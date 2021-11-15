В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

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15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири»

Китай скупает весь российский трубопроводный газ Клюшкин Виктор/НГ/ТАСС
Второй после «Силы Сибири» газопровод в Китай из России через Монголию обретает все более четкие черты. Определен маршрут, почти готово технико-экономическое обоснование и впервые назван срок его строительства. Не хватает одной важной детали – коммерческого контракта между Россией и Китаем. Когда он будет подписан? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всём обвинить Москву. Подробности...

Не верьте театральным людям

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Подробности...
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Как нам всем полюбить Россию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Они часто говорят «эта страна», им тяжело или невозможно сказать «моя страна», «наша страна», им видится здесь слащавый и опасный пафос. Так же, как некоторые не могут сказать «мамочка» и «папочка» про своих родителей. Подробности...
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Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    Олег Хавич
    аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
    		15 ноября 2021, 09:30

    Я очень хорошо помню восторг своих польских знакомых весной 2003 года, когда подразделения спецназа вооружённых сил Польши «Гром» приняли участие в американо-британской агрессии против Ирака. Впервые после Второй мировой войны польские солдаты и офицеры принимали участие в боевых действиях против другого государства, вдобавок ещё и без объявления войны, и это очень тешило традиционный польский гонор.

    А когда польским военным выделили отдельную оккупационную зону в Ираке, и под их командованием оказались части других стран, то радости в Польше не было пределов, – при этом жертвы среди мирного населения Ирака никого не волновали. Тогда многие в Варшаве видели особый знак в том, что под их началом оказались также военные из Литвы и Украины – мол, Речь Посполитая уже почти в сборе, осталось только Белоруссию уговорить…

    Правда, Белоруссию к тому времени уже не раз пытались «уговорить» примкнуть к Западу, оплачивая и организовывая в этой стране выступления против действующей власти. С каждыми выборами такие попытки Запада становились всё более интенсивными, и Польша всегда играла в них ключевую роль. Кульминацией всех этих усилий стал август 2020 года, когда с помощью нехитрых манипуляций базирующихся в Варшаве телеграм-каналов на улицы Минска и других городов Белоруссии удалось вывести немало людей, и подвигнуть их на противостояние с правоохранительными органами.

    А когда и после этого власть Александра Лукашенко устояла, то именно в Польше белорусская оппозиция получила хорошо оплачиваемый приют. К примеру, выделенная под «Белорусский дом» бывшая резиденция послов Франции и Туниса в Варшаве находится под государственной охраной и де-факто имеет статус дипломатического представительства, сотрудники которого оплачиваются… из бюджета Польши. Официальная Варшава отказывается признавать Лукашенко в качестве президента Белоруссии, и не скрывает своей враждебности к соседнему государству.

    В сложившейся ситуации было только вопросом времени, когда Минску надоест тратить свои бюджетные средства на сдерживание потока мигрантов с Ближнего Востока, которые любыми способами пытаются прорваться в Европейский Союз. Причём организаторы миграционных потоков прекрасно знают слабые места европейских рубежей. К примеру, как только у жителей того же Ирака появилась возможность прилететь в Белоруссию, они первым делом направились на границу с Литвой. Эта страна на протяжении десятилетий не уделяла внимания пограничной инфраструктуре, рассчитывая на то, что с Востока её будут охранять Россия и Белоруссия.

    Фото: Пограничный комитет Белоруссии/ТАСС

    Но после прорыва в Литву первых групп мигрантов с территории Белоруссии Вильнюс объявил чрезвычайное положение, воспользовался помощью Агентства ЕС по охране границ Frontex, и свой участок границы ЕС с Белоруссией более-менее взял под контроль. Кроме этого, Литва сразу же начала на нём строительство стены высотой в 4 метра, пытаясь по всей Европе найти для неё колючую проволоку, которая в стране сразу же закончилась. Кстати, Киев и вовсе поставил Вильнюсу этот стратегический продукт в виде… «гуманитарной помощи».

    И тогда прибывающие в Белоруссию мигранты – кстати, большинство из них составляют этнические курды из Ирака, – обратили свои взоры на белорусско-польскую границу. Конечно, вряд ли они хотели таким образом отомстить за оккупацию польскими военными своей Родины – тем более, что польская зона оккупации находилась южнее Иракского Курдистана. Но «бумеранг истории» в том и состоит, что для его «запуска» вовсе не обязательно нужна воля конкретных людей.

