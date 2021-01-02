2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут неспособны договориться между собой – проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...

Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 6 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Тимофей Бордачёв

    2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		2 января 2021, 14:15

    На первый взгляд, для того, чтобы даже просто предложить в наши времена прогноз международной политики в наступающем 2021 году, нужно быть очень большим оптимистом. По меньшей мере, если стремиться к тому, чтобы и так почти неизбежная на фоне мировых событий 2020 года депрессия читателя не стала еще более глубокой. Однако при менее эмоциональном рассмотрении все не так трагично. И проекция основных событий 2020 на будущее выглядит достаточно оптимистично. По всем признакам предстоящий год станет передышкой, возможно короткой, в череде катастроф, которые неизбежно сопровождают перестройку всего международного порядка.

    Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут неспособны договориться между собой – проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Международные организации, ООН в первую очередь, не обретут новой жизненной энергии и продолжат свое постепенное угасание. Хотя еще несколько лет все будут делать вид, что стремятся их сохранить – ничего другого же пока не придумали.

    Пандемия коронавируса продолжится и, к сожалению, унесет еще много жизней. Человечество продолжит привыкать к особенностям жизни, работы и общественных отношений в наступившую эпоху новых вирусов и инфекций. Баланс сил продолжит смещаться в пользу Китая, это и будет разрушать глобализацию в привычном нам виде. Продолжатся локальные конфликты и выпады экстремистских движений. То есть в частностях ничего хорошего нам не предстоит. Но при всем этом те, кто действительно может угрожать миру – великие державы – не будут в наступающем году демонстрировать опасного поведения. Благодаря тому, что мы с середины прошлого века живем в мире «атомного порядка» ведущие державы и дальше продолжат бороться между собой, не создавая условий для всеобщей катастрофы.

    Нам предстоит очень слабое и нерешительное правительство США, по степени своей беззубости сравнимое с администрацией президента Картера во второй половине 1970-х. На первых порах Вашингтон будет пытаться заделать невероятное количество пробоин, которые его положению в мире нанесли попытки Дональда Трампа найти выход и тупика, в котором оказалась его страна. США смягчат давление на Китай, начнут договариваться с европейцами и вообще попытаются выглядеть паиньками. Это, конечно, заслуга именно Трампа точно так же, как получение Обамой Нобелевской премии мира было заслугой его консервативного предшественника.

    Политика экономического давления на Россию будет продолжена и, возможно, даже расширена. Но мы вряд ли должны ожидать энергичных наступательных действий, которые могли бы «перевернуть шахматную доску» и поставить Россию и Китай – основных противников США – перед неожиданными вызовами. Эта слабость продлится, скорее всего, все четыре года работы президента Байдена в Белом доме. Сейчас опасной для России энергии не заметно в американском политическом истеблишменте обеих партий. Даже если те, кто у Байдена будут отвечать за отношения с Россией, и являются полнейшими русофобами, особой мускулистости в них нет. Тем более, что много сил будет занимать политика внутреннего «умиротворения» – задабривания многочисленных меньшинств вместо того, чтобы действительно решать проблемы, с которыми столкнулась американская политическая система и общество.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Европейские союзники также будут всячески умиротворять Вашингтон и требовать в обмен на заверения в преданности не создавать острых международных ситуаций. Европейцам, особенно немцам, как главным на континенте после выхода Великобритании из ЕС, совершенно безразлично будущее США. Берлин интересует только собственная способность поставить Европу под контроль, чтобы потом налаживать отношения с Россией.

    В Германии уверены, что любая глупость, которую они делают в отношении Москвы, простится им, как наиболее стабильным потребителям основного российского экспорта.

    Европейский союз погрузится в решение внутренних проблем. Европа не просто окончательно рассталась с претензиями на мировое значение, но и не знает, что делать внутри. Поэтому любая возможность передышки будет использована не для концентрации сил, а именно, как шанс в 101 раз отложить «на потом» решение сложнейших вопросов, которые стоят перед европейскими лидерами. Вряд ли в 2021 году Европа окажется способна раскачать ситуацию даже в Белоруссии, а все плохое, что могло случиться в отношениях с Москвой, уже случилось в 2020-ом.  

    Китай уже начал концентрироваться на себе и сбавлять темпы внешней экспансии. Несмотря на все экономическое могущество, глобальная политика Пекина останется производной от отношения к нему со стороны главного конкурента – США. Поэтому если американцы в наступающем году прекратят истерический натиск в стиле Трампа, то и китайцы будут вести себя сдержанно. Не стоит ожидать того, что в ответ на вялость Вашингтона китайское руководство приступит к решительным действиям вроде установления контроля над Тайванем.

    История учит тому, что Китай становится напористым в европейском понимании этого слова только тогда, когда на него давят. Поскольку в Китае считают, что история на их стороне, то предстоящую передышку постараются использовать для дальнейшего укрепления своих глобальных экономических позиций. В наступающем году окончательно завянет инициатива «Пояс и путь», которая уже не вызывает прежнего энтузиазма ни у Китая, ни у его основных партнеров. Продолжится вялая дипломатическая борьба между Китаем и Индией, но до серьезного конфликта дело также не дойдет.

    Определенное беспокойство может доставить, естественно, наиболее яркий сосед и партнер России на юге – Турция. Президент Эрдоган продолжит свою игру наперегонки с историей. Шансов на полностью самостоятельную роль в долгосрочной перспективе у его страны нет – игра в силовую политику с Россией ничем не лучше, чем унизительное стояние в приемной Европы. Но Анкара продолжит вести себя активно на всех возможных направлениях и нельзя исключать, что России придется прибегать к достаточно энергичному убеждению Турции в необходимости соблюдать силовую иерархию.

    Отзвуки этих геополитических метаний Анкары будут слышны на ближайшей российской периферии – в южных странах постсоветского пространства. Поскольку политика стран Запада в отношении этого региона будет состоять из слов, а не из дел, то пространство выбора сужается. Это, конечно, будет провоцировать некоторую нервозность вроде той, что мы видели в отношениях России и Казахстана последние недели. Однако до серьезной напряженности вряд ли дойдет – Москва за последние годы несколько раз показала, что может быть решительной и хладнокровной в обеспечении своих интересов. Украинские уроки выучены здесь в полной мере. Евразийский экономический союз, как и любые международные институты, не создаст в наступающем году чего-то впечатляющего. Хотя одновременно можно ждать оживления СНГ, которое совсем недавно считалось «мертвым» форматом.   

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    Эта достаточно благостная международная обстановка не должна стать поводом для самоуспокоения. По оценкам большинства специалистов, именно в 2021 году Россия может столкнуться с серьезными экономическими последствиями пандемии – в первую очередь это коснется падения уровня жизни населения. Однако это уже предмет анализа и прогнозов других коллег – экономистов и политологов. Внешнеполитические обстоятельства не создадут для России угроз, которые бы действительно потребовали коррекции всех планов правительства.


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