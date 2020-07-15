Новая этика – технология тотальной невротизации людей

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Лукашенко лишает себя аргумента в спорах с Москвой

Белорусский лидер наверняка уже празднует победу на очередных президентских выборахФото: REUTERS/Maxim Shemetov
Белорусский ЦИК огласил итоговый список кандидатов в президенты Белоруссии. Там оказался Александр Лукашенко и еще несколько спойлеров. Более-менее серьезные оппозиционные кандидаты были отсеяны под разными предлогами - в том числе из-за «сотрудничества с Россией». Означает ли это, что Лукашенко уже может считать себя победителем выборов? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Белым предложено каяться просто потому что они белые. И мужчины тоже должны покаяться якобы из-за врожденной мужской привилегии. Это пока еще не про нас. Мы у себя наблюдаем лишь зарницы, и они публику скорее потешают, чем настораживают. Подробности...

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...

Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

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Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...
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              Игорь Караулов

              Новая этика – технология тотальной невротизации людей

              Игорь Караулов
              поэт, публицист
              		 15 июля 2020, 09:12

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              Очередная волна околосексуальных обвинений в среде российских журналистов грозит новым сотрясением основ. Рациональное зерно в этой куче гнилой клубники найти сложно, но покаянное письмо Павла Лобкова всё же обращает на себя внимание. Всё-таки мастер слова, умеет сказать, как надо.

              Письмо это в самом деле составлено очень правильно, как будто бы с учетом опыта стран, где скандалы этого рода стали дежурным блюдом, и, возможно, призвано послужить образцом для последующих покаянцев. «Не оправдывая себя», – пишет Лобков, – «я прошу меня понять – границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов». И далее сообщает: «Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».

              Это очень важный момент, и здесь-то как раз можно найти повод для разговора. Она пришла, а он не заметил. Она пришла без предупреждения, а надо было сечь фишку и следить за моральным климатом, ибо он меняется быстрее, чем климат планеты Земля. Содержание этой этики многогранно, каждая заинтересованная группа (женщины, геи, чёрные, транссексуалы и весь остальной легион) стремится вписать в нее собственную главу, иногда эти главы противоречат друг другу, и никто до сих пор так и не свёл их в единый кодекс. Но – нужно замечать, что она пришла, иначе будет бобо. Пойди туда, не знаю куда.

              Впрочем, есть ощущение, что всё это нарочно так устроено. Сфера этического ввергнута в состояние неопределенности и непредсказуемости, и в том-то новая этика и заключена. Не столь важно содержание, стократ важнее процедура. Фактически никакой новой этики не существует, есть новая социальная технология, манипулирующая этическими понятиями.

              Впервые с похожей процедурой мы сталкиваемся у Данте в «Божественной комедии». Проводя героя по Лимбу, первому кругу Ада, в котором проживают великие античные философы и писатели, Вергилий поясняет:

              Фото: Илья Питалев/РИА Новости

              «Знай, прежде чем продолжить путь начатый,
              Что эти не грешили. Не спасут
              Одни заслуги, если нет крещенья,
              С которым к вере истинной идут.

              Кто жил до христианского ученья,
              Тот Бога чтил не так, как мы должны.
              Таков и я. За эти прегрешенья,
              Не за иное мы осуждены».

              Здесь уже есть главное: осуждение, при котором вновь установленный моральный закон имеет обратную силу. Но есть и нюансы: былые заслуги всё же признаются, просто таков порядок, «ничего личного». Что же касается современников Данте, то к тому времени правила христианской жизни были подробно расписаны и доходчиво доведены до сведения населения, и нарушать их по незнанию было затруднительно.

              Говоря о «новой этике», нельзя не вспомнить и о большевистской послереволюционной практике, согласно которой целые слои общества были объявлены неправильными, подлежащими перевоспитанию, ущемлению прав, а то и физическому уничтожению. И всё-таки даже тогда (по крайней мере до пресловутого тридцать седьмого) человек сам про себя знал, к какому классу он отнесен и к чему в связи с этим он должен готовиться.

              Нынешняя «новая этика» никакой определенности человеку не дает. «Новая этика» не говорит нам о том, что с некоторой «точки отсечения» мы должны вести себя так-то и так-то. Она не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нем. А поскольку в результате взаимодействия заинтересованных групп область «новой этики» постоянно расширяется и видоизменяется, то ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений.

              Сиди, копайся в себе и бойся: вот-вот придут обвинители и по твою душу. То, что не вызывало вопросов вчера, завтра может стать причиной остракизма. Так, довольно пожилая женщина Джоан Роулинг формировалась как личность в те годы, когда проблемы транссексуалов вообще никем и никогда не учитывались. И вот сегодня ее предают анафеме ее собственные фан-клубы за одну неосторожную фразу, обидевшую эту группу людей.

              Да и поступков даже не нужно. Врожденные свойства сами по себе могут оказаться предосудительными. Когда чёрные были рабами, их униженное положение было вопросом факта; их эксплуатировали, но их не заставляли каяться в том, что они родились чёрными. Белым предложено каяться просто потому что они белые. И мужчины тоже должны покаяться якобы из-за врожденной мужской привилегии.

              Это пока еще не про нас. Это про англосаксонскую, протестантскую цивилизацию. Мы у себя наблюдаем лишь зарницы, и они публику скорее потешают, чем настораживают.

              В самом деле, все эти суетливые журналисты, да ещё нестандартной ориентации, да ещё и оппозиционеры… А разве вы не видите, что сексуальная распущенность идет рука об руку с распущенностью политической? А разве не нужно поставить на место зажравшихся креативных господ?

              Да карайте вы кого хотите, тем более в своем собственном террариуме. Но очень не хотелось бы, чтобы через то или иное отверстие в нашу жизнь вползла «новая этика» как технология тотальной невротизации людей. Потому что это не технология улучшения жизни или защиты чьих-либо прав. Это технология раскола общества по самым различным линиям. И это технология управления людьми, ибо человек кающийся, человек имманентно виновный замечательно управляем. А в чьих интересах эта технология будет использоваться? Так вам прямо и скажут, держите карман шире.  


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