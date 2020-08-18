Зачем Америке дружба евреев с арабами

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком &#8722; президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США - во внешней. Подробности...

Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

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    Зачем Америке дружба евреев с арабами

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		18 августа 2020, 09:08

    Эксперты уже писали о том, что эмиратско-израильская сделка (предусматривающая установление двусторонних отношений) выгодна обеим странам. Однако у нее есть еще один бенефициар – это Соединённые Штаты и лично их глава Дональд Трамп. Неслучайно американский президент назвал сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США - во внешней.

    Собирает и развенчивает

    Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день альфой и омегой для Дональда Трампа является победа на ноябрьских президентских выборах. Самодовольный глава Белого дома не хочет остаться в истории неудачником – каковыми остаются все президенты, не сумевшие переизбраться на второй срок.

    Сейчас ситуация для него непростая. Джозеф Байден уверенно лидирует в гонке и с точки зрения отрыва в общенациональном масштабе, и с точки зрения позиций в ключевых штатах. Конечно, хоронить Трампа пока рано – впереди еще несколько месяцев компании и дебаты, к которым демократам нужно будет каким-то образом подлечить престарелого и больного Байдена. Однако Трампу уже здесь и сейчас нужна победа, которая может хоть как-то отвлечь внимание электората от продолжающейся в США эпидемии коронавируса, а также войны президента с местными губернаторами.

    Кроме того, ему нужно набирать голоса, а также развенчивать либеральные мифы в свой адрес. Сделка помогает в решении обоих этих проблем и, по словам бывшего советника Обамы Бена Родса, «выглядит скорее как подарок двух лидеров (кронцпринца Эмиратов Мохамммеда бин Зайеда и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху – прим. газеты ВЗГЛЯД) Трампу под выборы».

    Так, одним из важнейших либеральных мифов было то, что Трамп – это лидер-разрушитель. Он не может вести нормальные переговоры. Сделка же позиционируется его сторонниками как свидетельство обратного. Как доказательство того, что Трамп и только Трамп (в отличие от предыдущих президентов США) умеет заключать сделки между заклятыми врагами. Что он и его зять Джаред Кушнер могут подойти к переговорам с «неожиданной стороны» и обладают возможностями для применения нестандартных решений.

    Конечно, специалистам по Ближнему Востоку эту сказку продать сложно – они понимают, что эмиратские и израильские власти не являлись злейшими врагами и давно сотрудничали между собой. Но американским избирателям, которым годами вдалбливали мысль о нерешаемости арабо-израильских противоречий, такие тонкости не важны.

    Фото: Andrew Harnik/ТАСС

    Что же касается голосов, то Трамп, конечно, собрал симпатии евреев. Не только из-за заключения сделки между Эмиратами и Израилем – американские евреи благодарны за то, что Трамп «убедил» Беньямина Нетаньяху отказаться от аннексии Израилем части Западного берега. Аннексии, из-за которой, по словам известного американского журналиста Томаса Фридмана, «произошел бы раскол внутри каждой синагоги и еврейской общины Соединённых Штатов на жестких сторонников аннексии и либеральных ее противников». Поэтому еврейская община будет Трампу благодарна.

    Но будут ли ему так же благодарны американские евангелисты, которые в свое время поддерживали аннексию Западного берега? Скорее всего, да. Опросы показывают, что почти 80% белых евангелистов готовы голосовать за Трампа. Да, многие из них недовольны тем, что президент в итоге не благословил аннексию Западного берега. Но вряд ли это недовольство лишит Трампа их голосов. Ведь не станут же они голосовать за Байдена, который взял себе в вице-президенты (а учитывая его проблемы со здоровьем, вероятного следующего президента) ультралевую Камалу Харрис? Женщину, которая абсолютно не разделяет христианские ценности в вопросе семьи, а также консервативные ценности о неприкосновенности частной собственности, праве людей на ношение оружия и т.п.

