашим, и вашим»). Ну или – на крайний случай – сказал бы честно: «не считаю возможным».

    Вместо этого россияне видят целый набор абсолютно разных сигналов из Минска. Сначала Лукашенко говорит, что официально признает полуостров российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию» – прекрасно понимая разницу между признанием и работой частных компаний. Никто не требует, чтобы условный МАЗ начал поставлять в Крым свою продукцию и подставлялся бы под персональные экономические санкции – нужно лишь официальное признание Батьки. Затем тот же Лукашенко начинает жаловаться, что Путин его обещался свозить в Крым, но так и не свозил. «Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил», – заявил Батька. Затем выступает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных, который говорит, что все уже признано: «И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было – какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства». Затем примерно то же заявляет министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», – поясняет он. То есть «в реальности» и «является сейчас».

    Возникает ощущение, что белорусские власти решили поиграть Крымом, как морковкой перед носом России. Видимо, в надежде на то, что Москва за эту морковку хоть что-нибудь заплатит. Проблема только в том, что подобное кручение морковки приводит к тому, что количество россиян, считающих Лукашенко союзником, продолжает уменьшаться. Причем как среди политико-академической элиты страны, так и среди простого народа.

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