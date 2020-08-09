Гражданин обязан быть философом

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Льготная ипотека теряет актуальность

Ипотека в России становится все доступнее Нина Зотина/РИА Новости
Участники рынки подвели первые итоги запущенной в апреле льготной ипотеки под 6,5%. Самые низкие в истории ставки позволили сбалансировать продажи, но ажиотажного спроса не вызвали. Чтобы помочь оживить замерший рынок недвижимости, власти корректируют госпрограмму. Впрочем, уже осенью она может оказаться неактуальной, говорят участники рынка. Почему это хорошая новость для россиян? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

«Эсминец-вертолётоносец» «Изумо» сможет нести на себе истребительную авиацию KYODO Kyodo/Reuters
Ровно 75 лет назад, 9 августа 1945 года, Советский Союз объявил войну Японии. Япония была разгромлена, и с тех пор мы вот уже десятки лет считаем, что уж от этой страны нам точно не стоит ждать каких-либо военных опасностей. Однако в последние годы эта ситуация начала меняться. Каким военным потенциалом обладает сегодня Япония и чем она могла бы угрожать в том числе и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлечённостью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе - в интеллектуальной сфере. Подробности...

Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает! Подробности...
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Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Сергей Волобуев

    Гражданин обязан быть философом

    Сергей Волобуев
    философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
    		9 августа 2020, 12:00

    Какие последствия для человеческой природы, для свободы и достоинства человека могут иметь успехи в биомедицинских технологиях? Могут ли информационно-коммуникативные сети превратиться из «инструмента свободы» и общения в средство манипуляции и атомизации? Станет ли технотронная эра пространством свободы и развития личности или нас ожидают в будущем новые версии тоталитаризма?

    Такие проблемы прежде всего порождаются научным и технологическим развитием. Это проблемы биоэтики, генной инженерии, проблемы сознания и человеческой идентичности, проблемы искусственного интеллекта... И все они имеют отчётливо философский характер. Государство в нынешней ситуации не может не делать некий выбор, не принимать решения относительно философских проблем. Однако ни религия, ни наука не могут стать для современного государства источником истины, непререкаемой и непреложной.

    Государство учитывает позицию науки (или наличие полярных точек зрения в ней), прислушивается к голосу религий и философских школ, –учитывая их непреодолимые в этом мире разногласия, – но решение принимает само.

    Это решение, как правило, звучит на языке права и носит обязательный для всех граждан характер. Таким образом государство не только занимается философскими проблемами, но и порождает философию особого рода: картину мира, воплощенную в правовой системе. В рамках которой мы все движемся и существуем, хотим мы этого или не хотим, догадываемся или нет.

    Когда, например, государство устанавливает мораторий на клонирование человека, тем самым оно осуществляет вполне определенный, и именно философский, выбор. В данном конкретном решении имплицитно (скрыто, свёрнуто) содержится некая «философия человека». В преамбуле федерального закона «О временном запрете на клонирование человека» мы видим, как раскалённая философская магма буквально прорывается на поверхность прагматической и вроде бы чуждой всякого философского вопрошания политической повседневности. Данный закон принимается, «исходя из принципов уважения человека, признания ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека».

    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Другой пример. Когда в статье 2 нашей Конституции утверждается: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», – то это надо понимать так, что для государства понятия «человек», «свобода», во-первых, имеют смысл, а во-вторых, обладают реальностью. То есть человек и его свобода – это не иллюзия. По крайней мере, в рамках философии, которую государство подразумевает и выражает на языке права.

    Ещё пример. Когда в Конституции говорится о роли культуры для гражданина и общества, когда конституционной обязанностью гражданина признается задача заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, это означает, что законодатель исходит из представлений о человеке, как о сознательном существе, способном культуру оценить, сохранить, передать будущим поколениям. Причем этот образ человека –образ «каждого»: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (Конституция РФ, статья 44, 3).

    Самое интересное в том, что мы сейчас обсуждаем: государство формирует определенную картину мира на языке права даже помимо воли и сознания лиц, участвующих в принятии тех или иных решений, можно сказать –автоматически.  Любое правовое «высказывание» в конечном счёте имеет и конституционный, и общефилософский контекст. Он содержится в нем вне зависимости от того, понимает ли это тот, кто данное высказывание порождает.

    Но указанный «автоматизм» отнюдь не повод для радости. Здесь есть очень серьезная опасность. Любая правовая система содержит в себе противоречия. В том числе с конституционными принципами и нормами.  Но если в правовой системе будет накоплено слишком много противоречий, то возникает риск её отрыва от собственных конституционных и общефилософских оснований. И накопление таких противоречий неизбежно, если наша «правовая картина мира» будет формироваться помимо воли и сознания лиц, принимающих решения.

    А кто же эти лица? Вот в чем вопрос! Упреждая поверхностные и безответственные поиски правых или виноватых, нужно осознать, что эти лица – мы с вами, мы – граждане.

    Современные демократии, включая Россию, основаны на принципе принадлежности суверенитета народу. И это означает, что формулы: «государство не может не решать философские проблемы», «государство формирует философскую картину мира на языке права» – имеют к каждому из нас самое непосредственное отношение.

    Это мы, граждане, не можем не решать философские проблемы, не перекладывая с себя ответственность, не отказываясь от своего достоинства в качестве разумных и свободных существ. Это мы своим действием и бездействием, вовлечённостью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе – в интеллектуальной сфере.

    Удивительно, что традиционный сюжет о «философе на троне», «правителе-философе» не трансформировался в нашу эпоху в сюжет о гражданине-философе. Или философе-гражданине. Мы живём в условиях демократии, а ищем «идеального правителя», как будто у нас другое государственное устройство.

    Сегодня нужно как можно громче ставить вопрос об «идеальном гражданине». И это, прежде всего, вопрос о собственном соответствии – как статусу гражданина, очерченному суммой конституционных прав и обязанностей, так и вызовам современного мира, требующим от каждого интеллектуальных и культурных усилий.

    Необходимость решать философские вопросы гражданами исключает экспертократию, всякое высокомерие чиновника и эксперта по отношению к «простому гражданину». Это, конечно, не означает, что подлинно сложные вопросы могут решаться в поле обыденного, повседневного сознания. Но они не решаются и в узких предметных областях научного и экспертного знания. Решение, – взвешенное, ценностно-обоснованное, - предполагает выход всех сторон (политиков, экспертов, обычных граждан) в сферу философской дискуссии.

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    Гражданская ответственность экспертов – донести до «каждого» (о котором говорится в Конституции) понимание проблемы и обосновать, как то или иное решение соотносится с базовым для нашей конституционной «картины мира» представлением о человеке, субъекте разума и свободы.

    Гражданская ответственность каждого – не уклоняться от интеллектуальных вызовов времени, не считать философию чем-то нас не касающимся.


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