Простой способ остудить даже самые горячие украинские головы

Как известно, второе Минское соглашение – документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины, был согласован 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, России и Украины в формате «нормандской четвёрки». Он подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Это значит, что решение имеет силу закона международного уровня. С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля за режимом прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.

Однако обстрелы происходят регулярно, на что попытался обратить внимание глава ДНР. «Три жителя Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). … Киевские силовики совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески поселка шахты «Октябрьская». Всего по густонаселенному району было выпущено 20 мин калибром 120 мм».

«ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию республики. 21 сентября по Ясиноватой было выпущено 15 мин. Несколько из них также угодили в здание местного училища, был поврежден газопровод». Такие сообщения приходят едва ли не еженедельно. Ясиноватая – подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам.

При этом еще летом сообщалось, что гражданство России в упрощенном порядке получили 611 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Прогноз до конца 2021 года – 2 миллиона выданных жителям Донбасса российских паспортов. При общей численности населения ДНР и ЛНР около 3,7 млн человек, примерно каждый шестой сейчас там – россиянин. А к концу года – примерно каждый второй.

Это значит, что в настоящее время обстрелы территории ДНР и ЛНР непосредственно угрожают жизни граждан России. При этом не является секретом, с каких позиций производился обстрел, какие части ВСУ там находятся. Значит, можно установить имя командира, подчиненные которого ведут обстрел и, таким образом, не подчиняются ни командиру, ни руководству страны. Ведь мы даже не можем допустить мысли, что такие приказы отдают командиры и начальники!

Тем не менее, это ставит их в один ряд с незаконными, и более того, преступными вооруженными формированиями. В этой связи, с точки зрения российских законов российская прокуратура должна возбуждать уголовные дела по каждому факту покушения на убийство граждан России, или, что хуже, причинения вреда здоровью или, не приведи, Господи, убийства.

Факты должны фиксироваться с привлечением наблюдателей, после чего должно возбуждаться уголовное дело. Подразделение украинских вооруженных сил, допустившее такое преступление, во всеуслышание должно быть объявлено преступной организацией. Информация об этом должна оперативно направляться в том числе в международные организации, а против командира также должно возбуждаться уголовное дело – за руководство преступной организацией с последующим привлечением к уголовной ответственности в рамках УК РФ. Пусть пока и заочно.

Личный состав этой части, чьи имена удастся установить, также привлекать к уголовной ответственности за участие в преступной организации. Тоже заочно. Пока. Конечно, вероятность, реально посадить их на скамью подсудимых сейчас невелика. Однако факт признания их преступниками и подача их в международный розыск от имени Генрокуратуры РФ может оказать моральное давление на данных граждан Украины.

Ведь в таком случае можно будет добиваться выдачи этих фигурантов в случае поездки их за границу, как это уже делают украинские «партнеры» в отношении граждан России. Можно принимать меры к их задержанию и вывозу в Россию для суда. И это станет зеркальным ответом на действия украинских властей. Уверен, будет достаточно одного-двух таких случаев, чтобы остудить самые горячие головы.