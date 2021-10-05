Простой способ остудить даже самые горячие украинские головы

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5 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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Громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях

Ветрогенераторы еще не скоро заменят электростанции на ископаемом топливе Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Едва ли не революционные заявления сделал Анатолий Чубайс, занимающийся развитием в России т. н. зеленой энергетики. По его словам, стоимость «зеленой» электроэнергии в последние годы резко снизилась. Иначе говоря, солнце и ветер даже в России дают теперь дешевое электричество. Это действительно так – если не обращать внимание на несколько важных подробностей. О чем идет речь? Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Почему Запад отправил Зеленскому «черную метку»

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет компромат на президента Зеленского Ирина Яковлева/ТАСС
Агентство по предотвращению коррупции Украины пообещало к 18 октября проверить компромат на Зеленского из нашумевшего «досье Пандоры». Беспокоиться Зеленскому не стоит, все силовые структуры Украины – под его полным контролем. Волновать Зеленского должен тот факт, что удар по репутации прилетел к нему не из Москвы, а из Вашингтона. Как Зеленский потерял в глазах Запада имидж некоррумпированного политика? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Простой способ остудить даже самые горячие украинские головы

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не является секретом, с каких позиций производился обстрел, какие части ВСУ там находятся. Значит, можно установить имя командира, подчиненные которого ведут обстрел и, таким образом, не подчиняются ни командиру, ни руководству страны. Подробности...

Народу нужны истории о пути героя к цели

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы любим истории людей, бросившихся ради спасения других в огонь или воду, но они немногому учат нас – ведь в экстремальных ситуациях мы оказываемся редко. В жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть время. Подробности...
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Не надо делать мучеников из гей-активистов

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда начнут сажать на реальные сроки каких-то странных, но не склонных к насилию людей вроде гей-активистов или радфемок, это немедленно будет использовано для самой грандиозной пропагандистской кампании и внутри страны, и за рубежом. Подробности...
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Саакашвили пошел путем Навального

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Козлов

    Простой способ остудить даже самые горячие украинские головы

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		5 октября 2021, 17:05

    Как известно, второе Минское соглашение – документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины, был согласован 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, России и Украины в формате «нормандской четвёрки». Он подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

    Это значит, что решение имеет силу закона международного уровня. С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля за режимом прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.

    Однако обстрелы происходят регулярно, на что попытался обратить внимание глава ДНР. «Три жителя Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). … Киевские силовики совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески поселка шахты «Октябрьская». Всего по густонаселенному району было выпущено 20 мин калибром 120 мм».

    «ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию республики. 21 сентября по Ясиноватой было выпущено 15 мин. Несколько из них также угодили в здание местного училища, был поврежден газопровод». Такие сообщения приходят едва ли не еженедельно. Ясиноватая – подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам.

    При этом еще летом сообщалось, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Прогноз до конца 2021 года – 2 миллиона выданных жителям Донбасса российских паспортов. При общей численности населения ДНР и ЛНР около 3,7 млн человек, примерно каждый шестой сейчас там – россиянин. А к концу года – примерно каждый второй.

    Фото: Михаил Соколов/ТАСС

    Это значит, что в настоящее время обстрелы территории ДНР и ЛНР непосредственно угрожают жизни граждан России. При этом не является секретом, с каких позиций производился обстрел, какие части ВСУ там находятся. Значит, можно установить имя командира, подчиненные которого ведут обстрел и, таким образом, не подчиняются ни командиру, ни руководству страны. Ведь мы даже не можем допустить мысли, что такие приказы отдают командиры и начальники!

    Тем не менее, это ставит их в один ряд с незаконными, и более того, преступными вооруженными формированиями. В этой связи, с точки зрения российских законов российская прокуратура должна возбуждать уголовные дела по каждому факту покушения на убийство граждан России, или, что хуже, причинения вреда здоровью или, не приведи, Господи, убийства.

    Факты должны фиксироваться с привлечением наблюдателей, после чего должно возбуждаться уголовное дело. Подразделение украинских вооруженных сил, допустившее такое преступление, во всеуслышание должно быть объявлено преступной организацией. Информация об этом должна оперативно направляться в том числе в международные организации, а против командира также должно возбуждаться уголовное дело – за руководство преступной организацией с последующим привлечением к уголовной ответственности в рамках УК РФ. Пусть пока и заочно.

    Личный состав этой части, чьи имена удастся установить, также привлекать к уголовной ответственности за участие в преступной организации. Тоже заочно. Пока. Конечно, вероятность, реально посадить их на скамью подсудимых сейчас невелика. Однако факт признания их преступниками и подача их в международный розыск от имени Генрокуратуры РФ может оказать моральное давление на данных граждан Украины.

    Ведь в таком случае можно будет добиваться выдачи этих фигурантов в случае поездки их за границу, как это уже делают украинские «партнеры» в отношении граждан России. Можно принимать меры к их задержанию и вывозу в Россию для суда. И это станет зеркальным ответом на действия украинских властей.  Уверен, будет достаточно одного-двух таких случаев, чтобы остудить самые горячие головы.

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