    Кстати, рвущимся в ЕС людям в Польше начисто отказывают в субъектности. Так, когда 8 ноября большая группа иракских курдов выдвинулась в направлении КПП в районе польского городка Кузница Белостоцкая, польские СМИ обвиняли белорусские власти в том, что именно они сформировали эту колонну. Лишь либеральный портал OKO.press разместил комментарий одного из мигрантов, который сообщил, что после безуспешных попыток просочиться в Польшу малыми группами они сами решили создать одну большую, – чтоб прорваться, используя численное преимущество.

    Кстати, вечером 8 ноября, несмотря на то, что к границе были стянуты дополнительные части полиции и даже армии (в том числе подразделения 12-й Щецинской механизированной дивизии Войска Польского, которая в 2003-2008 находилась в Ираке), двум группам мигрантов всё же удалось прорваться в Польшу. Произошло это в районе упомянутого городка Кузница Белостоцкая, события рядом с которым целый день показывали польские и мировые СМИ.

    При этом мало кто в Польше вспомнил, что ещё 24 августа премьер этой страны Матеуш Моравецкий посетил этот городок, и пообещал «в ближайшее время» построить на протяжении всей польско-белорусской границы заграждения из колючей проволоки. Не вспомнили, скорее всего, потому, что эти конструкции без проблем можно преодолеть безо всяких инженерных приспособлений, а всего лишь уложив на «колючку» брёвна – что все могли увидеть в репортажах с польско-белорусской границы.

    Оказавшись не в состоянии защитить свою границу с Белоруссией, Польша при этом наотрез отказывается допустить туда специалистов Frontex. Как утверждают польские правозащитники, причина в том, чтобы в Брюсселе не было доказательств нечеловеческого отношения польских пограничников и полицейских к мигрантам. Ведь обычная тактика поляков – силовое выталкивание искателей убежища на территорию Белоруссии, при этом даже тех, кого находят в нескольких километрах от границы, отвозят назад. Кстати, представителям гуманитарных организаций и СМИ в пограничную зону доступ запрещён – ведь там с сентября действует режим чрезвычайного положения. На днях замглавы МИД Польши Пётр Вавжик цинично заявил, что «никто не мешает польским журналистам поехать в Белоруссию и вести репортаж с другой стороны границы».

    При этом сами польские власти взглянуть на ситуацию со стороны Белоруссии, а тем более Ирака, в принципе не хотят. В последние дни из Варшавы звучит всё больше обвинений не только в адрес Минска, но и Москвы. При этом никто особо не заботится о том, чтобы они были достоверными – к примеру, в доставке мигрантов обвиняют «Аэрофлот», хотя компания не занимается регулярными и чартерными рейсами в города Ирака и Сирии. Замминистра внутренних Польши Бартош Гродецкий 10 ноября и вовсе заявил, что среди прорывающихся через белорусско-польскую границу есть «представители российских спецслужб». А пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в тот же день в эфире телеканала Polsat сказал, что в сложившейся ситуации «всё больше отпечатков пальцев России».

    Жарын также на протяжении всей программы пугал ведущего и телезрителей тем, что 11 ноября, в День Независимости Польши, на польско-белорусской границе начнётся эскалация, и вообще весь день будет преисполнен «дестабилизирующих актов». Правда, к таким актам можно отнести разве что поддерживаемый центральными властями Польши «Марш Независимости» в Варшаве, где было множество призывов к борьбе с мигрантами.

    А как именно с ними собираются бороться, не скрывает отставной генерал и бывший командир спецназа «Гром» Роман Полько. 9 ноября в эфире близкого к «силовому» вице-премьеру и лидеру правящей партии «Право и Справедливость» Ярославу Качиньскому «Радио Мария» Полько заявил, что польские военные готовы открыть огонь на поражение по нарушителям границы. Такой подход бывшего спецназовца неудивителен – ведь в 2003-2004 годах он служил в оккупационных войсках в Ираке, для которых жизнь местных мирных жителей ничего не стоила.

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