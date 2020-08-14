Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
Разделы

Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

Усолье-Сибирское как бомба федерального значения

Территория химкомбината «Усольехимпром». Подготовка работ по обеззараживанию железнодорожной цистерны с токсичными отходами Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Иркутская область за многие годы превратилась в зону природных и техногенных катаклизмов. Но едва ли не основной катаклизм, с которым столкнулся и. о. губернатора Игорь Кобзев, – дефицит прямого диалога между властью и людьми. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД увидел, как затяжная экологическая катастрофа на заброшенном комбинате «Усольехимпром» объединила федеральный центр, Росатом, руководство региона и военных для спасения жителей сибирского города. Подробности...
Перейти в раздел…

Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Перейти в раздел…

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустина поразило разгильдяйство при многолетнем строительстве больницы на Камчатке
    Из минских изоляторов начали выпускать задержанных Мишустин заявил о разгильдяйстве при строительстве больницы на Камчатке США не приняли помощь России в создании вакцины от COVID-19 Турция сочла лицемерным соглашение ОАЭ и Израиля о нормализации отношений
    МВД Белоруссии отвергло обвинения в издевательствах над задержанными Тяжелую «Ангару» повезли на космодром Плесецк Эстония порадовалась действиям США против «Северного потока – 2» Илон Маск раскритиковал Boeing и Lockheed Martin за пустую трату денег
    Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии Пушков отреагировал на призыв Польши ввести санкции против России из-за Белоруссии Пьяный водитель сбил трех девочек на тротуаре в Крыму Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич»

    Главная тема


    Пролетариат заставил Лукашенко отступить

    демарш против санкций


    Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

    гиперзвуковое оружие


    В Польше оценили мощь российского Су-30СМ

    «Лукашенко напуган»


    Политолог объяснил внезапный отказ властей Белоруссии от силового подавления протеста

    Видео

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    соперница Лукашенко


    «Слабая женщина» слила белорусский Майдан

    ЕГЭ по английскому


    Сергей Мардан: Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

    День ВВС


    Тимур Шерзад: Три сюрприза русских авиаторов

    Выборы в Белоруссии


    Геворг Мирзаян: Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
    Алексей Алешковский

    Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		14 августа 2020, 09:34

    Справедливость – базовая потребность для любого человека. Но одной для всех и на все случаи жизни справедливости – не существует. Что-то такое за последние сто лет человечеству пытались втюхивать под брендами коммунизма и демократии, но жидко облажались в обоих случаях. И за тем, и за другим стояли конкретные интересы тех или иных элит, геополитические в том числе. Тем не менее справедливость – главное требование любых протестов: Vox populi, vox dei.

    Я к протестам отношусь сочувственно. Кроме них, да выборов, других эффективных форм обратной связи общества с властью не существует. Вопросов только два: против чего и за что. Но если поводы для протестов находятся постоянно, то с желаемой картиной будущего всё всегда значительно хуже. Наши сердца требуют перемен, но умы плохо знают, каких именно и чем за них стоит платить.

    Скажем, в нашем обществе уже очевиден консенсус по поводу того, что в девяностых Россия пошла куда-то не туда. Патриоты сетуют на распад страны, либералы – на развал демократических идеалов. Хотя куда еще она могла пойти? Для движения по китайскому пути надо было быть китайцами, а для торжественного шествия по американскому – американцами. Приходится довольствоваться особым.

    То, что за всё надо платить, вроде бы всем очевидно. Но общество жить на свои, как правило, не готово, и предпочитает кредит. Авось со временем или долг спишут, или дефолт объявят. Или в русской рулетке правильную ставку сделать удастся: кто не рискует, тот не пьет шампанского. А в долгосрочной перспективе – всё как в анекдоте про Змея Горыныча, когда бухала одна голова, а блевать пришлось всем.

    «За всё хорошее и против всего плохого» – лозунг, довольно точно отражающий целеполагание масс, и интеллигентных людей в первую очередь. Ленин когда-то сформулировал признаки революционной ситуации: верхи не могут управлять по-старому, а низы по-старому жить не хотят. Сейчас всё по-другому: низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают.

    Фото: Максим Григорьев/ТАСС

    Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов у нас полно, а как их воплотить в реальности? Трезвые умы достаточно быстро осознают, что лучшее – враг хорошего, поэтому и синица в руках предпочтительнее журавля в небе. Мы это уже многажды проходили.

    Валерия Новодворская еще в 1993 году сформулировала: «Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим».

    Готтентотская мораль значительно честнее и умнее двуличия. В 1999 году Валерия Ильинична заявила: «Главный недостаток правления Ельцина – это то, что он демократ. То есть гласа народного слушается. А народный глас ему такое подсказывает, что если бы он все советы, которые этот глас ему шепчет на ухо, воплощал в жизнь, то у нас бы здесь уже была Кампучия. Демократия – это ножик, которым можно и зарезаться при неосторожном употреблении». 

    Базовая проблема электората, который толком и сам не знает, чего хочет, кроме хлеба и зрелищ, является определяющей: с ней сталкиваются все правители. В тоталитарных государствах народу доступно объясняют, о чем именно он мечтает, и это хорошо работает. Характерно, что Советский Союз рухнул не когда народ захотел джинсов и колбасы, а когда власть перестала понимать, чего хочет.

    В государствах квазидемократических (потому что демократических в чистом виде не существует) власть формируется народными чаяниями в сложной системе сообщающихся сосудов, которые иногда называются социальными лифтами. Потому что выборы, сколько их ни фальсифицируй, все равно демонстрируют срез настроений в обществе. Способность власти эти чаяния формировать относительно невелика.

    Зато заносить чаяния извне – задача вполне посильная. Наши либералы смеются над конспирологическим жупелом «плана Даллеса», составленного по лекалам «Протоколов сионских мудрецов». Хотя, если этот план тоже является чистой воды фальшивкой, невозможно отрицать существование идеологической войны, в которой Запад и Восток действовали одинаковыми методами взаимного разложения.

    И эта война не закончилась, разве что в девяностых в ней случился антракт. За это время идеологическое вооружение сменилось, а конкуренция и геополитические противоречия никуда не делись. Сегодня происходящее в США начинает напоминать сбывшиеся прогнозы советских перебежчиков, которые пугали прекраснодушных «полезных идиотов» рассказами о том, как КГБ подрывает ценности свободного мира.

    Такое ощущение, что костлявая рука советской власти наконец дотянулась до Америки из могилы. Американское общество оборачивается советским в динамике зомби-хоррора. Партсобрания, двоемыслие, новояз, охота на инакомыслящих: только вместо компартии – демпартия, а вместо класса-гегемона – раса-гегемон. Какие там протоколы кремлевских мудрецов – Оруэлл чистой воды!

    Другие материалы автора

    Единство и борьба идеологических противоположностей вышли из стремления к справедливости. Сердце голосует за перемены, а разум – за опыт. И где тут найти золотую середину? Будет ли справедливым дать попробовать не нюхавшему перестройки и перехода к рынку поколению разнести страну? Правильно ли дать населению игнорировать уроки истории и учиться на собственных ошибках?

    Недовольные всегда есть и всегда будут, но залог стабильности общества – количество довольных. Разумеется, довольство – категория достаточно расплывчатая, но не когда народ понимает: ему есть, что терять. Результаты украинского Майдана оказались для соседей хорошей прививкой. Сначала мы голосуем сердцем, а потом мрачно шутим: чтоб тебе жить в эпоху перемен! У невинности и опыта разные песни.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •