Мягкая сила должна быть еще и умной

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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

Действующие системы космической разведки больше не удовлетворяют США nasa.gov
Соединенные Штаты признались в острой необходимости борьбы с новыми военными возможностями России. Речь идет о космических инструментах обнаружения пусков гиперзвуковых ракет – специальных спутниках и системах обнаружения. Что на этот счет будет предпринято американцами и как обстоят дела с аналогичными системами на вооружении Российской армии? Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...

Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

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  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Валерий Коровин

    Мягкая сила должна быть еще и умной

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		30 июля 2020, 09:20

    Назначение новым главой Россотрудничества Евгения Примакова-младшего началось, ожидаемо, с проведения антикоррупционной проверки. И это правильно, иначе как начинать работать в ведомстве, которое годами поглощало государственные средства в больших объемах без видимых результатов.

    А таковыми, очевидно, должно было стать повышение влияния России на международной арене, усиление уровня идейного воздействия и культурного присутствия. Что должно влечь за собой и расширение сферы российского политического влияния. В общем, от Россотрудничества все эти годы ожидали усиления того, что принято называть мягкой силой.

    Правда, что скрывается под этой формулировкой, похоже, не всем и не всегда понятно, в том числе, видимо, и прежнему руководству этой структуры. В итоге перед новым руководителем стоит нетривиальная задача: подготовить стратегию развития и усиления этой самой мягкой силы – и начать, по сути, всё с самого начала.

    На мой взгляд, необходимо начать со смыслов, то есть с того, что мягкая сила представляет собой один из методов ведения войны. Иначе зачем тогда вообще говорить о силе. Но войны, как и следует из названия, мягкой. Впрочем, у нас это уже в любом случае перевод, некая калька с американского Soft Power – излюбленного метода воздействия на противника, используемого именно военным ведомством США для установления американского глобального доминирования. И Power в данном случае это не наше скромное – сила, а американское высокомерное – ВластьМогущество. Что говорить, издержки перевода.

    В любом случае Soft Power – это метод ведения войн. Но войны эти не классические, жесткие (Hard) – а, если можно так выразиться, войны ума. Отсюда еще один понятийный аналог этого подхода – Smart Power. В таких войнах стороны оперируют не армиями и техникой, а смыслами, идеями, идеологемами и даже культурными кодами. Ну или одна из сторон оперирует смыслами, а вторая всё еще по старинке готовится к прошедшей войне. Впрочем, это тоже не помешает. Хотя бы это.

    Фото: Chris Robbins/Global Look Press

    В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется... нет, не армия, а система смысловых кодов. Современный французский философ, теоретик культуры Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Это когда население территории, которую ты хочешь поставить под свой контроль, говорит с тобой на одном смысловом языке, так же, как и ты, понимает содержание основных понятий, терминов и разделяет с тобой общие ценности.

    Иными словами, если, к примеру, США хотят установить стратегический контроль над, допустим, территорией России, ну чисто гипотетически, то, по уму, начать нужно с навязывания – сначала элитам, а затем и массам – своей эпистемы. Делается это, как правило, через воздействие на культуру. И здесь важнейшим из искусств, как говаривал классик, для нас является кино. Ну и образование, разумеется.

    Противник перестает быть таким уж противником, когда вы говорите с ним на одном языке – одни фильмы смотрели, любите одних и тех же актеров, слушаете одну и ту же музыку, читаете одни и те же книги. Да что книги, учебники, а также интерпретации исторических событий в них описанных, у вас тоже одинаковые. Та же система образования – болонская, например. Те же смыслы – красиво жить, и цели – иметь дом, допустим, в Майами.

    Вы заходите в супермаркеты, да, каждый в свой, на рождественскую распродажу, ту, что перед 25 декабря, разумеется, и слышите знакомое и близкое «Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way» – и вам становится тепло и уютно на душе. Даже если находитесь вы на разных континентах. Вы покупаете одни и те же бренды, ну те самые, такие близкие вам. И даже счета у вас в одних и тех же банках. Разница лишь в том, что один из вас агрессор, а второй – жертва. Причем жертва, не считающая агрессора врагом, а считающая, напротив, другом, ведь у вас так много общего. ОК?

    Чтобы жертва была податлива и готова к закланию, чтобы она не сопротивлялась, а была тепленькой и готовой расслабляться и получать удовольствие от акта насилия над ней, она должна находиться с агрессором в одной смысловой эпистеме, в одной системе культурных, идеологических и политических координат. И если ей говорят «демократия» – она должна сама понимать, что речь идет об американской демократии. Если ей говорят «культура» – она должна не задумываясь слышать: великая американская культура. При фразе «хорошая жизнь», сознание жертвы само должно достраивать – «в США».

    Америка – рай. НАТО – оплот свободы и демократии. Образование – Гарвард, Йель. В крайнем случае, британский Оксфорд. Работать и жить – только на Западе. Пилить и откатывать, отбывая вахту чиновником – это в России. Правильно подготовленная жертва должна реагировать на команды, отмечать Хэллоуин и День святого Валентина, напевать Happy birthday to you своим детям с рождения, отдавая их в английскую школу, как только научатся ходить, и уже с яслей готовя к свалу на Запад.

    Такое население не увидит в солдате НАТО агрессора, а американский морской пехотинец для него с самого детства – спаситель человечества, несущий демократию и безопасность. Человек с американским флагом на шевроне – свой. Ведь в любимом фильме он точно такой же. И всё это – западная, американская эпистема – смысловая система координат, навязанная противнику для того, чтобы превратить его в податливую жертву.

    Такое превращение – и есть прерогатива мягкой и умной силы. Ты хозяин положения в любой точке планеты, когда ты опираешься на свою эпистему – смысловой код, на котором выстраивается вся система ценностей там, где находятся твои стратегические интересы: от детских игрушек и школьного образования до жизненных ориентиров и целей, вытекающих из того же корня произрастающих смыслов.

    Но для того, чтобы свою эпистему хоть кому-то навязать, необходимо обладать парадигмальным мышлением, при этом во всем альтернативным тому, которым оперируют твои оппоненты. Только тогда ты сможешь навязываешь свою систему ценностей, свое мировоззрение и взгляды в качестве альтернативы, создав на их основе источник некоего идейного и смыслового доминирования. Ну или хотя бы влияния. Вот что такое мягкая сила. Впрочем, это не означает, что обычная, классическая армия для умной войны совсем не понадобится. Понадобится, но в самом конце, в качестве довершающего фактора, для финальной зачистки. Но сначала – ум и культурные коды.

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    Имеет ли нечто подобное хоть какое-то отношение к деятельности Россотрудничества? Хотелось бы, чтобы с новым руководством деятельность этой структуры стала хоть чуточку Smart, иначе всё будет Hard.

    Слышите, как Jingle bells звучат у вас в голове? Взгляните на свой Apple, может это Google включил трансляцию американской культурной матрицы, навязывая смысловую парадигму агрессора своей жертве, а вы и не заметили? Ведь так мягко, так привычно, и так приятно...


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