Чекистов и фем-активисток породил либерализм

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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как и каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...

Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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              Андрей Перла

              Чекистов и фем-активисток породил либерализм

              Андрей Перла
              Политолог
              		 22 июля 2020, 18:45

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              Бывает такое, что старый, проверенный, несомненный, трижды проклятый враг оказывается в чем-то прав. Этот момент очень важно не упустить. Во-первых, потому, что справедливость, в том числе и в первую очередь к противнику – очень важная часть правильного миропонимания. Если противник умен, это следует признать из этических соображений.

              Во-вторых, потому, что когда противник сообщает, что пифагоровы штаны на все стороны равны, отрицать этот факт на том основании, что о нем напоминает человек неприятный, значит лишать себя разом и достоинства, и ума. Известная, приписанная Довлатовым Бродскому, позиция «если Евтушенко против колхозов, то я за» может быть простительна гению, но, вообще-то, глупа и неприемлема. В-третьих, потому, что иногда правота старого врага означает и твою правоту – причем именно по отношению к нему. Это длинное вступление понадобилось мне, чтобы объяснить, почему я сейчас начну хвалить статью Виктора Шендеровича в «Кольте».

              Так вот, Шендерович в своей статье ужасается происходящему в «первом мире», в Соединенных Штатах и в Англии, и обрушивает свой гнев на «новую этику», которая совершенно справедливо кажется ему разрушительной. Он уподобляет нынешних американских активистов BLM активистам маккартизма (и само движение маккартизму с обратным знаком) указывая, что «старая этика» считала необходимым диалог, а новая заменяет его в лучшем случае бойкотом, а, скорее, травлей, вычеркиванием из жизни.

              В качестве примера такой травли он, опять же, совершенно справедливо, приводит историю Джоан Роулинг: знаменитую писательницу обвинили в «трансфобии», лишили ряда контрактов, пытаются вычеркнуть из культурной жизни и из самой культуры. Травля в соцсетях перешла всякие границы. Это делается на основании ее текста, который трудно назвать иначе, как образцом здравого смысла и шутки, которую трудно воспринимать иначе, как образец хорошего вкуса.

              Шендерович возмущен, шокирован и пытается доказать, что травля отвратительна, а диалог необходим. Он также пытается доказать, что борьба за равные права и возможности стоящих на социальной лестнице ниже вовсе не тождественна унижению и уничтожению тех, кто стоит на социальной лестнице выше. И даже вспоминает старую шутку «дедушка хотел, чтобы не было бедных, а внук решил уничтожить богатых».

              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

              Так вот, со всем, что он пишет, можно и следует согласиться, Шендерович кругом прав. Он прав той правотой, какой были правы кадеты и меньшевики, правые эсеры и трудовики, не принявшие революцию октября 1917 года и ее последствия. Они этого не хотели. Никто из них не хотел.

              Ни сожженных усадеб, ни Петлюры, ни ЧК, ни Ипатьевского дома. Ни военного коммунизма, ни продразверстки. Они не хотели расстрела Гумилева и эмиграции Бунина, голода и разрухи. И зверств чехов, и вторжения японцев не хотели. И справедливо ужасались революционерам. И тому, что они творили. И тем же колхозам, и Сталину, кто дожил.

              Они были правы в своем ужасе и непринятии, эти люди. Они только, за редким исключением, не хотели понять, что октябрь 17-го был невозможен без февраля, а тот был подготовлен и осуществлен ими непосредственно и под их влиянием, их желанием, их молитвами, их книгами и статьями. А октябрь и то, что случилось после, сделали их ученики.

              Без Чернышевского не могло быть Ленина, это известно. Но партии большевиков не могло быть без Плеханова. И без Короленко. И, вот ведь ужас какой, безо всей великой русской освободительной литературы. Без Некрасова. И без русской публицистики, лишь малой частью которой была ленинская. Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как и каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие… Свободы и равенства, демократии и процветания, а отнюдь ничего плохого.

              Шендерович и люди его поколения и убеждений совершенно правы в своем непринятии нынешнего тоталитарного соц-дем-гендер-радугаризма. Они лишь в одном неправы. В своем непонимании того, откуда эти новые инквизиторы, чекисты от фем-транс-блэк блока взялись. Откуда вдруг на стороне ценностей равенства и света улюлюкающая толпа. А ее там не может не быть. Она следствие либеральной проповеди. Либеральная проповедь выводит толпу погромщиков на сцену истории так же верно, как вызванный колдуном демон вырывается из пентаграммы и для начала жрет самого колдуна. А зачем иначе демону вызываться?

              Ленин получается из Герцена. Студент-палач, чекист получается из Короленко и Плеханова. Фем-активистки, черные и белые погромщики получаются из соросовских грантовых исследований и из статей в «Нью-Йорк-Таймс». Из назойливой борьбы за невозможность сказать, что один человек лучше другого – объективно. Из отчаянного желания ослабить государство, «ночного сторожа», чтобы не думал мешать. Оглянуться не успеваешь, глядь, где была борьба за неугнетение цветных и инвалидов, гордо реет лозунг «defund police» и пахнут ужасом горящие машины и разбитые витрины.

              Говорили вам умные люди, не раз говорили, в России говорили и в Америке: благословляйте власть, которая своими штыками охраняет вас от ярости народной. Вы ее проклинали, эту власть.

              Ну вот, стало по-вашему. Радуйтесь, Георгий Валентинович, в России революция! Радуйтесь, Виктор Анатольевич, в Америке BLM, в Европе BLM, на всем на Западе праздник непослушания. Что ж вы не радуетесь?


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