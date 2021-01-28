Зеленский готовит пути отступления

На днях Верховная рада Украины приняла закон о референдуме. Больше народовластия – таким было одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Тем не менее вопрос о референдуме мариновался почти два года и неожиданно всплыл сейчас. Что изменилось?

Важно отметить, что законопроект появился в Раде в июне прошлого года. Именно тогда, в разгар президентской гонки в США, Зеленский внес его в парламент как неотложный. Украинская тема стала неотъемлемой частью предвыборной агитации, а сам Владимир Зеленский – пародией на главу государства, плотно увязшего в разборках кандидатов на пост директора метрополии. Не зная, кому подыграть – Дональду Трампу или Джо Байдену – Зеленский силился принять какое-то решение, рискуя не угадать победителя.

Сейчас Зеленский ищет благосклонности Байдена, но и Зеленский, и сама Украина для того токсичны – по крайней мере, в первые месяцы президентства. Кроме того, конкуренцию в борьбе за ярлык на княжение на Украине Зеленскому составляет экс-президент Петр Порошенко, и пока все выглядит так, что президент бывший имеет больше шансов преуспеть в этом, чем президент нынешний.

Что дает референдум? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Принятый закон позволяет выносить на народное голосование вопросы об отмене тех или иных решений власти, в первую очередь принятых под давлением кураторов из США и Евросоюза. Сегодня можно принять, скажем, закон о земле, ужесточить украинизацию, приватизировать «Нафтогаз», а завтра отменить эти решения, потому что «так хочет народ». Настроения в Вашингтоне переменчивы, и обременительные для рейтинга власти решения могут оказаться ненужными. Идеальный способ поправить падающие рейтинги партии власти – отменить решение именем народа. Согласно закону, решение референдума уже не носит рекомендательный характер, как было раньше, а является обязательным для имплементации.

При этом проведение референдума – процесс вполне контролируемый. Закон требует собрать не менее 3 млн подписей в 2/3 областей Украины, чтобы инициировать референдум. Это под силу только крупным политическим партиям. Но и для несогласованных властью инициатив есть лекарство в лице Конституционного суда. Суд, который в значительной мере контролируется президентом, может не допустить вынесения на референдум невыгодных власти вопросов: перечень таких изъятий довольно большой, а пространство для трактовки – обширно. В общем, украинский референдум – это кого надо референдум.

И наконец референдум дает команде Зеленского дополнительный маневр при решении вопроса войны и мира – ключевого с точки зрения развития страны в целом. Судя по всему, команда Зеленского настроена на то, чтобы сохранить власть и после 2024 года, несмотря на обещание президента пребывать у власти только один срок. Количество схем заработка ширится, активы и влияние растут, и никто не хочет мириться с мыслью, что вся эта радость еще всего только на три года. А раз так, то дальнейшее снижение рейтинга «Слуги народа», а вместе с ней и легитимности партии и президента, недопустимо. Нужны долгосрочные инициативы, которые дадут шанс «слугам» сохраниться во власти и в дальнейшем.

Задача сохранения власти потребует решения вопроса о статусе Донбасса и Крыма. Каким будет это решение сейчас сказать сложно: от военной операции в Донбассе (если сложатся благоприятные геополитические условия) до принятия фактической утраты Крыма взамен на сдачу Россией непризнанных ДНР и ЛНР. Сама форма урегулирования конфликта не важна, главное, чтоб оно выглядело как «перемога» (победа по-украински). И референдум – один из способов легализации такого решения. Он же позволит блокировать ожидаемую активность националистов, являющихся важной составляющей текущего властного расклада. Последние не приемлют никаких уступок по вопросу Крыма и Донбасса, фактически выступая за сохранение статус-кво – вялотекущей войны на востоке и роста гражданского напряжения внутри страны. И первое, и второе приносят ощутимую прибыль.

Именно этим можно объяснить важность решения по референдуму. Накануне голосования по нему в партийных чатах «Слуги народа» руководство фракции пригрозило всем, кто не проголосует – исключением. А значит, вопрос о референдуме – стратегический и не приемлет провала.

С точки зрения российской политики на украинском направлении референдум – это не хорошо и не плохо, а лишь дополнительный инструмент, который нужно учитывать в диалоге с Киевом. Будет ли он использован для решения проблемы Донбасса и как он будет использован целиком зависит от сочетания целого ряда факторов, среди которых – активность США и Великобритании на Украине, глубина политического кризиса в стране, появление или отсутствие реальной, а не фиктивной пророссийской оппозиции в стране, а также адекватность собственно российской политики на Украине.

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