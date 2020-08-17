Миллионы мартышек с зеркальными камерами

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

Лукашенко впервые за долгое время организовал митинг своих сторонников Виктор Толочко/РИА Новости
Впервые за неделю протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко провел митинг своих сторонников и пообещал не отдать страну, даже когда будет мертвым. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг. По мнению экспертов, у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Игорь Мальцев

    Миллионы мартышек с зеркальными камерами

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		17 августа 2020, 09:30

    Ненавижу работать душным старпёром, но иногда прям накатывает.

    Короче, я тут вместе с моей пожизненной маркой фотокамер совершил революционный переход на беззеркалку. Матрица чумовая, размер файлов, естественно, тоже угрожающий покупкой нового хард-диска, четырех-терабайтника. Видео 4К и не такой, как на ваших смартфончиках, а реальный. Конечно, можно было взять модель поглавней, где 8К, но это означало бы полную смену монтажных компов.

    И вот сижу я с картой 124 гигов на скорости 300 в руках, на которую влезает тысяч шесть сдвоенных (RAW+jpeg) кадров, кручу ее и думаю: а как же мы обходились 36 кадрами на пленке? Вот был рулончик, который ты вставлял в камеру и у тебя было 36 кадров на всё.

    Ну хорошо – в карманах было еще несколько рулончиков. У суровых профи в кожаном кофре с собой, может, был целый блок пленки и еще в холодильнике – парочка. Потому что пленку надо было хранить в холодном месте, чтобы не ползла ISO. 

    Не поняли ни слова из того, что я говорю? Неважно. Важно то, что с этими 36 кадрами в запасе люди снимали и войну, и стройки социализма, и голых девушек, и Чернобыль. То есть, вы вообще представляете разницу в мышлении и степень внутренней ответственности за каждый кадр у снимающего? Думаю - нет.

    Мы сейчас снимаем по 500-1000 кадров за одну сессию – столько пленки в аналоговую эру мы просто бы не смогли купить, а если она была бы казенной – то столько бы тебе просто никто не выдал.

    Я снимаю 1000, он снимает 1000, она снимает 1000, мы снимаем 1000, они снимают 1000. Каждую секунду жизни этого старого аналог-мира. Кстати, вы заметили, что, когда появилась цифровая фотография, «фотографами» вдруг стали толпами девушки? Потому что цифра на среднем уровне не подразумевает никаких специальных знаний. А химия и печать в темной комнате канули в лету. Самое смешное, что мои лучшие учителя по поводу фотохимии и технологии фотопечати были совершенно блестящие девушки. Но их в профессии было очень мало. 

    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Собственно, теперь из пятиста кадров даже чисто статистически можно попасть на пару приемлемых шотов и, чтобы этого не случилось, надо быть уже совершенно конченым дебилом. Главное – не забудь поставить камеру в режим пять кадров в секунду.

    Но вот что странно – кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Посмотрите даже какой-нибудь контест типа World Press Photo – все яркое, все блестит, технически прекрасно и все однообразно в русле господствующей идеологии. Какой нахрен Картье-Брессон? Папа ваш Картье–Брессон? Так он вам даже не дедушка, так как эти миллионные поливы не имеют никаких корней, которые могли бы олицетворять Брессон с Аведоном и Сальгаду с Евой Арнольд. И вам уже сделали камеры на каждый телефон, почему же, когда что-то случается реально важное в мире – нет ни одного нормального кадра? Всё какая-то мутная дрожащая шняга.

    Но опять-таки – это же часть более генеральной проблемы, которая описывается старой максимой – миллион мартышек с печатными машинками за миллион лет все равно не напишут ни одного абзаца из Пушкина. И даже стишок Михалкова-старшего. Это работает универсально – смартфончики с говнозеркалками доказывают это в фото, соцсети доказывают это в словесности.

    И, вы будете смеяться – в музыке абсолютно та же фигня. Такого количества прекрасных гитаристов, судя по сети, в стране никогда не было – умопомрачительные пассажи – люди освоили уже разницу между лидийским ладом и миксолидийским и преодолевают их с точностью до пятидесяти милисекунд своими волшебными пальцами. Ведь сегодня доступно все – тренинги, учителя по интернету, домашняя запись любой степени сложности, инструменты, о которых можно было только мечтать.

    Одна только лажа – музыки нет. Уже любой пацан с гитарой с «Али-экспресса» играет быстрее Хендрикса с Пейджем. И? И ничего – звенящая (довольно громко) пустота. Кстати, гитарные преподаватели по интернету из числа самых сообразительных понимают это и поэтому в ход идет обесценивание: «Ну ваш Пейдж играть не умеет – что-то там лепит в блюзовой пентатонике». Потому что потому.

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    Миллион мартышек с пишмашинками, миллион мартышек с фломастером, миллион мартышек с роялем, обречены остаться мартышками глобальных социальных сетей. Потому что никогда не найдут сил выйти из зоны комфорта, которую им ежедневно нахваливают миллионы психологов.

    А далее на этом месте должна быть философская концепция, но ее не будет. Потому что современная философия тоже мало отличается от моей новой беззеркалки с огромной матрицей и невероятно просветленными линзами, в которых мир выглядит гораздо ярче реальности.

    Ослепнуть можно.


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