    Ну и маленькой вишенкой на внутриполитическом тортике для Трампа было то, что демократы раскололись по вопросу сделки. Если Байден ее поддержал, то другие бывшие члены администрации Обамы раскритиковали – из-за того, что сделка игнорировала позицию палестинцев. «Команда Обамы расстроена, что эта сделка 1) выгодна Израилю, 2) не дает денег Ирану и 3) не ослабляет Америку», - смеется над ними сенатор Тед Круз.

    Все на редут!

    Что же касается внешнеполитических задач, то эмиратско-израильская сделка является частью грандиозного плана Трампа по Ближнему Востоку. Именно плана – ведь теперь те, кто смеялся над президентом и его политикой в регионе, могут наконец-то убедиться в том, что она не хаотична. Трамп шаг за шагом шел к своей цели – исправление ключевой ошибки администрации Буша, с которой ничего не мог сделать высоколобый Обама и его интеллектуальные приятели. Ошибки под названием «усиление Ирана». От вовлечения в свою орбиту Ирана периода Обамы Трамп отказался, взяв курс на сдерживание Исламской Республики через создание грандиозной антииранской оси.

    Начал Трамп, напомним, с разрыва иранской ядерной сделки и принуждения западных стран уважать новые американские санкции. «Эта сделка разозлила Залив и Израиль, исчезло доверие по отношение к нам. В этой обстановке не было никаких шансов заключить какие-то мирные соглашения. Поэтому мы немедленно развернули нашу политику в отношении Ирана, что и стало необходимым условием для выстраивания мирных отношений между Заливом и Израилем», - заявил представитель Трампа по иранским вопросам Брайан Хук.

    Что было вторым шагом. Причем, господин Хук не случайно в последнем предложении сказал «Залив», в не «Эмираты». Мирное соглашение между Израилем и ОАЭ было лишь началом второго шага – своего рода окном Овертона. В ближайшее время (как только гнев арабов немного спадет) за ОАЭ последуют другие страны Залива. Прежде всего Бахрейн (который уже ведет соответствующие переговоры), Оман и, не исключено, Саудовская Аравия.

    Стимулов у них для этого множество. И израильские технологии, и избавление от поддержки токсичного для арабских обществ «палестинского дела» (которое лишь радикализирует людей и отдает их во власть различным панисламистским пропагандистам) – и, наконец, желание заполучить союзника в борьбе против Ирана.

    «Эта сделка оказывает влияние на каждого крупного игрока в регионе. Те, кто находится лагере сторонников Америки, приверженцев умеренного ислама, выступающих за прекращение раз и на всегда конфликта с Израилем, выигрывают от нее. Те же, кто занимает радикально проиранскую, антиамериканскую, происламистскую позицию, а также выступают за продолжение борьбы с Израилем, проигрывают и оказываются в стороне от идущих процессов», - пишет Томас Фридман.

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    И вот тут наступает третий акт трамповской ближневосточной оперы (который вполне может уже произойти после окончания срока Трампа, но при этом останется его заслугой). Примирившиеся с Израилем арабские страны формируют настоящую систему коллективного сдерживания Ирана. Железный занавес, который пройдет от северо-западной границы Ирана с Азербайджаном до Омана на юге. Израильско-арабский альянс будет давить иранское влияние в Сирии, Йемене, Ливане, Ираке. Ну а заодно (в случае необходимости) четко продемонстрирует зарвавшемуся турецкому президенту, возомнившему себя новым османским султаном и владыкой Ближнего Востока, скромные пределы его возможностей.

    Что же касается палестинцев, о которых так заботится Бен Родс, то, как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют». Тем более, индейцев, которые ведут себя слишком нагло – требуют денег, но при этом не действуют в интересах спонсоров. «От них все устали. Палестинская администрация предала каждого своего арабского патрона, а ХАМАС и арабский джихад являются сейчас креатурой неарабских стран – Турции и Ирана, -  а также двуличного Катара. Эмиратско-израильская сделка снимает вето палестинцев на мирный процесс», - пишет издание Spectator. И когда весь Залив примирится с израильтянами, то палестинцам придется, наконец, либо пойти на уступки Израилю, либо быть им поглощенными. Что, в общем-то, Трампа и Америку полностью устраивает.


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