Шендерович сравнил рассказ о домогательствах Венедиктова с открыванием «ящика болтливой Пандоры»

Публицист Виктор Шендерович прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

«Феминизм – отлично, но хорошо бы, по Декарту, все-таки договориться, о чем это. О том, что женщина имеет равные с мужчиной права, в том числе – на открытое проявление сексуальности и выбор партнера? Так здорово же! (…) Что же делать, если женщина вовремя не сказала мужчине отрезвляющих слов – и возникла оскорбительная для нее, травмирующая ситуация? Что же, так и молчать?» – рассуждает Шендерович на своей странице в Facebook.

«Ну, зачем же молчать. Срока давности в личных отношениях нет. И женщина, разумеется, вправе высказать мужчине все, что о нем думает. Пощечину давать поздновато, но можно подать в суд (если имела место уголовщина). Но если уголовщины не было, – вынос такого рода историй на общественное рассмотрение подрывает, на мой взгляд, саму основу отношений между мужчиной и женщиной (и вообще личных отношений на всю ширину гендерных вариантов)», – полагает он.

По его мнению, если люди и должны что-то друг другу в сексуальной жизни, то «именно умолчание». «Иначе кранты нам, граждане», – считает Шендерович, объясняя это тем, что вскоре могут прозвучать откровения о домогательствах женщин к мужчинам.

«Открыть ящик этой болтливой Пандоры очень легко, но в нем могут однажды обнаружиться совершенно неожиданные вещи. Представьте себе, например, что о женщинах, которые домогались мужчин (да-да, в том числе прикосновениями) – или о женских предложениях о сексе в обмен на карьеру – начнут публично рассказывать мужчины? Тот же Пласидо Доминго, чтобы далеко не ходить. Ух, как нам станет интересно жить!» – написал Шендерович.

«Но – как мы назовем этих разговорчивых мужчин? Я думаю, мы назовем их мерзавцами, потерявшими представление о достоинстве. И будем правы. Дамы, вы ведь хотели равенства, я ничего не путаю? Вы точно его хотите?» – заключил он.

В среду бывшая пресс-секретарь блогера Алексея Навального Анна Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. Он отверг эти обвинения, заявив, что домогательств с его стороны к Анне Ведуте не было, но извинился за то, что его действия могли создать для нее дискомфорт.

Между тем, Олеся Рябцева, бывшая помощница главного редактора «Эха Москвы», в комментарии газете ВЗГЛЯД, заявила, что не раз делала ему замечания, в том числе по поводу Ведуты. По ее словам, она уверена, что «рассказ о приставаниях – правда».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как домогательства Венедиктова открывают «новую эру».