Если бы в России победила «демократия»

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

Согласно требованию США, Россия должна будет приостановить разработку и производство гиперзвукового оружия Ian Dudley/Zuma/Global Look Press
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы «поладить с Россией». На практике его первый срок завершается ультиматумом, выставленным Москве по вопросу стратегических вооружений. При этом Вашингтон предупреждает: не согласитесь до ноября, придется заплатить больше. Россия не согласится, это понимают даже в США. Вопрос в другом – чего на самом деле добиваются американцы? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 22 комментария

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Если бы в России победила «демократия»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		22 сентября 2020, 12:32

    Европарламент принял очередную резолюцию, в которой, в частности, обвинил Россию в применении химического оружия, объявил поправки в Конституцию России «незаконными» и призвал бороться за демократизацию нашей страны, поддерживая «демократические силы в России, приверженные свободному и открытому обществу».

    Я не знаю, что на самом деле произошло с Навальным – к происшествию с которым привязана эта резолюция. Дело чрезвычайно мутное, и чем дальше, тем более мутным оно выглядит. Как говорил Бертран Рассел, «проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений». Я хотел бы оставить за собой право на сомнение.

    Но вот что представляется гораздо более ясным – это то, что риторику про тиранов, их химическое оружие и мужественных борцов за свободу мы неоднократно слышали раньше, с идеологией, которая стоит за ними, знакомы, и плоды этой идеологии имеем возможность наблюдать.

    Продвижение демократических ценностей по миру вступило в новую фазу с 2003 года – с вторжения в Ирак, когда лидеры свободного мира, безупречные джентльмены с незапятнанной репутацией, ополчились на кровожадного, беспощадного, злого тирана Саддама Хусейна.

    Покойный Саддам не был нравственным человеком – он был ближневосточным диктатором. Многое из того, что про него говорили, было правдой; но вот главный предлог для войны – его предполагаемое химическое оружие – был сфабрикован. Британский эксперт по оружию массового поражения Дэвид Келли, который ставил под вопрос доклад об иракском ОМП, был найден в лесу неподалеку от своего дома в луже крови – что было официально объявлено самоубийством. Организаторы вторжения говорили о том, что после свержения гнусного деспота в Ираке расцветет демократия, которая послужит образцом для других стран региона. 

    Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    В результате возникшего хаоса погибло около миллиона иракцев, страна потеряла около 80% процентов своего христианского населения, что справедливо характеризуется как «геноцид христиан», на развалинах иракской государственности возник ИГИЛ*, который, в свою очередь, пришлось уничтожать с огромными потерями среди гражданского населения. Как ни плох был Саддам – победа сил демократии оказалась намного хуже.

    Никто из политиков, развязавших эту войну, не только не был наказан, но и не подвергся общественному остракизму. Все они – уважаемые государственные деятели, карьера которых не пострадала. Нельзя не отметить иронию ситуации, когда развязать под сфальсифицированным предлогом войну и погубить сотни тысяч людей, включая тысячи граждан западных стран, оказывается гораздо меньшим проступком, чем явиться на вечеринку в гриме, изображающем чернокожего.

    Потом – мы все наблюдали это онлайн – силы демократии пришли на помощь мужественному ливийскому народу, восставшему против тирана. Мы опять услышали много душераздирающих историй про крайнее зверство полковника Каддафи. Например, что он раздавал виагру своим солдатам, чтобы поощрять их насиловать женщин. В итоге тиран был повержен, погибло еще примерно сто тысяч человек, Ливия сделалась ареной бесконечной гражданской войны – и, по сообщениям западных медиа, там сейчас работают невольничьи рынки, на которых продают чернокожих рабов.

    Впоследствии выяснилось, что вся история с виагрой, которую озвучивали лидеры свободного мира, была вымыслом от начала до конца.

    Потом была – неудачная – попытка свергнуть еще одного «кровавого диктатора», Башара Асада. Сообщения о том, что в сирийском городе Дума он травил свой народ нервно-паралитическим газом, со всеми подробностями тиражировались авторитетнейшими западными медиа – такими как The NewYork Times. Потом выяснилось, что это было неправдой.

    Но все это происходило на Ближнем Востоке, далеко, с народами другой культуры. Мы могли увидеть победу демократии гораздо ближе – в стране, из всех стран мира в наибольшей степени похожей на Россию. На Украине. Там уже были работающие демократические институты. Президенты регулярно сменялись по результатам выборов. Действовали политические партии. Оба Майдана – 2004 и 2014 года – произошли в стране, где уже была регулярная сменяемость власти.

    В 2014 году и европейцы, и американцы, если бы их принципы имели для них сколько-нибудь реальное значение, могли бы сказать своим украинским друзьям: давайте дождемся выборов и сместим Януковича законным путем. Демократия – это процедура, и метание «коктейлей Молотова» в эту процедуру не входит. Но в этом случае оказалось, что западные сторонники демократии ни в какие демократические процедуры не верят – а просто действуют в своих интересах, как они их видят, пренебрегая принципами, в которых они желают наставлять других.

    Дальнейшее развитие событий показало, что масштабные нарушения прав человека на постмайданной Украине не беспокоят ни Запад в целом, ни Европарламент в особенности. Ни политические убийства, ни сожжение людей в Одессе, ни обстрелы жилых кварталов, ни бесчинства открыто неонацистских батальонов вроде «Азова», ни гонения на каноническую Церковь при Порошенко не вызвали никаких резолюций. Запад мог бы чрезвычайно сильно продвинуть демократические идеи в России, предъявив нам процветающую, законопослушную, демократическую Украину, где соблюдаются права человека – или хотя бы проявил серьезные усилия к тому, чтобы содействовать соблюдению прав человека в этой стране.

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    Пока что мы имеем перед глазами пример того, как выглядела бы Россия, если бы в ней победили идеалы свободы и демократии – примерно так же, как Украина. И этот пример не выглядит воодушевляющим. Если бы у нас победила «демократия», Джо Байден инструктировал бы по телефону не украинского, а российского президента, требуя убрать не украинского, а российского прокурора – чтобы тот не мешал его коррупционным делишкам. А трудоспособное население разбегалось бы по миру от невыносимой нищеты.

    Поэтому Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. И на деле показать приверженность тем ценностям, которые они провозглашают. Я прошу слишком многого? Возможно. Но тогда и мне позволительно отнестись к резолюциям Европарламента с некоторым скептицизмом.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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