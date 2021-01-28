Зеленский готовит пути отступления

Взгляд
28 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
Разделы

Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин послал позитивный сигнал в Европу

Путин призвал Европу забыть старые фобии и вспомнить о цивилизационном единстве с Россией Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
От Путина в Давосе привычно ждали жесткой риторики, но он удивил аудиторию, внезапно заговорив о «взаимной любви». Он призвал вспомнить о единстве российской и европейской цивилизации, сделав культуру и науку площадкой для сотрудничества. По мнению Путина, объединиться особенно важно перед лицом новых общих угроз. Но способна ли старая Европа услышать этот призыв? Подробности...
Перейти в раздел…

Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
Перейти в раздел…

Европейцы восстают против власти

Полиция с бунтовщиками не церемонится, счет задержанным идет на сотни REUTERS/Eva Plevier
В Москве в очередной раз ослабили «антиковидные» ограничения, но в других столицах продолжают закручивать гайки. В Нидерландах, где правительство дошло до введения комендантского часа, у гаек сорвало резьбу: народ ответил властям протестами, перешедшими в массовые беспорядки. Одни трактуют происходящее как политический заговор, другие – как закономерную реакцию на тоталитаризм нового типа. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Что дает Зеленскому закон о референдуме? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Подробности...

Почему «послать Америку» – плохая идея

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
США и Россия продлили договор СНВ-3, Владимир Путин провел «откровенный телефонный разговор» с Джозефом Байденом. Это стало поводом для многочисленных рассуждений на тему «какие отношения с Америкой нам нужны?». Даже не так – «нужны ли нам вообще отношения с Америкой?» Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Путин предложил глобальную левую идею

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Речь современного левого политика. Не левоцентриста из партии «Нирыбанимясо», а именно современного левого, чья политическая философия базируется на Наоми Кляйн, Томасе Пикетти, Дэвиде Грэбере и прочих авторах этого круга. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Перейти в раздел…

Главой Госдепа стал критик России

В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Перейти в раздел…

Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
Подробности...

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Соцсети начали удалять посты с призывами идти на незаконные акции
    Прокуратура Москвы предостерегла соцсети от призывов к незаконным акциям ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма Норвегию напугало вторжение «Красной армии Сталина»
    Против Волкова завели дело за призывы подростков к незаконным акциям Симоньян приехала на передовую в Донбасс Установлены самые распространенные фейки о коронавирусе В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
    Чеченцу Джумаеву предъявили обвинение за драку с ОМОН на незаконной акции в Москве Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении Кондуктор пинками выгнала пассажирку без маски из автобуса в Красноярске

    Главная тема


    Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

    «достаточно одного демократа»


    Эксперт взвесил шансы американцев сорвать продление СНВ-3

    «ей там неинтересно»


    Кононенко оценил призыв Памелы Андерсон удаляться из соцсетей

    особый случай


    Адвокат Пригожина счел заявление Шнурова в полицию ложным доносом

    Видео

    американская дипломатия


    Как России следует ответить на провокацию посольства США

    антигосударственный шантаж


    Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

    улучшение отношений


    У Зеленского есть «козырь» против Байдена

    Иди Амин


    «Худший диктатор в истории» был оболган британцами

    нарушение прав человека


    Украина собралась отобрать российские деньги у ПАСЕ

    законы статистики


    Герман Садулаев: Богатые живут подозрительно долго

    человек с телефоном


    Дмитрий Грунюшкин: Хайпожорство – это преступление

    большая стройка


    Глеб Простаков: Ипотечный передоз для экономики

    на ваш взгляд


    В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
    Глеб Простаков

    Зеленский готовит пути отступления

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		28 января 2021, 12:04

    На днях Верховная рада Украины приняла закон о референдуме. Больше народовластия – таким было одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Тем не менее вопрос о референдуме мариновался почти два года и неожиданно всплыл сейчас. Что изменилось?

    Важно отметить, что законопроект появился в Раде в июне прошлого года. Именно тогда, в разгар президентской гонки в США, Зеленский внес его в парламент как неотложный. Украинская тема стала неотъемлемой частью предвыборной агитации, а сам Владимир Зеленский – пародией на главу государства, плотно увязшего в разборках кандидатов на пост директора метрополии. Не зная, кому подыграть – Дональду Трампу или Джо Байдену – Зеленский силился принять какое-то решение, рискуя не угадать победителя.

