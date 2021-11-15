В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Я очень хорошо помню восторг своих польских знакомых весной 2003 года, когда подразделения спецназа вооружённых сил Польши «Гром» приняли участие в американо-британской агрессии против Ирака. Впервые после Второй мировой войны польские солдаты и офицеры принимали участие в боевых действиях против другого государства, вдобавок ещё и без объявления войны, и это очень тешило традиционный польский гонор.

А когда польским военным выделили отдельную оккупационную зону в Ираке, и под их командованием оказались части других стран, то радости в Польше не было пределов, – при этом жертвы среди мирного населения Ирака никого не волновали. Тогда многие в Варшаве видели особый знак в том, что под их началом оказались также военные из Литвы и Украины – мол, Речь Посполитая уже почти в сборе, осталось только Белоруссию уговорить…

Правда, Белоруссию к тому времени уже не раз пытались «уговорить» примкнуть к Западу, оплачивая и организовывая в этой стране выступления против действующей власти. С каждыми выборами такие попытки Запада становились всё более интенсивными, и Польша всегда играла в них ключевую роль. Кульминацией всех этих усилий стал август 2020 года, когда с помощью нехитрых манипуляций базирующихся в Варшаве телеграм-каналов на улицы Минска и других городов Белоруссии удалось вывести немало людей, и подвигнуть их на противостояние с правоохранительными органами.

А когда и после этого власть Александра Лукашенко устояла, то именно в Польше белорусская оппозиция получила хорошо оплачиваемый приют. К примеру, выделенная под «Белорусский дом» бывшая резиденция послов Франции и Туниса в Варшаве находится под государственной охраной и де-факто имеет статус дипломатического представительства, сотрудники которого оплачиваются… из бюджета Польши. Официальная Варшава отказывается признавать Лукашенко в качестве президента Белоруссии, и не скрывает своей враждебности к соседнему государству.

В сложившейся ситуации было только вопросом времени, когда Минску надоест тратить свои бюджетные средства на сдерживание потока мигрантов с Ближнего Востока, которые любыми способами пытаются прорваться в Европейский Союз. Причём организаторы миграционных потоков прекрасно знают слабые места европейских рубежей. К примеру, как только у жителей того же Ирака появилась возможность прилететь в Белоруссию, они первым делом направились на границу с Литвой. Эта страна на протяжении десятилетий не уделяла внимания пограничной инфраструктуре, рассчитывая на то, что с Востока её будут охранять Россия и Белоруссия.

Но после прорыва в Литву первых групп мигрантов с территории Белоруссии Вильнюс объявил чрезвычайное положение, воспользовался помощью Агентства ЕС по охране границ Frontex, и свой участок границы ЕС с Белоруссией более-менее взял под контроль. Кроме этого, Литва сразу же начала на нём строительство стены высотой в 4 метра, пытаясь по всей Европе найти для неё колючую проволоку, которая в стране сразу же закончилась. Кстати, Киев и вовсе поставил Вильнюсу этот стратегический продукт в виде… «гуманитарной помощи».

И тогда прибывающие в Белоруссию мигранты – кстати, большинство из них составляют этнические курды из Ирака, – обратили свои взоры на белорусско-польскую границу. Конечно, вряд ли они хотели таким образом отомстить за оккупацию польскими военными своей Родины – тем более, что польская зона оккупации находилась южнее Иракского Курдистана. Но «бумеранг истории» в том и состоит, что для его «запуска» вовсе не обязательно нужна воля конкретных людей.

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Кстати, рвущимся в ЕС людям в Польше начисто отказывают в субъектности. Так, когда 8 ноября большая группа иракских курдов выдвинулась в направлении КПП в районе польского городка Кузница Белостоцкая, польские СМИ обвиняли белорусские власти в том, что именно они сформировали эту колонну. Лишь либеральный портал OKO.press разместил комментарий одного из мигрантов, который сообщил, что после безуспешных попыток просочиться в Польшу малыми группами они сами решили создать одну большую, – чтоб прорваться, используя численное преимущество.

Кстати, вечером 8 ноября, несмотря на то, что к границе были стянуты дополнительные части полиции и даже армии (в том числе подразделения 12-й Щецинской механизированной дивизии Войска Польского, которая в 2003-2008 находилась в Ираке), двум группам мигрантов всё же удалось прорваться в Польшу. Произошло это в районе упомянутого городка Кузница Белостоцкая, события рядом с которым целый день показывали польские и мировые СМИ.

При этом мало кто в Польше вспомнил, что ещё 24 августа премьер этой страны Матеуш Моравецкий посетил этот городок, и пообещал «в ближайшее время» построить на протяжении всей польско-белорусской границы заграждения из колючей проволоки. Не вспомнили, скорее всего, потому, что эти конструкции без проблем можно преодолеть безо всяких инженерных приспособлений, а всего лишь уложив на «колючку» брёвна – что все могли увидеть в репортажах с польско-белорусской границы.

Оказавшись не в состоянии защитить свою границу с Белоруссией, Польша при этом наотрез отказывается допустить туда специалистов Frontex. Как утверждают польские правозащитники, причина в том, чтобы в Брюсселе не было доказательств нечеловеческого отношения польских пограничников и полицейских к мигрантам. Ведь обычная тактика поляков – силовое выталкивание искателей убежища на территорию Белоруссии, при этом даже тех, кого находят в нескольких километрах от границы, отвозят назад. Кстати, представителям гуманитарных организаций и СМИ в пограничную зону доступ запрещён – ведь там с сентября действует режим чрезвычайного положения. На днях замглавы МИД Польши Пётр Вавжик цинично заявил, что «никто не мешает польским журналистам поехать в Белоруссию и вести репортаж с другой стороны границы».

При этом сами польские власти взглянуть на ситуацию со стороны Белоруссии, а тем более Ирака, в принципе не хотят. В последние дни из Варшавы звучит всё больше обвинений не только в адрес Минска, но и Москвы. При этом никто особо не заботится о том, чтобы они были достоверными – к примеру, в доставке мигрантов обвиняют «Аэрофлот», хотя компания не занимается регулярными и чартерными рейсами в города Ирака и Сирии. Замминистра внутренних Польши Бартош Гродецкий 10 ноября и вовсе заявил, что среди прорывающихся через белорусско-польскую границу есть «представители российских спецслужб». А пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в тот же день в эфире телеканала Polsat сказал, что в сложившейся ситуации «всё больше отпечатков пальцев России».

Жарын также на протяжении всей программы пугал ведущего и телезрителей тем, что 11 ноября, в День Независимости Польши, на польско-белорусской границе начнётся эскалация, и вообще весь день будет преисполнен «дестабилизирующих актов». Правда, к таким актам можно отнести разве что поддерживаемый центральными властями Польши «Марш Независимости» в Варшаве, где было множество призывов к борьбе с мигрантами.

А как именно с ними собираются бороться, не скрывает отставной генерал и бывший командир спецназа «Гром» Роман Полько. 9 ноября в эфире близкого к «силовому» вице-премьеру и лидеру правящей партии «Право и Справедливость» Ярославу Качиньскому «Радио Мария» Полько заявил, что польские военные готовы открыть огонь на поражение по нарушителям границы. Такой подход бывшего спецназовца неудивителен – ведь в 2003-2004 годах он служил в оккупационных войсках в Ираке, для которых жизнь местных мирных жителей ничего не стоила.