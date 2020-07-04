У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...

Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

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Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

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Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
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              Андрей Бабицкий

              У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 4 июля 2020, 12:30

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              Предельный индивидуализм – краеугольный камень либерального фундаментализма. Зиждется это представление на идее английского философа Томаса Гоббса о том, что человек – есть существо, зависимое от своих страстей и живущее во враждебном окружении. Такая архитектура личности и общества порождает «войну всех со всеми». До Гоббса господствовал взгляд на человека, как на брата во Христе, которому и по его тварной природе, и по вмененной евангельской проповеди заповедано творить добро, испытывать сострадание, помогать немощным, любить «ближнего как самого себя».

              Гоббс, выводя человека из него самого, его животной природы, а не из акта Божественного творения, объявил его источником зла, хаоса и разрушения. Преодолеть губительную самость индивида можно, по Гоббсу, только за счет сильного государства и общественного договора, который заменяет «войну всех со всеми» конкуренцией. И тогда индивидуализм становится благом, источником развития общества и экономики. Вот фундамент либеральной теории, на основании которой лауреат Нобелевской премии Фридрих Хайек в 40-х годах прошлого века разработал масштабную экономическую доктрину.

              Хайек неверно трактовал идеи Адольфа Гитлера, будучи совершенно уверенным в том, что лидер нацистской Германии, так же, как и Иосиф Сталин, строит свои учения и политику, исходя из примата коллективизма, глубоко враждебного индивидуализму. То есть словосочетание «национал-социализм» родоначальник либертарианства понимал буквально. Это была его сущностная ошибка. На самом деле, коллективизм нацистов – сугубо политический феномен, в экономике Гитлер исповедовал те же принципы индивидуализма, что и Хайек.

              Сталин, характеризуя германский фашизм, писал, что он «неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма». По мнению немецкого историка и специалиста по нацизму Иоахима Феста, для Гитлера «социалистические лозунги были частью манипулятивного идеологического подполья, служившего для маскировки, введения в заблуждение»

              Гитлер считал марксизм самой страшной язвой современного мира, которая является источником неисчислимых бедствий. Слово «социалистическая» в названии НСДАП призвано было отчасти задрапировать истинную суть ее политики и привлечь симпатии рабочего класса для победы на выборах. Беспощадно борясь с коммунизмом, Гитлер отстаивал ценности старого доброго английского либерализма, за тотальное воплощение которых в жизнь выступал и Хайек. Более того, на безусловном приоритете индивидуализма построена вся фашистская идеология.

              Фото: Claudia Daut/Reuters

              «Все благодеяния для человечества до сих пор проистекали не от массы, а от творческой силы отдельной личности… Вся человеческая культура… есть результат творческой деятельности личности… Наше мировоззрение принципиально отличается от марксистского мировоззрения тем, что оно признает не только великое значение расы, но и великое значение личности… – прямо формулировал Гитлер. – Раса и личность – вот главные факторы нашего миросозерцания».

              Принципиальное отличие Гитлера от Хайека вроде бы заключается в том, что последний был яростным противником тоталитаризма, тогда как фюрер неутомимо претворял его в жизнь. Но проблема заключается в том, что английский мыслитель и лидер нацистов видели мир по-разному и решали разные задачи. Хайек писал свою «Дорогу к власти» в 40-е годы, в период наибольшего экономического процветания Великобритании. Он был уверен, что в послевоенный период залогом дальнейшего экономического развития станет максимальная децентрализация власти. А Гитлер начинал свою политическую карьеру в начале 20-х, а пришел к власти в 1933-м – в период катастрофического экономического упадка Германии. Инструментами, препятствующими окончательному развалу, стали максимальная централизация власти и перевод экономики на военные рельсы.

              Если мы внимательно присмотримся к доктрине Хайека, то обнаружим в ней вполне тоталитарные ограничения, накладываемые на тех, кто не впишется в процесс, основанный на формулируемых им принципах. Главным условием развития является готовность приспособиться к происходящим в мире переменам, «…невзирая ни на какие привычные жизненные стандарты отдельных социальных групп, склонных противиться изменениям, и принимая в расчет только необходимость использовать трудовые ресурсы там, где они нужнее всего для роста национального богатства», – провозглашает родоначальник либертарианства.

              Это всё нам прекрасно знакомо по 90-м годам прошлого века. Не сумевшие приспособиться к реформам российской генерации «чикагских мальчиков» оказались обречены на вымирание. По расчетам демографа Владимира Тимакова, «цена либеральных реформ для России: 12 миллионов не родившихся детей и 7 миллионов – сверхсмертность».

              Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Захватывавшие власть силы меняли экономики по рецептам Хайека и продолжателя его дела Милтона Фридмана. Он и его ученики разрабатывали для этих режимов либеральные проекты реформ, консультировали правительства или прямо принимали участие в их работе. Надо ли говорить, что реформы и сопровождавший их террор унесли миллионы жизней?

              Хайек, несмотря на декларативное отвращение к тоталитаризму, восхищался Пиночетом и советовал Маргарет Тэтчер последовать его примеру. Фридман то же самое советовал Ричарду Никсону. Ученик Фридмана Андрей Гундер Франк, впоследствии разочаровавшийся в идеях учителя, и называвший реформы в Чили «экономическим геноцидом», писал, что рецепты чикагской школы «внедрить или выполнить без двух элементов, на которые они опираются: без военной силы и политического террора» – невозможно.

              Подводя итоги, можно сказать, что фашизм и либерализм лежат в рамках единой идеологической системы, они исповедуют одни и те же принципы. Философ Герберт Маркузе исчерпывающе описал общий генезис двух учений: «Превращение либерального государства в тоталитарное произошло в лоне одного и того же социального порядка. Именно либерализм «вынул» из себя тоталитарное государство как свое собственное воплощение на высшей ступени развития».

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