    Сейчас Зеленский ищет благосклонности Байдена, но и Зеленский, и сама Украина для того токсичны – по крайней мере, в первые месяцы президентства. Кроме того, конкуренцию в борьбе за ярлык на княжение на Украине Зеленскому составляет экс-президент Петр Порошенко, и пока все выглядит так, что президент бывший имеет больше шансов преуспеть в этом, чем президент нынешний.

    Что дает референдум? В первую очередь это возможность отменять собственноручно принятые непопулярные решения с минимальной потерей лица. Принятый закон позволяет выносить на народное голосование вопросы об отмене тех или иных решений власти, в первую очередь принятых под давлением кураторов из США и Евросоюза. Сегодня можно принять, скажем, закон о земле, ужесточить украинизацию, приватизировать «Нафтогаз», а завтра отменить эти решения, потому что «так хочет народ». Настроения в Вашингтоне переменчивы, и обременительные для рейтинга власти решения могут оказаться ненужными. Идеальный способ поправить падающие рейтинги партии власти – отменить решение именем народа. Согласно закону, решение референдума уже не носит рекомендательный характер, как было раньше, а является обязательным для имплементации.

    При этом проведение референдума – процесс вполне контролируемый. Закон требует собрать не менее 3 млн подписей в 2/3 областей Украины, чтобы инициировать референдум. Это под силу только крупным политическим партиям. Но и для несогласованных властью инициатив есть лекарство в лице Конституционного суда. Суд, который в значительной мере контролируется президентом, может не допустить вынесения на референдум невыгодных власти вопросов: перечень таких изъятий довольно большой, а пространство для трактовки – обширно. В общем, украинский референдум – это кого надо референдум.

    Фото: Markiian Lyseiko/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

    И наконец референдум дает команде Зеленского дополнительный маневр при решении вопроса войны и мира – ключевого с точки зрения развития страны в целом. Судя по всему, команда Зеленского настроена на то, чтобы сохранить власть и после 2024 года, несмотря на обещание президента пребывать у власти только один срок. Количество схем заработка ширится, активы и влияние растут, и никто не хочет мириться с мыслью, что вся эта радость еще всего только на три года. А раз так, то дальнейшее снижение рейтинга «Слуги народа», а вместе с ней и легитимности партии и президента, недопустимо. Нужны долгосрочные инициативы, которые дадут шанс «слугам» сохраниться во власти и в дальнейшем.

    Задача сохранения власти потребует решения вопроса о статусе Донбасса и Крыма. Каким будет это решение сейчас сказать сложно: от военной операции в Донбассе (если сложатся благоприятные геополитические условия) до принятия фактической утраты Крыма взамен на сдачу Россией непризнанных ДНР и ЛНР. Сама форма урегулирования конфликта не важна, главное, чтоб оно выглядело как «перемога» (победа по-украински). И референдум – один из способов легализации такого решения. Он же позволит блокировать ожидаемую активность националистов, являющихся важной составляющей текущего властного расклада. Последние не приемлют никаких уступок по вопросу Крыма и Донбасса, фактически выступая за сохранение статус-кво – вялотекущей войны на востоке и роста гражданского напряжения внутри страны. И первое, и второе приносят ощутимую прибыль.

    Другие материалы автора

    Именно этим можно объяснить важность решения по референдуму. Накануне голосования по нему в партийных чатах «Слуги народа» руководство фракции пригрозило всем, кто не проголосует – исключением. А значит, вопрос о референдуме – стратегический и не приемлет провала.

    С точки зрения российской политики на украинском направлении референдум – это не хорошо и не плохо, а лишь дополнительный инструмент, который нужно учитывать в диалоге с Киевом. Будет ли он использован для решения проблемы Донбасса и как он будет использован целиком зависит от сочетания целого ряда факторов, среди которых – активность США и Великобритании на Украине, глубина политического кризиса в стране, появление или отсутствие реальной, а не фиктивной пророссийской оппозиции в стране, а также адекватность собственно российской политики на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •