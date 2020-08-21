СССР выстоял бы и без ленд-лиза

75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Насколько сильно она повлияла на нашу Победу?

Битва за поставки

Ленд-лиз был придуман в Америке для того, чтобы поддерживать воюющую с Третьим рейхом Британию – в один прекрасный момент у англичан кончились доллары, и им стало нечем платить за поставки. Тогда американцы согласились поставлять им военное снаряжение в долг – причем, оплатить после войны следовало бы только то, что не было уничтожено в бою или списано. В октябре 1941-го, когда стало понятно, что наша страна не собирается рушиться под ударами нацистов, программа была распространена и на СССР.

Американцы исповедовали простую и понятную логику. Поставлять технику и снаряжение куда лучше, чем умирать на полях сражений – особенно учитывая, что у Америки еще не было большой сухопутной армии, и ее лишь предстояло создать. В октябре 1942-го Рузвельт наделил СССР приоритетом над другими получателями ленд-лиза. Но на деле этого было недостаточно для того, чтобы просто заказывать и получать нужные товары. За них еще предстояло биться.

Все дело в том, что США сами вступили в войну в декабре 1941-го, и теперь спешно наращивали и модернизировали свои вооруженные силы. Прохождение советских заявок из-за бюрократической волокиты могло занимать недели и месяцы. Потом производился сам товар, но его в любую секунду могли быстро перехватить американские военные – мол, нам сейчас нужнее.

За ленд-лиз вовсе не «платили золотом» – это распространенное заблуждение. Но, чтобы обходить бюрократию и ускорять поставки самых важных товаров (например, станков), советские представители эпизодически что-то покупали за валюту, оставшуюся в «Амторге» по результатам довоенной экономической деятельности в США.

Американская промышленность была сильна и технологична, но это далеко не всегда означало, что поставки будут отличаться высоким качеством. Например, первую половину войны на ленд-лиз гнали массы плохо сделанных и неукомплектованных танков. Причем виноваты во всем, как ни странно, были англичане – именно они требовали наплевать на качество и обеспечить им количество, чем и разбаловали американских производителей.

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Время от времени случались скандалы – как, например, полный отказ советской стороны от поставок американских танков в январе 1943 года. Буря поднялась нешуточная – в попытках ее успокоить некоторые американские газеты пытались писать, что «русские просто не могут эксплуатировать «культурные» машины». Впрочем, в итоге качество наладилась. Но добиться производства заказанного было только началом.

Доставка с боем

Дальше требовалось доставить технику и снаряжение в Советский Союз. Причем, первые проблемы начинались отнюдь не в северных морях, а в самих Штатах. Американцы соглашались выделять суда и железнодорожные вагоны, но вовсе не собирались брать весь процесс в свои руки. Организация доставки в порты была на советских представителях.

Тех на все Штаты было около полутысячи человек – совсем немного для грандиозного объема грузов. Проблема с кадрами стояла очень остро – типичным результатом попытки выпросить кого-нибудь из истекающего кровью Союза было «прислали троих, двое не знают языка». Поэтому львиную долю логистической работы пришлось перевалить на частную фирму «Мур Маккормик», которую предложила американская сторона.

Работала она с кучей ошибок, которые злили советских представителей. Да и много в чем ее сотрудники не разбирались. Контр-адмирал Михаил Акулин писал: «…в Портленде за погрузкой наблюдает м-р Трипп, который ничего в погрузке не понимает. Правда, он приходит обязательно на причал, мокнет, но все равно ничего не понимает». Но делать было нечего – менять фирмы, как перчатки, было нельзя – это бы неизбежно вызвало задержки и окончательно сорвало бы и так трещащие по швам графики.

Приходилось разбираться с сотнями технических вопросов – от регулирования железнодорожной пробки на несколько тысяч вагонов до склоки с профсоюзами грузчиков, чтобы те обслужили опоздавший на полдня корабль. От теряющихся по пути грузов, которые приходится искать по всем тупикам и промежуточным складам до выбивания у американцев дополнительных портов и требований прислать еще один плавучий кран, хотя бы тонн на тридцать. А еще лучше в два раза больше, чтобы грузить локомотивы. И так – все годы ленд-лиза, сплошная нервная беготня по всем США с утра до вечера.

Это, впрочем, было только начало – погрузив заказанное на корабли, требовалось переправить грузы через океан. Решать сложные логистические задачи, держа в уме десятки факторов. Замерзание и «размерзание» портов, их пропускную способность, состояние железнодорожных линий в СССР, противодействие немцев, которые могли не только топить одиночные суда, но и громить целые конвои. Надо было жонглировать советскими торговыми судами. Обустраивать сложную воздушную трассу из Аляски и переправлять по ней «лётом» самолеты. Гнать грузовики из иранских портов, выделять водителям автоматы для защиты от персидских банд. И так далее, и так далее.

Словом, простой и рутинной задача по организации поставок отнюдь не была.

Реальная ценность

За весь период ленд-лиза в СССР было отправлено более 2700 транспортников, которые перевезли более 17 300 тонн полезных грузов. Советский Союз получил почти 12 тысяч танков и 18 тысяч самолетов. Некоторые поставки были безальтернативными – так, например, мы получили 5 тысяч бронетранспортеров, которые в СССР не производились вовсе. Или телефонный кабель, который в Союзе перестали делать с середины войны. Была велика и доля полученных 410 тысяч автомобилей – более половины от производства в период войны.

Большой вклад был и по продуктам питания, железнодорожному составу и нефтепродуктам – по ленд-лизу было поставлено больше половины доступного в годы войны авиабензина. Помощь, как ни крути, существенная – 10 миллиардов «еще тех» долларов.

Но большая часть поставок пришлась на 1944-45 годы. Тут не стоит искать злого умысла и стремления специально чего-то не дать Москве. На деле ритмичность поставок сильно зависела от отлаженности бюрократических, производственных и логистических цепочек. Наладить их если не идеально, то очень хорошо удалось только во второй половине войны – отсюда и такие «запоздалые» показатели по годам.

Как бы то ни было, это позволяет более-менее уверенно говорить, что Союз бы выстоял и без ленд-лиза. Хотя и не без серьезных проблем. Поставки нужных материалов и станков обеспечивали расширение «узких мест» советской промышленности, образовавшихся в результате потери ряда промышленных районов. Мы бы выстояли без ленд-лиза, но нашим предкам пришлось бы еще более туго. Поэтому преувеличивать его значение не надо. Но и преуменьшать не надо тоже.