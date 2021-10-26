«Мягкая сила» Америки сломалась в России

Взгляд
26 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Молдавия впервые купила газ в обход Газпрома

Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию. Кишинев всерьез решил избавиться от Газпрома? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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Почему финны разлюбили Россию

Молодые финны стали хуже относиться к России Александр Демьянчук/ТАСС
В пятницу состоятся переговоры Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте. Встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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«Мягкая сила» Америки сломалась в России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США включили россиян в категорию «бездомных наций» – народов, которые не могут получить консульские услуги на своей территории. И тем самым в очередной раз ударили по дипломатическим возможностям и национальным интересам. Но не российским, а американским. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Консерватизм Путина – на стороне человека

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Разумный консерватизм предполагает отказ не только от фанатичного догматизма «прогрессистов», но и полную перемену экономической участи мира, которая на настоящий момент сформирована именно неолиберальным мировым лобби. Подробности...
Обсуждение: 71 комментарий

Вечная благодарность России принадлежит не Варфоломею

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не сомневаемся в заслугах константинопольских патриархов прошлого. Мы сомневаемся в том, что патриарх Варфоломей эти заслуги наследует. Подробности...
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Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    «Мягкая сила» Америки сломалась в России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 октября 2021, 21:00

    Россияне – бомжи. Именно так их назвал Госдеп США, включив в состав «бездомных наций». То есть наций, с которыми у США по факту нет дипломатических и консульских отношений (компанию нам составили йеменцы, иранцы, венесуэльцы, эритрейцы и прочая разношерстная публика). В случае с Россией статус означает, что консульства США на ее территории будут выдавать визы только в экстренных случаях – например, членам официальных делегаций. Для получения иммиграционных виз отечественному «плебсу» нужно отправляться в Варшаву, а неиммиграционных (то есть для краткосрочных визитов) – в любые консульства США.

    В России, понятно, причисление народа к бездомным вызвало крайне негативную реакцию. В лучшем случае посчитали, что Госдеп выбрал крайне неудачное название для списка стран – получается, что у народов нет дома, если США не имеют с ними полноценных дипотношений. Камертон международной прописки, так сказать. В худшем – говорят о том, что Штаты решили в очередной раз унизить Российскую Федерацию, коль не удалось ее никак победить и поставить на колени. Однако как реагировать на это хамство?

    Можно, конечно, обидеться. А можно оскорбить в ответ. Лучшей реакцией взрослого человека в данном случае будет, как ни странно, радость. Аплодисменты Государственному департаменту и просьба повторить на бис. Ведь включение россиян в этот список – и в целом визовая политика Соединённых Штатов в адрес России – выгодна Москве. Она показывает, что, по словам Марии Захаровой, «в Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить». И этим «чем-то» является опорный столп всей американской дипломатии – «мягкая сила».

    Именно «мягкая сила» – то есть совокупность экономической и гуманитарной политики, направленной на завоевание симпатий общества другой страны – была тем инструментом, которым Штаты проводили глобализацию и вскрывали как консервные банки своих противников. Побеждали их изнутри тогда, когда не могли по разным причинам провести военные операции в стиле «Бури в пустыне» и «Несокрушимой свободы». Они инвестировали в средний класс, в молодых лидеров, в журналистское сообщество, выстраивали образ США как страны, с которой надо брать пример – и вот уже национальные лидеры стран-жертв в лучшем случае должны были справляться с проамериканской пятой колонной, а в худшем – сносились посредством «цветных революций» и заменялись на вождей, ведущих аборигенов к светлому американскому будущему.

    Россия не была исключением – Америка активно окучивала российское гражданское общество и в 90-е, и в нулевые, и даже в начале 10-х. Это были и различные программы обмена, и поездки наиболее «сознательных» россиян в Соединенные Штаты, где им либо показывали прекрасную американскую жизнь, либо – если россияне были не только «сознательные», но и перспективные – предлагали немного подучиться. На предмет того, как не только любить США, но и внушать эту любовь другим людям. По такой программе, в частности, учился Алексей Навальный, а также ряд других граждан, ныне считающихся российской несистемной оппозицией.

    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

    Мягкая сила совсем размякла

    Однако затем что-то в американской политике «мягкой силы» начало ломаться. После начала украинских событий Штаты стали инициатором ввода серьезных санкций против российской экономики. И именно они вызвали досаду у наиболее прозападно настроенного сегмента россиян – городского среднего класса. Значительная часть этого класса посчитала действия США несправедливыми – все же видели, кто и под какими лозунгами пришел к власти на Украине.

    Собственно, слом продолжился и на визовом вопросе. После ряда решений Москвы по уравниванию численности дипломатов в России и в США у Вашингтона на территории РФ осталось около 120 дипломатических работников. И, поскольку значительная часть их, видимо, занята делами, не связанными с дипломатией (например, шпионажем), то Госдеп не мог выделить нужное количество людей для оказания консульских услуг – до недавнего времени на этом направлении вообще работал один человек.

    «Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Они превратили банальную для 21-го века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма», – пишет Мария Захарова.

    Собственно, решение о выдаче иммиграционных виз в Варшаве тоже стало элементом садизма. Ведь для того, чтобы получить американскую визу, теперь нужно сначала добиться получения шенгенской. Зачем, когда можно было организовать выдачу этих виз в консульствах, находящихся на территории государств, с которыми у России безвиз? В Казахстане, например, или в Армении, где расположено огромное американское диппредставительство, часть сотрудников которого можно было бы отвлечь от шпионажа против Ирана.

    И кто в итоге страдает от такого садизма? Да, страдают российские граждане, которым создают неудобства. Однако если США считали, что отечественные «бомжи» обвинят в этом неудобстве Путина с его выдворением американских дипломатов, то они просчитались. Проамерикански настроенные россияне видят, что не Путин, а Вашингтон относится к ним как к скоту – без уважения. И от этого становятся все менее проамериканскими. Кроме того, США сами подрубили для себя возможности в плане культурных и иных обменов. Потеряли возможность в режиме реального времени обучать российских молодых лидеров, а также показывать им вживую американскую картинку. В результате вся многолетняя системная политика по обработке российского сознания идет коту под хвост.

    Так что спасибо за «бомжей». Просим на бис.

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